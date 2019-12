4 tháng, khối ngoại bán ròng gần 4.800 tỷ đồng trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có báo cáo về thông tin thị trường tháng 11/2019.

Theo đó, trong tháng 11, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HOSE đã chứng kiến sự biến động ở cả 3 chỉ số VNIndex, VNAllshare, và VN30 với các mức điểm lần lượt đạt 970,75 điểm (-28,07điểm); 858,62 điểm (-26,24 điểm) và 887,47 điểm (-35,21 điểm).

Tổng giá trị vốn hóa niêm yết tính đến ngày 29/11/2019 đạt 3,31 triệu tỷ đồng, giảm 2,1% so với tháng trước nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng 15,2% so với đầu năm. Thanh khoản thị trường có sự cải thiện với giá trị giao dịch trung bình đạt 4.463 tỷ đồng/phiên, khối lượng giao dịch trung bình 202,7 triệu cổ phiếu/phiên tương đương mức tăng lần lượt là hơn 16% và 9% so với tháng trước.

Đáng chú ý, đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, đây là tháng thứ 4 liên tiếp tình hình bán ròng tiếp tục diễn ra với giá trị bán ròng khoảng 1.064 tỷ đồng, tương đương mức lũy kế bán ròng 4 tháng gần nhất gần 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu tính từ đầu năm đến nay thị trường vẫn duy trì được vị thế mua ròng với giá trị khoảng 7.512 tỷ đồng.

Top 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị lớn nhất bao gồm VRE với 945 tỷ đồng; VHM với 298 tỷ đồng; HPG với 123 tỷ đồng; BID với 114 tỷ đồng và HCM với 83 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 29/11/2019, trên HOSE có 378 cổ phiếu, 3 chứng chỉ quỹ đóng, 2 chứng chỉ quỹ ETF, 39 chứng quyền có bảo đảm và 44 trái phiếu niêm yết; tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết là 83,7 triệu cổ phiếu.



Cũng trong tháng 11, HOSE đã cấp quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội với mã chứng khoán NHH; dự kiến cổ phiếu này sẽ giao dịch khoảng giữa tháng 12/2019. Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết mới đạt 34.440.000 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn hóa theo giá chào sàn đạt 1.580,79 tỷ đồng.

Về hoạt động đấu giá, trong tháng 11/2019, HOSE đã tổ chức thành công 3 đợt đấu giá chào bán phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ, Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ với tổng số lượng cổ phần chào bán 14.990.478 cổ phần. Cả 3 phiên đấu giá đều có tỷ lệ cổ phần bán được đạt 100% số cổ phần chào bán tương đương tổng giá trị cổ phần bán được trên 304 tỷ đồng.

Về sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW), tính đến 29/11/2019, có 44 mã CW trên 18 mã cổ phiếu cơ sở (DPM, FPT, GMD, HPG, MBB, MSN, MWG, NVL, PNJ, REE, SBT, STB, TCB, VHM, VIC, VJC, VNM, VRE)) của 06 công ty chứng khoán (HSC, VND, MBS, KIS, SSI, VCSC) đang niêm yết tại HOSE. Tổng khối lượng niêm yết đạt 139 triệu chứng quyền, tương đương giá trị niêm yết khoảng 515 tỷ đồng.

Trong giai đoạn giao dịch từ 28/06/2019 đến 30/11/2019, khối lượng giao dịch CW bình quân hàng ngày đạt hơn 2,69 triệu CW, với giá trị giao dịch bình quân hàng ngày đạt 7,44 tỷ đồng.