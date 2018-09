5 điểm nhấn của dự án Green Star Sky Garden

Được biết đến theo mô hình khu phức hợp biệt thự sang trọng và căn hộ bảo vệ sức khoẻ tiên phong tại phía Nam Tp.HCM, Green Star Sky Garden nằm trong tổng thể khu phức hợp Hưng Phát Green Star được đánh giá là một trong những dự án hút khách đầu tư nhất thời điểm hiện tại, cùng điểm qua 5 điểm nhấn gây ấn tượng từ dự án này.

Thứ nhất, Green Star Sky Garden - căn hộ sang trọng trang bị hàng loạt các tiện ích hiện đại bảo vệ an toàn, sức khỏe, và hỗ trợ phục hồi năng lượng.

Đầu tiên, bên trong mỗi căn hộ tại Green Star Sky Garden, cư dân sẽ được sử dụng hệ thống lọc khí chuyên dụng, phòng tắm hồng ngoại, máy lọc nước ion, sơn kháng khuẩn để giúp người dùng thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết, sản sinh collagen, tăng lưu thông mạch máu.

Ngoài ra, cửa chính vào các căn hộ làm bằng gỗ chống cháy và sử dụng khóa từ thông minh, có thể mở bằng vân tay, mã số hoặc thẻ từ. Với khóa cửa này, cư dân không còn phải lo lắng về việc bỏ quên chìa khóa cũng như thuận tiện khi có người nhà, bạn bè đến thăm đột xuất.

Bên ngoài cửa lắp đặt hệ thống camera nhận diện gương mặt, gia chủ có thể biết vị khách nào đến thăm mình qua màn hình video call gắn trực tiếp trên tường hoặc bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh

Thứ hái, Green Star Sky Garden - sở hữu hàng loạt các tiện ích thân thiện với người sử dụng. Không thể không nhắc đến hơn 11.000 m2 dành riêng để phát triển các tiện ích hạng sang cho cư dân với tổng giá trị lên đến gần 600 tỉ đồng. Trong đó, phải kể đến hồ thiên đường rộng gần 3.000 m2 góp phần gia tăng khoảng xanh và điều hòa không khí các tòa nhà.

Tiếp theo, xuyên suốt trong lòng dự án là trục tổ hợp vườn treo nhiệt đới cùng hồ tắm khoáng nóng vi lượng ion Onsen cực đại, hệ thống hồ bơi phong cách resort trên không. Kèm theo là hệ thống nhà hàng detox và thực phẩm organic tại tầng trệt.

Theo đại diện Hưng Lộc Phát, các hạng mục này là lớp bảo vệ đầu tiên giúp mang lại bầu không khí trong lành, tách biệt dự án với những xô bồ nơi phố thị chen chúc.

Thứ ba, thiết kế căn hộ thông minh, mang đến không gian sống trong lành. 100% thiết kế căn hộ tại dự án Green Star Sky Garden đều có ít nhất 1 mặt thoáng. Tận dụng lợi thế sở hữu diện tích cây xanh mặt nước lớn của dự án, các căn hộ bố trí phòng khách hướng ra ban công để đón ánh sáng và làn gió trong lành bên ngoài, tạo ra nhiều không gian mở, từ đó, sự tươi mát sẽ luôn được đem đến bên trong căn hộ.

Hồ Thiên Đường đã được triển khai ngay tại dự án thu hút nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, hệ thống ban công rộng, kết hợp với trần nhà cao 3m, giúp cho căn hộ đón được trọn vẹn nắng và gió tự nhiên. Cư dân cũng có thể đặt một bộ bàn ghế nhỏ ngoài ban công với view nhìn hướng Hồ Thiên Đường 3000 m2 để đón những làn gió mát rượi, hoặc sát bên cạnh đó là Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Thứ tư, dự án có vị trí thuận lợi - "trái tim" của khu dân cư phía Nam thành phố. Green Star Sky Garden sở hữu vị trí ngay sát trung tâm quận 7, Tp.HCM, nằm liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trên mặt tiền tuyến đường Nguyễn Lương Bằng.

Dự kiến trong tương lai gần, với nhiều dự án dịch vụ giải trí tiêu chuẩn quốc tế 5 sao sẽ đổ bộ đầu tư tại khu vực này, trong đó phải kể đến như hệ thống nhà hàng Park Hyatt … Điều này sẽ là nền tảng để khẳng định giá trị sở hữu căn hộ tại đây ngày càng cao.

Cuối cùng, tại dự án, an ninh sống luôn được quan tâm, chú trọng. An toàn trong khu dân cư là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu tại Green Star Sky Garden. Hệ thống an ninh tại dự án được chia thành 3 lớp, luôn được bảo vệ túc trực 24/7.

Tầng hầm được kiểm soát bởi camera theo dõi và hệ thống nhận diện gương mặt gia chủ. Hệ thống thẻ thang máy tới từng tầng trong tòa nhà và cửa cảm biến vân tay tới từng hộ gia đình để chống người lạ xâm nhập.