5 yếu tố khiến dự án bất động sản nghỉ dưỡng Vedana Resort đắt khách

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Ninh Bình đang đón nhận nguồn vốn đầu tư lớn đến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tiềm năng sinh lời

Bất động sản nghỉ dưỡng là loại hình phát triển dựa vào du lịch và gần đây du lịch Ninh Bình đang có nhiều khởi sắc.

Năm 2018 tỉnh Ninh Bình đón 7,3 triệu lượt khách, tăng 4,6% so với năm 2017, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, khách nội địa 6,5 triệu lượt khách và khách quốc tế 876.000 lượt khách. Doanh thu du lịch đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 19,2%.

Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước; đến năm 2030, ngành du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Đây được xem là động lực để bất động sản nghỉ dưỡng tại Ninh Bình bứt phá và thu hút các nhà đầu tư "rót" tiền trong thời gian tới.

Ninh Bình hiện là đô thị loại 2, nằm cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía nam, tại đầu mối giao thông của 3 tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh và Ninh Bình - Hải Phòng - Hạ Long. Thành phố này cũng nằm ở vị trí giao điểm của quốc lộ 1A với 2 quốc lộ 10 và Quốc lộ 38B đi qua các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ.

Với vị trí thuận tiện như vậy hứa hẹn trong tương lai Ninh Bình sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa các dự án bất động sản nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước.

Đơn cử có thể kể đến như dự án bất động sản nghỉ dưỡng Vedana Resort của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Cúc Phương. Trong giai đoạn 1, dự án tung ra thị trường 225 căn condotel, 135 căn biệt thự, 8 căn Bungalow, đang trở thành tâm điểm của go Vedana Resort có vị trí kết nối thuận lợi nằm liền kề Vườn quốc gia Cúc Phương và các điểm du lịch nổi tiếng khác tại Ninh Bình. Cụ thể, vị trí của dự án cách Quần thể danh thắng Tràng An - Bái Đính: 22,1 km; Sân Golf Tràng An: 10,8km; Tam Cốc - Bích động: 30km; Cố đô Hoa lư: 30km; Tuyệt tình cốc Ninh Bình: 20km; Đầm Vân Long: 25km; Vườn chim Thung Nham: 40km; Nhờ thờ Phát Diệm: 50km; Đan Viện Châu Sơn: 10km...

Vedana Resort cung cấp những tiện ích khép kín như nhà hàng tre lớn bậc nhất Đông Nam Á rộng 1000m2 cao 20m; hồ điều hoà rộng 5ha; Spa; khu vui chơi trẻ em; khu nước BBQ ngoài trời; Sân Tennis; phòng tập Gym; nhà hội nghị; trèo thuyền trên hồ...

Với không khí trong lành, cách biệt với thế giới bên ngoài, cùng không gian xanh ngát của cánh rừng nguyên sinh, Vedana Resort tự hào là nơi không chỉ đem lại cho du khách những hoạt động vui chơi giải trí sôi động, mà còn trân trọng cả những giá trị tinh thần vô giá của con người.

Tại Vedana Resort chủ đầu tư của dự án cam kết về việc sở hữu đối với các sản phẩm condotel, biệt thự, bungalow. Điều này giúp chủ nhân tương lai của các căn hộ nghỉ dưỡng bỏ qua nỗi lo về rủi ro pháp lý.

Giấy phép xây dựng dự án Vedana Resort cũng phù hợp với quy mô dự án chủ đầu tư giới thiệu và chào bán cho khách hàng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết:" Vedana Resort cam kết không có tình trạng xây dựng sai thiết kế và công năng sử dụng, đồng thời chúng tôi cũng hoàn thành các nghĩa vụ về nộp thuế sử dụng đất cho nhà nước đúng thời hạn".

Như vậy, chủ nhân tại Vedana được quyền sử dụng các sản phẩm nghỉ dưỡng tại dự án cho nhu cầu nghỉ dưỡng của bản thân, người thân hoặc khách mời. Ngoài ra, các quyền lợi về khai thác, vận hành condotel khác cũng được chủ đầu tư cam kết với mức tối đa. Khách hàng có quyền chuyển nhượng, thế chấp ngân hàng và thừa kế cho thế hệ sau.

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Vedana Resort cam kết mức tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn. Theo đó, đối với khách hàng chuyển quản lý khai thác cho chủ đầu tư còn được ưu đãi giá bán phẩm dự án bằng 110% giá trị hợp đồng sau 3 năm nếu có nhu cầu mua lại. Trong 3 năm đầu, chủ đầu tư cam kết chia sẻ lợi nhuận khách hàng hưởng 85% từ việc khai thác cho thuê.

Chủ đầu tư miễn phí 30 đêm nghỉ dưỡng mỗi năm tại chính căn biệt thự, condotel của khách hàng.

Với những khách hàng tự quản lý vận hành, dự án miễn phí 5 năm phí quản lý kể từ ngày bàn giao.

Với mức sinh lời hấp dẫn cộng với tiềm năng phát triển du lịch tại Ninh Bình. Nhìn vào số lượng du khách nước ngoài đến Ninh Bình thời gian qua, cho thấy dự án bất động sản nghỉ dưỡng Vedana Resort thực sự đang trở thành tâm điểm của trên thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0979 28 29 26

Email: vedanaresort2019@gmail.com

Website: https://vedanaresort.com

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương.

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần P&A Holding.

Đơn vị phân phối dự án: Công ty Cổ Phần ILand Miền Bắc, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động

sản Ngôi Sao Toàn Cầu (Cenhomes), Công ty Cổ Phần Bất động sản Vietnamland.