2. "Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond" (Tạm dịch Tài sản ảo: Hướng dẫn về Bitcoin và tiền kỹ thuật số mở rộng) - Chris Burniske và Jack Tatar

Xuất bản năm 2017, đây là cuốn sách được viết bởi Chris Burniske đến từ quỹ đầu tư tiền ảo Placeholder Capital, và Jack Tatar - tác giả nổi tiếng về tài chính cá nhân.



Cuốn sách đưa ra những hướng dẫn căn bản về đầu tư Bitcoin và các loại tiền ảo khác, thảo luận về cách định giá tiền ảo, khi nào nên đầu tư và "bí quyết để định hướng trong những cơn sốt và bong bóng không thể tránh khỏi", thông tin trên website của cuốn sách cho biết.