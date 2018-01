7 mô hình cửa hàng làm thay đổi diện mạo ngành bán lẻ truyền thống

Amazon Go là mô hình cửa hàng bán lẻ không nhân viên của gã thương mại điện tử khổng lồ Amazon. Tại đây, khách hàng đăng ký ở lối vào qua ứng dụng Amazon Go và tự do lựa chọn món đồ mình cần. Trong khi đó, Amazon sẽ tự động theo dõi các món hàng đó thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và máy học. Khi chọn đồ xong, khách hàng chỉ việc rời cửa hàng mà không cần xếp hàng thanh toán. Cửa hàng sẽ tự động trừ tiền trên tài khoản Amazon của họ.