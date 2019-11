9 tháng, HAG báo lỗ trước thuế hơn 1.230 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố công bố báo cáo hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2019.

Theo đó, doanh thu quý 3 chỉ đạt 566 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp của HAG chỉ đạt hơn 3,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt hơn 750 tỷ đồng.

HAGL cho biết doanh thu sụt giảm là do không còn hợp nhất doanh thu từ nhóm công ty Đông Dương và Cao su Trung Nguyên. Bên cạnh đó hơn 1.200 ha chuối đang trong giai đoạn thu hoạch tại Lào bị ngập lụt do thời tiết bất thường.

Trong kỳ, công ty ghi nhận gần 1.439 tỷ đồng doanh thu tài chính, nên lợi nhuận thuần của HAGL đạt hơn 882 tỷ đồng - tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong kỳ công ty có khoản chi phí khác lên đến hơn 1.433 tỷ đồng; lỗ khác 1.428 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế của HAGL Agrico là -546 tỷ đồng (cùng kỳ gần 270 tỷ) và lợi nhuận sau thuế âm gần 560 tỷ đồng (cùng kỳ là hơn 255 tỷ đồng)

Luỹ kế 9 tháng năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 1.489 tỷ đồng, giảm 65,52% so với cùng kỳ, hoàn thành 29% kế hoạch năm (5.125 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế âm hơn 1.230 tỷ đồng (cùng kỳ báo lãi 397 tỷ đồng) – trong khi kế hoạch cả năm dự kiến là lãi 88 tỷ đồng.

HAG cho biết, lãi từ hoạt động kinh doanh là do lãi từ nghiệp vụ chuyển nhượng một số khoản đầu tư cho bên thứ ba và lỗ khác là do tập đoàn đã thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu, cao su vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của HAG đạt 41.894 tỷ đồng, giảm 6.217 tỷ đồng so với hồi đầu năm - trong đó, tiền giảm 145 tỷ đồng xuống 193 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng gần 583 tỷ đồng lên gần 1.992 tỷ đồng.

Nợ phải trả của HAG giảm 6.524 tỷ đồng từ hồi đầu năm, xuống còn 24.776 tỷ đồng - trong đó, vay ngắn hạn của HAG đã giảm hơn 2.898 tỷ đồng, xuống 4.052 tỷ đồng, vay dài hạn giảm 4.100 tỷ đồng, xuống 10.704 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 205 tỷ đồng, trong khi cuối năm ngoái lỗ hơn 36 tỷ đồng; chênh lệch tỷ giá hối đoái là -334 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HAG đã giảm 34,02% từ vùng giá cao nhất 6.290 đồng/cổ phiếu xuống 4.290 và hiện nay giá cổ phiếu HAG được giao dịch quanh mốc 4.150 đồng/cổ phiếu với 1.006.440 đơn vị được chuyển nhượng.

Hiện, HOSE vẫn tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.