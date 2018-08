AAA hướng tới "phát triển xanh" và bền vững

Nằm trong kế hoạch hành động triển khai định hướng phát triển xanh, trong những ngày cuối tháng 8/2018, Tập đoàn An Phát Holdings đồng hành cũng chuỗi hoạt động "World Clean-up Day 2018" hoạt động vì môi trường do Tổ chức phi chính phủ (NGOs) "Sạch và Xanh" với thương hiệu đồ tập thể thao số 1 thế giới Decathlon tổ chức và sự kiện "Social Commit Day 2018" cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp (CCFIV) thực hiện.



"World Clean-up Day 2018" là sự kiện kỉ niệm 10 năm kể từ khi chiến dịch này được ra đời ở Estonia năm 2008, năm nay cũng là năm đầu tiên Việt Nam tham gia World Clean-up Day đồng hành cùng với 150 quốc gia khác trên thế giới để thực hiện chiến dịch cùng nhau làm sạch thế giới với một mục tiêu chung -"Một thế giới xanh và sạch đẹp hơn". Tương tự, sự kiện "Ngày Trách nhiệm Xã hội" được tổ chức hàng năm bởi CCIFV với mục tiêu huy động sự tham gia từ các công ty thành viên và kêu gọi lan tỏa người tham dự sự kiện.

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Mã chứng khoán AAA), thành viên của tập đoàn An Phát Holdings, hiện là doanh nghiệp màng mỏng niêm yết có quy mô lớn nhất trong ngành nhựa Việt Nam và năng lực sản xuất hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đưa mục tiêu phát triển các sản phẩm nhựa có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường vào chiến lược phát triển, An Phát đã đón đầu xu hướng tiêu dùng của thế giới - hướng tới các sản phẩm xanh và phát triển bền vững.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Nhựa Sinh học Châu Âu và Viện nghiên cứu Nova, hiện nhựa sinh học chiếm khoảng 1% trong tổng 320 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm.



Cũng theo nghiên cứu này, năng lực sản xuất nhựa sinh học được dự báo sẽ tăng từ 2.05 triệu tấn năm 2017 lên khoảng 2.44 triệu tấn năm 2022. Nhựa sinh học được ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau như gia dụng điện tử, nông nghiệp, đồ chơi, may mặc… nhưng bao bì vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất (60%) với 1.2 triệu tấn nhựa sinh học được sản xuất năm 2017.

Xu hướng tăng cường sử dụng nhựa sinh học trong tất cả các lĩnh vực bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng các sản phẩm xanh và bền vững từ người tiêu dùng và các doanh nghiệp do nhận thức được nâng cao về ảnh hưởng tới môi trường và sự cần thiết phải giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu hóa thạch cũng như những bước tiến về các nguyên vật liệu với đặc tính và chức năng vượt trội trong ngành nhựa sinh học.

Với định hướng chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ túi nhựa PE truyền thống sang bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn, An Phát ở vị thế sẵn sàng thay đổi theo xu hướng tiêu dùng xanh của thế giới. Với năng lực sản xuất bao bì màng mỏng 8000 tấn/tháng, hiện công suất sản xuất dành cho bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn của An Phát là 900 tấn/tháng, cung cấp 100% cho thị trường châu Âu.

Nhằm đưa sản phẩm bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn tiếp cận gần hơn với thị trường nội địa, vừa qua Tập đoàn An Phát Holdings đã tham gia cùng Thương hiệu đồ tập thể thao số 1 thế giới Decathlon và Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp (CCFIV) đồng tổ chức 2 sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và nhìn nhận các tác nhân hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường - "World Clean-up 2018" và "Social Commit Day 2018".



Năm nay, với sức lan toản rộng khắp từ Vũng Tàu đến Hồ Chí Minh, cùng sự tham dự của gần 1000 người và các doanh nghiệp chung định hướng, An Phát vinh dự tham gia với tư cách và góc nhìn của chuyên gia. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhựa hóa chất, An Phát đã đưa ra một giải pháp cho các vấn đề về môi trường: Bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn.



Sản phẩm này của An Phát có thể thay thế hoàn toàn bao bì nhựa thông thường, với các đặc tính thân thiện với môi trường như khả năng phân hủy thành mùn nuôi cây, nước và CO2 trong vòng 6 tháng chôn dưới đất do "bị ăn" bởi các vi sinh vật trong đất.

An Phát là đơn vị sản xuất tại Việt Nam đầu tiên được cấp chứng chỉ TUV Vincotte OK Home Compost cho các sản phẩm túi vi sinh phân hủy hoàn toàn theo tiêu chuẩn châu ÂU EN13432 và là đơn vị Việt Nam duy nhất được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội nhựa sinh học châu Âu.



Tiêu chuẩn OK Home Compost là một trong những tiêu chuẩn cao nhất về khả năng phân hủy hoàn toàn của sản phẩm, chứng nhận sản phẩm sẽ phân hủy hoàn toàn tại môi trường nhà khi được chôn xử lý trong vườn hoặc môi trường thường mà không cần tạo ra môi trường công nghiệp cho sản phẩm phân hủy.

Với những bước đi hiện thực hóa chiến lược kinh doanh, Tập đoàn An Phát Holdings đang dần khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của mình trên thị trường nội địa.