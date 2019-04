AAA lãi quý 1 hơn 270 tỷ, tăng 272% so với cùng kỳ

Tin từ Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã chứng khoán AAA), ước lợi nhuận trước thuế quý 1 của công ty đạt 270 tỷ đồng, tăng 272% so với cùng kỳ, tăng 20% so với mức lợi nhuận của cả năm 2018.

Báo cáo đã kiểm toán năm 2018, AAA đạt doanh thu bán hàng 8.018 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 253 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này của AAA cũng giúp công ty "tăng tốc" về đích với kế hoạch tham vọng của năm 2019.

Theo tài liệu trình Đại hội cổ đông, năm 2019, AAA đề ra tổng doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2018. Đáng chú ý, AAA đặt kế hoạch lãi ròng đạt đến 510 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so năm trước.

Trong giai đoạn mở rộng đầu tư, AAA lên phương án không chia cổ tức năm 2018 để nâng cao năng lực tài chính, dồn lực vào sản xuất kinh doanh công ty trong tương lai. Năm 2019, công ty dự kiến chia cổ tức 10-20%. Đồng thời để ghi nhận đóng góp người lao động cũng như giữ chân nhân sự trình độ cao, AAA dự kiến phát hành khoảng 8,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, dự kiến thu về 85 tỷ đồng bổ sung vào vốn lưu động của doanh nghiệp.

Theo ban lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh quý 1 có được là nỗ lực của toàn thể công ty trong việc mở rộng sản xuất, tăng sản lượng và những bước đi chiến lược của Tập đoàn đã và đang thực hiện.

Về sản lượng, trong tháng 1/2019, AAA xuất khẩu kỷ lục 9.100 tấn, tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khách hàng nước ngoài đã tăng sản lượng mua. Trong tháng 3, AAA xuất khẩu 8.500 tấn bao bì, tăng 120% so với cùng kỳ và con số này sẽ tiếp tục được duy trì (hoặc ở mức cao hơn) trong các tháng tiếp theo. Năm 2018, mức xuất khẩu trung bình của AAA là 7.900 tấn/tháng.

Tính đến tháng 3 này, AAA cho biết đã có trong tay hợp đồng thuê của khá nhiều khách hàng trong và ngoài nước, dự kiến trong những tháng tới sẽ tiếp tục tăng cao cả về diện tích cho thuê và lợi nhuận.

Báo cáo ghi nhận từ AAA cho biết từ đầu năm đến nay, trung bình hàng tháng công ty đều có từ 3-5 khách hàng quốc tế mới. Đại diện của AAA cho biết, công ty đang tập trung nguồn lực và vật lực cho đơn tăng của tháng 4 và tháng 5. Toàn bộ các dây chuyền đang chạy tối đa công suất để đáp ứng đơn của khách tại gần 100 quốc gia và khu vực thế giới.

Dự án đáng kể nhất của Công ty là Khu công nghiệp An Phát Complex đang thu nhận những kết quả khả quan. Năm nay, AAA sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng nhằm đạt được tỷ lệ khai thác 40% tại khu công nghiệp này. Bất động sản công nghiệp là một trong những ngành được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, do đó An Phát Complex được đánh giá sẽ trở thành động lực tăng trưởng doanh thu lợi nhuận chính trong năm 2019, nhất là khi An Phát Complex được định hướng trở thành khu Công nghệ cao của cả Tập đoàn An Phát (công ty mẹ của AAA), tập trung các công nghệ sản xuất, R&D hiện đại bậc nhất.



Hiện nay, đối tác Leo Paper Group, tập đoàn hàng đầu của Hồng Kông chuyên sản xuất giấy đã thuê 3 nhà xưởng với diện tích 50.000m2. Dự kiến, toàn bộ diện tích cho thuê của An Phát Complex sẽ được lấp đầy vào năm 2020.

Những sự kiện trên phần nào cho thấy AAA đang đi đúng hướng để đạt đích kế hoạch doanh thu là 10,000 tỷ đồng. "Tôi hoàn toàn tự tin khẳng định rằng hiện nay AAA đang đi đúng hướng và chúng tôi đang sử dụng nguồn đầu tư đúng mục đích. Những dự án dài hơi cần có sự đầu tư và thời gian nhất định thì mới có kết quả tốt và trong tương lai gần, lợi nhuận của AAA sẽ tăng trưởng mạnh trở lại" - ông Nguyễn Lê Trung - Tổng giám đốc của AAA, từng chia sẻ.

Kết quả kinh doanh tích cực đã phản ánh vào giá cổ phiếu AAA trên sàn chứng khoán. Chốt phiên giao dịch ngày 8/4, AAA tăng mạnh lên 18.900 đồng/cổ phiếu. Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán ảm đạm, thanh khoản AAA cũng tăng đột biến lên 9,5 triệu cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất trên 3 triệu đơn vị.

Tính đến nay, AAA đã tăng gần 30% so với mức giá 14.500 đồng/cổ phiếu ngày đầu năm 2019. Vốn hoá của AAA hiện tăng lên 3.000 tỷ đồng. PE năm 2018 của AAA đạt 16.54, và EPS 1.070 đồng/cổ phiếu. Với sự gia tăng mạnh của lợi nhuận công ty, các chỉ số này sẽ thay đổi tích cực trong thời gian tới.

AAA đang được sở hữu 46,62% bởi Tập đoàn An Phát (công ty mẹ) và sắp tới, trong ĐHCĐ, AAA sẽ trình phương án để An Phát nắm giữ 51%

Tỉ lệ thuận với sự tăng trưởng của AAA, Tập đoàn An Phát trong thời gian gần đây có nhiều bứt phá, sản phẩm nhựa của công ty đã gia nhập chuỗi cung ứng của Samsung và An Trung Industries, một công ty thành viên khác của Tập đoàn chính thức trở thành nhà cung cấp cấp 2 của Samsung. Ban lãnh đạo Toyota Việt Nam và An Phát cũng đang bắt tay hợp tác trong vấn đề nội địa hóa. Cuối năm 2018, An Phát cũng có hợp tác với Vinfast.