ABBank đã sẵn sàng cho thẻ chip

Từ 28/5/2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) đã chính thứcphát hành thẻ Chip ghi nợ nội địa ABBank Youcard tích hợp cả hai công nghệ: tiếp xúc và không tiếp xúc, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm về phong cách sử dụng thẻ mới tiện lợi và an toàn. Nhà băng đặt mục tiêu sẽ hoàn thành việc thực hiện chuyển đổi toàn bộ thẻ Từ sang thẻ Chip trong năm 2020, trước thời hạn của Ngân hàng Nhà nước vào 31/12/2021.

Chia sẻ về các công tác chuẩn bị cho việc chuyển đổi công nghệ thẻ từ sang thẻ Chip tại ABBank, ông Phạm Duy Hiếu, quyền Tổng giám đốc ABBank, cho biết: Vài năm trở lại đây, ABBank đã có những bước chủ động đầu tư chiến lược vào việc nâng cấp công nghệ ngân hàng nên ngay từ đầu, ABBank là 1 trong 7 ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) lựa chọn để thực hiện chủ trương triển khai việc chuyển đổi thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa theo tiêu chuẩn VCCS do Ngân hàng Nhà nước ban hành, ABBank cũng không gặp khó khăn gì nhiều.

ABBank đánh giá gì về những ưu điểm mà công nghệ thẻ chip mang lại cho người dùng nói riêng và ưu điểm của cuộc chuyển đổi công nghệ này đối với thị trường tài chính Việt Nam nói chung, thưa ông?

Nói về ưu điểm cho công nghệ thẻ chip, có thể kể đến một số tính năng vượt trội như: Tốc độ xử lý thông tin giao dịch nhanh hơn; Khả năng lưu trữ thông tin lớn gấp 13 lần, giúp ngân hàng có thể tích hợp nhiều ứng dụng tiện ích cho khách hàng trong cùng một chiếc thẻ; Tăng tính bảo mật trong quá trình sử dụng, và hạn chế tối đa nguy cơ bị tội phạm công nghệ tấn công (skimming).

Thẻ chip có thể vẫn để trong ví, chỉ cần chạm vào thiết bị chấp nhận thẻ khi giao dịch. Do đó, việc dùng thẻ chip rất an toàn không bị lộ thông tin in trên thẻ, không bị lộ số PIN, hạn chế làm thẻ giả…

Thẻ chip cho phép mở rộng khả năng tích hợp các tiện ích thanh toán với các ngành kinh tế khác, hướng tới chiếc thẻ thanh toán đa năng trong thời gian tới. Ví dụ, đối với thanh toán phí giao thông như đi xe bus, tàu điện công cộng chẳng hạn, khách hàng có thể trả phí trực tiếp từ thẻ chip mà không cần phải xếp hàng mua vé, không phải đăng ký dịch vụ, không cần ghi nhớ vé của từng chuyến đi, không thanh toán bằng tiền mặt, dữ liệu các giao dịch được bảo vệ an toàn.

ABBank sẽ làm gì để đẩy mạnh việc chuyển đổi công nghệ ngân hàng, đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước?

Kể từ sau Thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, ABBank đã tính toán nhiều biện pháp để thực thi hóa chủ trương đẩy mạnh không dùng tiền mặt.

Cụ thể, từ cuối năm 2018, ABBank đã cho ra mắt sản phẩm thẻ thanh toán quốc tế Visa contactless theo công nghệ tiêu chuẩn của Tổ chức thẻ quốc tế Visa, sử dụng tích hợp công nghệ thẻ chip và công nghệ thanh toán không chạm.

Và sự kiện lớn nhất của ABBank cũng như của thị trường thẻ Việt Nam trong tháng 5 này đó là ABBank tiếp tục phối hợp cùng Napas cho ra mắt thẻ Chip ABBank Youcard contactless cho dòng thẻ thanh toán nội địa với công nghệ tương tự. Tính đến thời điểm này, ABBank là 1 trong 7 ngân hàng đầu tiên phối hợp cùng Napas chuyển đổi công nghệ thẻ Từ sang thẻ Chip.

Đối với các khách hàng đang sử dụng các thẻ áp dụng công nghệ thẻ từ hiện hữu, ABBank cũng sẽ có lộ trình hỗ trợ khách hàng dần chuyển sang sử dụng thẻ Chip.

Ngoài ra, ABBank cũng đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị đối tác kinh doanh, ví điện tử… để triển khai các dịch vụ thanh toán online đa dạng, tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ABBank.

Hiện tại, ABBank đang lên kế hoạch và làm việc các đơn vị tổ chức cung ứng dịnh vụ liên quan đến lĩnh vực giao thông, bảo hiểm, y tế, giáo dục, điện, nước… và các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực công để tích hợp thanh toán trên nền tảng thẻ chip nội địa không tiếp xúc.

ABBank đã đặt ra mục tiêu khá tham vọng như dẫn đầu thị phần ngân hàng số, có thêm 1 triệu khách hàng mới, gia tăng lợi nhuận từ khách hàng mới và tạo ra trải nghiệm tích cực với khách hàng hiện hữu. Ngoài những hoạt động về ngân hàng số cụ thể ở trên, ông có thể "bật mí" thêm một số chiến lược của ABBank?

Ngân hàng số là xu thế và cuộc đua có cùng vạch xuất phát cho phần lớn ngân hàng, nhưng có thể thấy một số nét nổi bật ở ABBank. Trước hết là tư duy không e ngại cuộc chơi số, đổi mới sáng tạo mở và đồng sáng tạo vừa là vũ khí cạnh tranh của chúng tôi, vừa là phương án để có thể gia cố nhanh hơn các hạ tầng hiện tại.

Mục tiêu rõ nét ở ABBank là đẩy mạnh thu phí dịch vụ thông qua chiến lược then chốt là mang đến những trải nghiệm về dịch vụ đáng giá, vượt trội cho khách hàng.

Ðây chính là điểm dịch chuyển quan trọng theo định hướng bán lẻ giúp chúng tôi tiến đến một đại dương rộng lớn, mà ở đó câu chuyện "phương thức thanh toán" hay các dịch vụ truyền thống chỉ còn là vài cấu phần nhỏ trong một thị trường vô cùng dồi dào khách hàng đang sẵn sàng mở hầu bao cho những trải nghiệm mới mẻ.

"Mở và hợp tác" cũng là nét nổi bật của ABBank trong cuộc đua phát triển ngân hàng số. Ngân hàng đã mở rộng với các yếu tố mới, giải pháp mới từ các đối tác bên ngoài; đồng thời, tham gia vào kiến tạo các trải nghiệm mới, các cuộc chơi mới thu hút người dùng.

Với mối liên hệ đặc biệt của đối tác chiến lược Startup Vietnam Foundation, chúng tôi đang có lợi thế khi sở hữu cả một "tuyến siêu tốc" thẳng tới hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ (trong đó có Fintech) của Việt Nam và thế giới. Nếu chuyển hóa được lợi thế này, ABBank có cơ hội trở thành ngân hàng dẫn đầu trong mảng số.