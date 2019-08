ABBank khởi động sự kiện cộng đồng dành cho gia đình lần thứ 2

Tiếp nối sức lan tỏa của sự kiện dành cho cộng đồng ABBank Family Day phát động lần đầu năm 2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) tiếp tục tổ chức Ngày hội gia đình - ABBank Family Day 2019 với những hoạt động trải nghiệm thú vị và một đêm nhạc vào ngày 7/9/2019 tới đây, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Sự kiện ABBank Family Day 2019 sẽ được tổ chức tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm - Hà Nội) vào ngày 7/9/2019 tới đây. Với chủ đề "Lời nhắn gửi của Thanh xuân", ABBank muốn truyền tải thông điệp rằng mỗi thành viên trong gia đình khi đến với ABBank Family Day 2019 đều có thể tìm thấy được những điều giản dị nhưng ý nghĩa, kết nối những ký ức của mỗi thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, điểm nhấn của sự kiện là chương trình ca nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Soobin Hoàng Sơn, Dalab, Trúc Nhân, Only C, Juky San, vũ đoàn SINE (giải Nhất cuộc thi breakdance ABBank - Fill The Life thuộc ABBank Family Day 2018)… hứa hẹn sẽ mang tới những màn trình diễn ấn tượng cho khán giả.

Không chỉ hướng đến mục tiêu kết nối gia đình, thông qua ABBank Family Day 2019, ABBank còn mong muốn lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, chia sẻ trách nhiệm với xã hội đến khán giả và cộng đồng.

Trong khuôn khổ của sự kiện, ngày 24/8/2019 vừa qua, ABBank đã chính thức khởi động ABBank Family Day 2019 qua việc tổ chức thành công hai hoạt động thiện nguyện mở màn cho ABBank Family Day 2019, là Ngày hội Hiến máu nhân đạo và Chiến dịch Phân loại rác để bảo vệ môi trường - ABBank Green tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Kết quả, gần 200 đơn vị máu đã được các khách hàng và cán bộ nhân viên ABBank trao tặng đến Ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cùng với đó, gần 20kg rác thải nhựa/pin/rác thải không phân hủy xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được các tình nguyện viên ABBank thu gom, phân loại và tập kết tại khu vực thu gom rác của phố đi bộ.

Đại diện ABBank chia sẻ: "Với định vị là một ngân hàng bán lẻ thân thiện, ABBank luôn chủ động và tích cực trong các hoạt động chia sẻ trách nhiệm cùng xã hội, hướng đến sự phát triển bền vững, hiệu quả không chỉ của doanh nghiệp mà còn là sự bền vững của cả cộng đồng nơi nuôi dưỡng doanh nghiệp chúng tôi. Thật may mắn và tự hào khi những chương trình mà ABBank phát động đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và chung tay lan tỏa của các khách hàng, đối tác, của người dân và đặc biệt là của tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng".

Được biết, ngày hội gia đình - ABBank Family Day là sự kiện dành cho cộng đồng được ABBank phát động và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, hướng đến đối tượng là trẻ em, các gia đình và các cặp đôi.

Năm 2018, với chủ đề Gia đình là hạnh phúc, ABBank Family Day được tổ chức tại Hà Nội và Tp.HCM đã thu hút gần 13.000 lượt khách tham dự, với nhiều hoạt động hoạt động vui chơi, bốc thăm trúng thưởng và đêm nhạc.