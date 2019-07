Ai đứng sau Khu phức hợp Sóng Việt - dự án dính sai phạm ở Thủ Thiêm?

Thanh tra Chính phủ vừa có Kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM.

Tại thông báo này, đối với sai phạm ở các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, dự án Khu Phức hợp Tháp quan sát và Khu phức hợp Sóng Việt được nêu tên khi được Ủy ban Nhân dân Tp.HCM chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.



Ở hai dự án này, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tính và đã thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, trong đó, có việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 (bằng chi phí đầu tư bình quân) là không đúng quy định, cần phải được xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách nhà nước, Thanh tra Chính phủ cho biết.

Ai là chủ đầu tư được chỉ định?

Khu phức hợp Sóng Việt (Dự án Sóng Việt) là dự án đầu tư có sử dụng đất tại khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tháng 4/2015, Ủy ban Nhân dân Tp.HCM đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương được chỉ định Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát là nhà đầu tư dự án này. Đến tháng 11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, dự án Sóng Việt có tổng chi phí thực hiện ước tính khoảng 7.273 tỷ đồng trên diện tích khoảng 75.965 m2.

Thành phố cho biết Quốc Lộc Phát cam kết sẽ ký quỹ 100 tỷ đồng, đồng thời nộp tiền sử dụng đất ước tính 2.000 tỷ đồng/4 lô đất nếu được chọn làm chủ đầu tư.

Đến tháng 7/2016, Ủy ban Nhân dân Tp.HCM đã có quyết định số 3652/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư với cái tên không ai khác - Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát.

Cái tên Quốc Lộc Phát khá mới lạ trong giới bất động sản. Công ty này được thành lập vào ngày 04/09/2014, đến nay Quốc Lộc Phát có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Ông Phạm Quang Hưng hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Được biết, ông Phạm Quang Hưng từng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn. Doanh nghiệp này cũng từng gây chú ý giai đoạn năm 2015 khi mặc dù chuyển đổi từ một doanh nghiệp kinh doanh diêm truyền thống từ năm 2011 để chuyển sang lĩnh vực bất động sản, tên tuổi còn mới và kinh nghiệm còn non trẻ song đã nhanh chóng trở thành chủ đầu tư cho dự án The Gold View tại Bến Vân Đồn, quận 4, Tp.HCM.

Bóng hình Sơn Kim Land

Quay lại với Quốc Lộc Phát và dự án Sóng Việt, đầu tháng 6/2018, một buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược diễn ra giữa Quốc Lộc Phát, SonKim Land và một nhà băng diễn ra. Ba đơn vị cùng bắt tay nhau để triển khai dự án The Metropole Thủ Thiêm, đây chính là dự án Khu phức hợp Sóng Việt đã được quy hoạch giao cho Quốc Lộc Phát.

Trong dự án này, Sơn Kim Land sẽ đảm nhận vai trò là nhà phát triển dự án. Sơn Kim Land được biết đến là doanh nghiệp theo đuổi phân khúc bất động sản cao cấp.

Trước đó, sự tham gia của các nhà đầu tư vào dự án này liên tục có nhiều thay đổi. Cụ thể, tháng 9/2016, thông qua hai đợt mua cổ phần, Tập đoàn bất động sản Singapore là Keppel Land đã mua vào tổng cộng 45% Quốc Lộc Phát từ các cổ đông cũ của công ty này nhằm đầu tư vào dự án tại Thủ Thiêm.



Tiếng tăm và năng lực của Keppel Land đã được minh chứng qua nhiều dự án lớn tại Việt Nam. Tuy vậy, tới tháng 6/2018, tức sau khi Sơn Kim Land được Quốc Lộc Phát chọn trở thành nhà phát triển dự án, Keppel Land lại thông báo thoái toàn bộ vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp này. Đáng nói, ông Phạm Quang Hưng lại là cá nhân đứng ra mua lại toàn bộ số cổ phần mà Keppel Land bán ra.

Sơn Kim Land mặc dù cũng mới tham gia vào bất động sản trong vài năm gần đây song đã nhanh chóng tạo được tiếng tăm với một số dự án như Gateway Thảo Điền, The Nassim Thảo Điền, Serenity Sky Villas.