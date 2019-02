Airbus sắp dừng sản xuất máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380

Hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus vừa công bố kế hoạch dừng sản xuất phi cơ chở khách lớn nhất thế giới với việc bỏ chương trình A380 để tập trung vào các dòng máy bay nhỏ và linh hoạt hơn, CNBC cho biết.



Trong thông cáo ngày 14/2, Airbus cho biết chiếc máy bay A380 cuối cùng sẽ được giao vào năm 2021. Quyết định này được đưa ra sau khi hãng hàng không Emirates - khách hàng lớn nhất của máy bay A380 - quyết định giảm đơn hàng với dòng phi cơ này và thay bằng 70 chiếc nhỏ hơn thuộc dòng A350 và A330neo.



"Do quyết định này, chúng tôi không còn lượng đơn hàng đáng kể cho A380, vì vậy không có lý do gì để tiếp tục sản xuất, bất chấp những nỗ lực bán hàng cho các hãng hàng không khác của chúng tôi vài năm gần đây. Do đó, máy bay A380 sẽ ngừng giao vào năm 2021", CEO Tom Enders của Airbus cho biết trong thông cáo.



Airbus cho biết sẽ tiến hành thảo luận với các tổ chức công đoàn về 3.000 - 3.500 nhân sự có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định này trong vài tuần tới.



Công ty này cũng cho biết sẽ sản xuất 17 chiếc A380 nữa, bao gồm 14 chiếc cho hãng hãng hàng không Emirates và 3 chiếc cho hãng hàng không Nhật ANA.

"Emirates là khách hàng trung thành của A380 kể từ khi máy bay này ra đời", HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm CEO của Emirates Airline, nói trong thông cáo ngày 14/2. "Dù rất tiếc khi phải bỏ bớt các đơn hàng và rất buồn khi chương trình này không thể tiếp tục, chúng tôi phải chấp nhận rằng đây là thực tế". "A380 là máy bay tuyệt vời được nhiều khách hàng và phi hành đoàn của chúng tôi yêu thích. Đây là điểm khác biệt của Emirates", thông cáo nói.



Al Maktoum xác nhận rằng Emirates Airline sẽ tiếp tục sử dụng dòng máy bay này của Airbus tới những năm 2030.

Trong ngày 14/2, Airbus công bố kết quả kinh doanh quý 4/2018 tốt hơn dự báo. Nhà sản xuất máy bay lớn nhất châu Âu dự báo lượng đơn hàng giao và lợi nhuận của công ty sẽ tăng trong năm 2019.



Chuyến bay thương mại đầu tiên của máy bay A380 được thực hiện bởi hãng hàng không Singapore Airlines vào năm 2007. Đến nay, Airbus đã giao tổng cộng 234 chiếc A380, chưa được 25% so với con số 1.200 mà hãng này dự kiến sẽ bán khi lần đầu ra mắt dòng phi cơ thân rộng này. Dù được nhiều hành khách biết đến, Airbus thậm chí không bán được chiếc A380 nào cho các hãng hàng không Mỹ.



Nỗ lực nhằm thay thế Boeing 747 với danh hiệu "nữ hoàng bầu trời" của A380 nhanh chóng bị lu mờ với sự ra đời của các dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu hơn như 787 Dreamliner của Boeing và chính A350 của Airbus. Những phi cơ hiện đại và nhẹ hơn có khả năng bay khoảng cách dài hơn mà không cần nghỉ đang được nhiều hãng hàng không ưa chuộng.