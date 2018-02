Airbus thử máy bay mới thành công, Boeing chúc mừng

Là kỳ phùng địch thủ của nhau trong ngành công nghiệp hàng không thế giới, nhưng Boeing và Airbus đôi khi vẫn thể hiện thái độ thân thiện.

Theo hãng tin CNBC, sau khi Airbus - tập đoàn có trụ sở ở Paris, Pháp - tuyên bố bay thử thành công loại máy bay một lối đi mới A321 LR, Boeing - hãng với đại bản doanh tại Chicago, Mỹ - đã lên mạng xã hội Twitter để gửi lời chúc mừng.

"Chúc mừng Airbus hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên của chiếc A321 LR", Boeing viết, đồng thời nhắn thêm: "Cạnh tranh làm cho tất cả chúng ta cùng tốt lên!"

Qua tài khoản Twitter của mình, Airbus đáp lại: "Cảm ơn Boeing! Chúng tôi đồng ý với các bạn!"

Động thái thân thiện này giữa hai hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới tạm khép lại những mâu thuẫn giữa hai bên về quyết định mới đây của Airbus giành quyền kiểm soát dòng máy bay C Series của hãng Bombardier. Boeing đã đâm đơn kiện nhằm khiến C Series bị áp thuế nhập khẩu, lập luận rằng loại máy bay này được bán với giá rẻ do được trợ cấp. Tuy nhiên, nỗ lực của Boeing đã không thành công.

Chiếc A321 là phiên bản máy bay tầm xa thuộc chương trình A320 đã rất thành công của Airbus.

Trong một tuyên bố vào hôm thứ Tư vừa rồi, Airbus cho biết động cơ hiệu quả hơn và lựa chọn bình nhiên liệu thứ ba sẽ giúp mở ra nhiều đường bay mới cho loại máy bay một lối đi này. Ngoài ra, Airbus cũng nói rằng việc sử dụng A321 có thể giúp tiết kiệm chi phí lên tới 30% trên những tuyến bay vốn thường sử dụng những tàu bay cỡ lớn.

"Chiếc máy bay này giờ đây có thể bay thoải mái qua Đại Tây Dương từ New York tới Paris, hoặc cũng có thể phục vụ bất kỳ đường bay nào từ Dubai tới Bắc Kinh, hay từ Singapore tới Sydney", ông Klaus Roewe, người đứng đầu chương trình A320 của Airbus, phát biểu.

Theo dự kiến, A321 LR sẽ được đưa vào sử dụng trong năm nay.

2017 là một năm thành công của cả Airbus và Boeing, khi hai hãng cùng nhận được những đơn hàng khổng lồ nhờ sự phát triển của ngành hàng không trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng khả quan.

Theo hãng tin CNN, Boeing dự kiến sẽ giao hàng từ 810-815 máy bay thương mại trong năm 2018, đồng nghĩa với mục tiêu cứ 11 giờ đồng hồ lại xuất xưởng 1 máy bay. Airbus cũng dự kiến giao hàng khoảng 800 máy bay trong năm nay.

Năm ngoái, Boeing giao hàng 763 máy bay, một số lượng lớn chưa từng thấy, và đạt lợi nhuận 8,2 tỷ USD, tăng 67% so với năm 2016.