Alibaba chi hơn 700 triệu USD tấn công thị trường nông thôn Trung Quốc

Theo tờ South China Morning Post, Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba đã đầu tư 4,5 tỷ Nhân dân tệ ( tương đương 717 triệu USD) vào nền tảng dịch vụ trực tuyến ở khu vực nông thôn nước này.



Động thái đầu tư vào Huitongda Network Co. - công ty con của Jiangsu Five Star Appliances Co., sẽ cho thấy cả hai công ty cùng hợp tác trong việc phát triển chuỗi cung ứng vận tải, kho bãi và công nghệ để cải thiện cơ sở hạ tầng thương mại điện tử ở khu vực nông thôn Trung Quốc.

Công ty Huitongda chuyên cung cấp dịch vụ bán hàng trực tuyến và tiếp thị đến các đại lý bán lẻ, hiện có mặt trên 15,000 thị trấn thuộc 18 tỉnh, với mạng lưới hơn 80.000 cửa hàng. Công ty này giúp các cửa hàn truyền thống bán hàng hoá thông qua các trang thương mại điện tử, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hãng thương mại điện tử bán cho người dân ở khu vực nông thôn.

Theo ông Daniel Zhang Yong - Giám đốc điều hành Alibaba, cho biết khoản đầu tư nhằm đưa chiến lược nông thôn thành một trong 3 kế hoạch phát triển chiến lược trọng tâm trong hai thập kỷ tới của công ty. Qua việc hợp tác với Huitongda, Alibaba cũng muốn thử nghiệm chiến lược "bán lẻ mới" để kết hợp thương mại trực tuyến và truyền thống tại các vùng nông thôn.

Khu vực nông thôn đã trở thành "chiến trường" đối với các công ty thương mại điện tử lớn của Trung Quốc trong bối cảnh tăng trưởng doanh số tại các đô thị giảm tốc và thị trường đang dần bão hòa.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc, năm 2016-2017, doanh số bán hàng trực tuyến tại khu vực nông thông nước này chiếm 17,3% tổng doanh số thương mại điện tử tại Trung Quốc.

Tháng 1/2018, hãng thương mại điện tử lớn thứ 2 Trung Quốc JD.com công bố kế hoạch đưa máy bay không người lái đến các khu vực nông thôn gồm các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh, nhằm giúp nâng cao hiệu quả trong nông nghiệp và vận tải.

JD.com cũng cho biết sẽ đầu tư hơn 20 tỷ Nhân dân tệ tại ba tỉnh trong 3 năm tới để giúp "nâng cấp các ngành công nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới và nâng cấp các dịch vụ bán lẻ"

Trong khi đó, cuối năm 2014, Alibaba cũng đưa ra chiến lược cung cấp nền tảng thương mại điện tử và cơ sở hạ tầng vận tải giúp người dân nông thôn mua và bán các mặt hàng trực tuyến thông qua trang bán lẻ trực tuyến Taobao. Công ty cũng đã thành lập hàng nghìn trung tâm dịch vụ để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ở khu vực nông thôn.

Năm 2016, công ty của tỷ phú Jack Ma tiếp tục kế hoạch 3 năm, đầu tư 10 tỷ Nhân dân tệ vào thương mại điện tử ở nông thôn, với trọng tâm thúc đẩy cơ sở hạ tầng và xây dựng thêm nhiều trung tâm dịch vụ.

Công ty tài chính Ant Financial của Alibaba mới đây đã ký một thỏa thuận với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) để tìm hiểu những phương pháp giúp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại khu vực nông thôn của Trung Quốc cũng như các quốc gia đang phát triển khác.