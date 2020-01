An Gia lấn sân sang lĩnh vực chuỗi văn phòng cho thuê cao cấp

Lĩnh vực văn phòng cho thuê tại Việt Nam đang vô cùng rộng mở khi nhu cầu đứng đầu Đông Nam Á. Tận dụng cơ hội thị trường kết hợp thế mạnh sẵn có trong phát triển dự án bất động sản, tập đoàn An Gia chính thức lấn sân sang chuỗi văn phòng cho thuê mang thương hiệu The Address với nhiều chiến lược linh hoạt và táo bạo.

Mang dấu ấn phát triển căn hộ vào lĩnh vực văn phòng cho thuê

Chính thức chuyển sang lĩnh vực phát triển bất động sản chuyên nghiệp từ năm 2014, An Gia nhanh chóng trở thành biểu tượng dẫn đầu trong phân khúc căn hộ tầm trung. Từ dự án đầu tay The Garden, tập đoàn liên tiếp triển khai chuỗi dự án mới như The Star, Riveside, Skyline, River Panorama, Sky89, Signial và mới đây nhất là The Sóng. Đến nay, An Gia là một trong 5 chủ đầu tư cung cấp căn hộ lớn nhất thị trường phía Nam.

Giữa một "rừng" dự án tầm trung, An Gia nổi bật với phong cách thiết kế sang trọng không thua kém phân khúc hạng A và A+. Đặc biệt, khu vực sảnh đón và các tiện ích chia sẻ (tiện ích chung) luôn tạo khác biệt và gây ấn tượng mạnh bởi lối kiến trúc đạt chuẩn khách sạn 5 sao, không gian sang chảnh và vô cùng đẳng cấp.

Chính từ điều này, An Gia đã gặt hái nhiều giải thưởng trong thiết kế nhà ở với giải thưởng khu nhà mẫu ấn tượng nhất châu Á (năm 2017), dự án căn hộ có thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất và dự án căn hộ có thiết kế nội thất xuất sắc nhất (The Sóng – 2019).

Với lĩnh vực văn phòng cho thuê, ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn An Gia tiết lộ, đây sẽ là mảng dịch vụ chủ đạo của An Gia từ năm 2020 song song với phát triển bất động sản.

Theo ông Sáng, tương tự như lĩnh vực nhà ở, văn phòng hạng B là phân khúc chiếm nhu cầu cao nhất và khách hàng luôn ưu tiên chọn sản phẩm mức giá vừa tầm nhưng dịch vụ tiện ích, thiết kế phải cao cấp. Do đó, An Gia sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược phát triển nhà ở vào chuỗi văn phòng cho thuê cao cấp The Address.

Trải nghiệm không gian làm việc cao cấp với dịch vụ chuẩn 5 sao

The Address hướng tới trở thành điểm đến của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục tiêu trong năm 2020 phát triển 50 toà nhà văn phòng tại TP.HCM và tiếp tục mang mô hình này nhân rộng ra các thành phố lớn. Giá cho thuê dự kiến chỉ từ 599,000 VNĐ/ m2 với nhiều diện tích linh hoạt cho mọi nhu cầu. Đặc biệt, The Address cung cấp ra thị trường mô hình văn phòng mini với diện tích chỉ từ 37 m2, rất thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và starup.

Theo báo cáo của Savill, giá thuê văn phòng tại Tp.HCM 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng 6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhu cầu thuê đứng đầu Đông Nam Á, tăng trung bình 10%/năm. Đồng thời, tỷ lệ lấp đầy cũng ở mức rất cao, 97%, tăng 1% so với năm trước. Giá cho thuê trung bình hàng tháng của văn phòng hạng A dao động 1,3 triệu đồng/m2, trong khi đó, giá của văn phòng hạng B và hạng C lần lượt là 750.000 đồng/m2 và 450,000 đồng/m2.

Như vậy, phân khúc tầm trung vốn là thế mạnh của An Gia nay tiếp tục áp dụng trong lĩnh vực văn phòng cho thuê. Đồng thời, thừa hưởng kinh nghiệm phát triển căn hộ, chuỗi hệ thống văn phòng Address hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực cho thuê với dàn tiện ích đỉnh cao kết hợp hài hoà giữa mô hình văn phòng truyền thống và văn phòng chia sẻ.

Thay vì tận dụng tối đa diện tích sàn để cho thuê, nâng cao lợi nhuận, The Address đề cao lợi ích và "cảm xúc"doanh nghiệp khi sử dụng toàn bộ tầng trệt và tầng lửng làm khu dịch vụ chia sẻ (hoàn toàn miễn phí). Cụ thể, tầng trệt được thiết kế thành sảnh đón chuẩn khách sạn 5 sao vô cùng ấn tượng, một yếu tố thường thấy trong kiến trúc xây dựng của An Gia. Tầng lửng sử dụng làm nơi tiếp khách, kết nối doanh nghiệp với đối tác.

Ngoài ra, The Address cũng cung cấp dịch vụ phòng họp đẳng cấp theo tiêu chuẩn phòng hội nghị 5 sao giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao hiệu suất sử dụng văn phòng. The Address còn cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như tư vấn thiết kế layout và nội thất văn phòng, dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh,…

Chưa kể, doanh nghiệp còn tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ đến từ các dịch vụ lễ tân, bảo vệ, lao công, bảo trì - bảo hành. Với việc mạnh tay đầu tư vào thiết kế và tiện ích, chuỗi văn phòng The Address mở ra hướng đi tiên phong mang trải nghiệm khách sạn cao cấp vào nơi làm việc.

Tất cả hệ thống văn phòng của The Address đều toạ lạc ở các con đường đắc địa nhất các khu vực trung tâm thành phố bao gồm quận 1, 3, 5, 10, Phú Nhuận, Tân Bình. Từ thiết kế đến vị trí, The Address luôn chứng minh sự nổi trội vượt bậc trong phân khúc văn phòng hạng B.

Thực tế, văn phòng làm việc luôn là yếu tố đại diện cho thương hiệu của doanh nghiệp. Làm việc trong chuỗi văn phòng ở vị trí "kim cương", trải nghiệm 5 sao nhưng chi phí chỉ bằng 50% văn phòng hạng A, The Address là giải pháp lý tưởng để nâng cao uy tín, thương hiệu và niềm tin của khách hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.