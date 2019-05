An Giang có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 27/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 9 tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự và xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Vương Bình Thạnh do đến tuổi nghỉ hưu.

Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã bầu ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với 65/70 phiếu bầu.

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; có trình độ tiến sĩ Giáo dục học.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Khoa Sư phạm Đại học An Giang, Phó giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu; Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngày 11/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 397/QĐ-TTg giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xem xét và thông qua Nghị quyết về ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh An Giang, để cho vay chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cũng thông qua Nghị quyết giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.