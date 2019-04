An Phát chính thức trở thành nhà cung cấp của Samsung

Elentec là nhà cung cấp cấp 1 của Samsung và như vậy, An Trung Industries đã chính trở thành nhà cung ứng cấp 2 cho Samsung.



Đây là một thành công của An Trung Industries nói riêng và An Phát nói chung trong hành trình hơn 1 năm bền bỉ đổi mới và cải tiến về công nghệ, máy móc, nguồn nhân lực… để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Elentec và Samsung.



Việc An Trung Industries trở thành nhà cung ứng của Samsung đã chứng minh chiến lược đúng đắn và sự đầu tư nghiêm túc của An Phát khi tham gia vào mảng công nghiệp phụ trợ từ năm 2018.

Theo hợp đồng kí kết, An Trung Industries sẽ chính thức cung ứng linh kiện cho Elentec bắt đầu tháng 3/2019. Các linh kiện này sẽ được sử dụng trực tiếp cho công đoạn sản xuất điện thoại của Samsung, góp phần đưa sản phẩm "made in Vietnam" chất lượng đến với khách hàng trên toàn thế giới.

Nhà máy An Trung Industries được đầu tư 400 tỉ đồng, có diện tích 13.000 m2 với 42 dây chuyền sản xuất, toàn bộ đều được nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, An Trung Industries tập trung sản xuất chủ yếu các sản phẩm linh kiện nhựa kĩ thuật với sản lượng khoảng 9.000.000 sản phẩm/tháng.



Chiến lược mục tiêu của An Trung Industries là tập trung mạnh vào nhóm khách hàng mảng điện- điện tử nhằm cung cấp các sản phẩm vốn là thế mạnh chủ lực của Công ty. Ngoài Samsung, hiện nay, An Trung có khoảng 10 khách hàng lớn khác, bao gồm các công ty đa quốc gia và doanh nghiệp Việt nổi tiếng, chủ yếu thuộc lĩnh vực điện-điện tử.

Ông Mẫn Chí Trung, Tổng giám đốc An Trung Industries cho biết "Trở thành nhà cung cấp cho bất kì một khách hàng nào cũng là một điều rất khó khăn nhưng cho Samsung còn khó khăn hơn gấp bội vì đây là tập đoàn số 1 thế giới về sản xuất điện thoại, họ yêu cầu cực kì cao về chất lượng sản phẩm, toàn bộ nhà máy chúng tôi phải dốc sức phấn đấu đến 200% sức lực để có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu ấy…".

Trong thời gian ngắn, với sự hỗ trợ về chuyên môn và kinh nghiệm của các chuyên gia Samsung và Elentec, nhà máy An Trung Industries đã được thay mới, bổ sung nhiều máy móc hiện đại, qui trình quản lý được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn về ISO, giảm thiểu tỉ lệ lỗi….



Kết quả kiểm định cuối cùng từ Samsung cho thấy, An Trung Industries đã vượt qua được tất cả các tiêu chuẩn toàn cầu do hãng này đặt ra dành cho hệ thống nhà cung cấp. Điều này có nghĩa rằng, các sản phẩm do An Trung Industries làm ra có chất lượng ngang bằng với tất cả các sản phẩm được sản xuất ở các nước tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu…

Trong thời gian tiếp theo, Công ty sẽ thành lập hệ thống dây chuyền sơn và mạ để có thể đáp ứng được đầy đủ nhất yêu cầu của khách hàng.

Phát biểu tại Lễ kí kết, ông Đinh Xuân Cường, Tổng giám đốc An Phát cho biết: "Cũng giống như nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác, chúng tôi mong muốn những sản phẩm do bàn tay và khối óc của nhân công Việt Nam sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu "made-in-Vietnam". Không chỉ dừng lại ở việc góp phần tạo nên chiếc điện thoại Samsung danh tiếng, chúng tôi chắc chắn sẽ có nhiều bước tiến trong thời gian tại mảng công nghiệp hỗ trợ"

Ông Cho Chang Hyun, Tổng giám đốc Elentec Việt Nam cho biết: "Tôi đánh giá rất cao sự quan tâm và đầu tư nghiêm túc của APH dành cho An Trung, chính bởi vậy, An Trung đã có thể đạt đươc kết quả lớn như ngày hôm nay"

Hiện tại, nhà máy An Trung Industries được đặt tại Khu công nghiệp An Phát Complex (tỉnh Hải Dương). Đây là dự án bị bỏ hoang hơn 10 năm và đã được An Phát mua lại từ đối tác Đài Loan với giá gần 800 tỉ đồng.

Trong hơn 1 năm qua, An Phát đã liên tục đầu tư vào 3 dự án lớn là mua lại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HPC); Hợp tác với Vinfast thành lập Công ty TNHH Linh kiện nhựa Ôtô Vinfast- An Phát (VAPA) và tăng qui mô đầu tư vào An Trung Industries.



HPC là doanh nghiệp nổi tiếng chuyên cung cấp phụ tùng ôtô xe máy cho các hãng lớn như Toyota, Honda, Piaggio hay linh kiện điện tử cho Panasonic, LG…; VAPA được định hướng sản xuất linh kiện nhựa ô tô và An Trung Industries sẽ tập trung vào nhóm ngành điện-điện tử…

Cả 3 công ty và dự án này sẽ được An Phát tăng cường giá trị và qui mô đầu tư trong năm 2019 này. Điều này cũng thể hiện rõ tham vọng của An Phát trong việc quyết tâm trở thành "nhà cung cấp số 1 ngành nhựa" bên cạnh vị thế là nhà xuất khẩu bao bì màng mỏng lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.