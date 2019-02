An Phát Holdings đón phái đoàn ngoại giao Triều Tiên

An Phát Holdings là một trong 3 doanh nghiệp toàn quốc được đoàn Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Triều Tiên đến thăm vào ngày 28/2/2019. Chuyến thăm của đoàn lãnh đạo Đảng CHDCND Triều Tiên nằm trong khuôn khổ của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên diễn ra tại Việt Nam từ ngày 27- 28/2/2019 và chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Ngày 28/2, Phái đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng Lao động CHDCND Triều Tiên đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (An Phát Plastic), thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings. Dẫn đầu đoàn là ông Ri Su Yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Quốc tế; ông Kim Pyong He, Phó chủ tịch Đảng kiêm Trưởng ban Đảng; ông O Su Yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Về phía Việt Nam, tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia đón đoàn. Phía Tập đoàn An Phát Holdings có ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch Tập đoàn An Phát Holdings kiêm Chủ tịch Công ty An Phát Plastic cùng Ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

2018: một năm thay đổi lớn

Phái đoàn Triều Tiên và Ban lãnh đạo APH đã có buổi trao đổi gần gũi về kinh nghiệm phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tư nhân mà APH đã và đang tạo dựng nhiều thành công. Hiện APH đã tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động trên toàn quốc, có 12 nhà máy và 11 Công ty thành viên trải dài từ Bắc đến Nam, trong đó, riêng tại Hải Dương, An Phát Plastic (công ty thành viên của Tập đoàn) đã có 10 nhà máy tại 3 khu công nghiệp: An Đồng, Nam Sách và An Phát Complex, tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động của tỉnh với mức đóng góp ngân sách luôn nằm trong top đầu. Phái đoàn Triều Tiên đã đánh giá cao các thành tích và đóng góp của APH và An Phát Plastic cho tỉnh Hải Dương.

Tại buổi làm việc này, ông Phạm Ánh Dương đã giới thiệu với phái đoàn về lịch sử và các dự án tiêu biểu mà APH đã thực hiện trong thời gian qua như: An Phát Complex, dự án tái khởi động nhà máy xơ sợi Đình Vũ, việc mua lại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội...

Về dự án An Phát Complex rộng 46ha tại thành phố Hải Dương, Chủ tịch APH cho biết: sau khi mua lại từ đối tác Đài Loan (tên gọi cũ là khu công nghiệp Việt Hòa- Kenmark) với giá gần 800 tỉ đồng, APH đã đầu tư lớn để biến nơi đây thành một tổ hợp công nghệ hiện đại.

Từ một khu công nghiệp bỏ hoang hơn 10 năm, dưới sự đầu tư của Tập đoàn, hiện tại An Phát Complex đã thật sự thay da đổi thịt với cơ sở hạ tầng hiện đại, là nơi tập trung qui mô sản xuất lớn của toàn Tập đoàn với các nhà máy sản xuất linh kiện nhựa kĩ thuật, nhựa gia dụng, bao bì jumbo...và cho một số doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê làm địa điểm sản xuất. Các sản phẩm của Tập đoàn được sản xuất tại An Phát Complex đang được xuất khẩu đi các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản...

Dự án tái khởi động nhà máy xơ sợi Đình Vũ là một trong các dự án lớn nhất mà APH thực hiện. Từ một dự án chết lâm sàng của Bộ Công Thương, với sự đầu tư về vật chất, nguồn nhân lực và máy móc kĩ thuật của Tập đoàn và An Sơn Textile (công ty thành viên), dự án đã đạt được những thành công như tái khởi động lại được 10 dây chuyền sản xuất, sản phẩm sợi Anpoly đã xuất khẩu được hơn 1.000 tấn đi thị trường quốc tế, dự kiến trong thời gian tới sẽ xuất đi các nước khác như: Hàn Quốc, Mỹ, Pakistan.

Ông Phạm Ánh Dương cũng cho biết, 2018 vừa qua là năm thay đổi lớn của Tập đoàn với việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang nhiều lĩnh vực, gia tăng số lượng các công ty thành viên, đầu tư nhiều dự án.... nhưng với phương châm luôn bám sát mảng kinh doanh cốt lõi (core business) cùng với tinh thần đồng lòng quyết tâm của toàn bộ cán bộ nhân viên Tập đoàn, APH đã đạt được những thành tích, tiến tới mục tiêu trở thành "Tập đoàn nhựa kĩ thuật cao và thân thiện với môi trường hàng đầu Đông Nam Á".

Thăm quan nhà máy An Phát Plastic, các nhà lãnh đạo Triều Tiên đặc biệt quan tâm khi được trải nghiệm sản phẩm túi vi sinh phân hủy hoàn toàn AnEco. Đây là sản phẩm túi thân thiện với môi trường của Tập đoàn, làm hoàn toàn từ tinh bột ngô. AnEco là niềm tự hào của nhà máy An Phát Plastic bởi với sản phẩm này, Công ty là đơn vị sản xuất tại Việt Nam đầu tiên được cấp chứng chỉ TUV Vincotte OK Home Compost cho các sản phẩm túi vi sinh phân hủy hoàn toàn và là đơn vị Việt Nam duy nhất được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội Nhựa vi sinh phân hủy hoàn toàn tại Châu Âu (European Bioplastic Association). Hiện nay, sản phẩm AnEco đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị Việt Nam như: Vinmart, Seika, L'splace và được đông đảo người dân Việt Nam đón nhận.

Mở ra cơ hội mới

Phái đoàn Triều Tiên đã đánh giá cao những thành tích và nỗ lực của APH và An Phát Plastic trong thời gian qua, đặc biệt là đóng góp trong việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cũng như công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực tay nghề chất lượng cao. Mô hình kinh tế theo hướng bền vững và tạo thành hệ sinh thái chặt chẽ mà APH đang làm sẽ là một trong các trường hợp điển hình để các doanh nghiệp Triều Tiên có thể tham khảo.

Khi được hỏi về việc có dự định đầu tư hay phát triển sản phẩm ở Triều Tiên hay không, ông Nguyễn Lê Trung, Tổng giám đốc Công ty An Phát Plastic chia sẻ: "Buổi tiếp xúc với đoàn ngoại giao và kinh tế Triều Tiên cũng sẽ giúp chúng tôi hiểu hơn về chính sách và thị trường khu vực Đông Bắc Á để có những quyết sách phù hợp về việc tiếp cận trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng thị trường xuất khẩu đến tất cả các quốc gia và khu vực trên thế giới. Hiện nay chúng tôi đang có khá nhiều khách hàng Hàn Quốc tại khu vực này và trong tương lai gần, tôi rất mong muốn sản phẩm của APH sẽ đến được với người dân Triều Tiên".