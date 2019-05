An Phát và tham vọng xây hệ sinh thái xanh

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics, hose: AAA) thể hiện rõ tham vọng của mình trong chiến lược "xanh hóa" và tuyên bố con đường đi sắp tới là "tiên phong tạo ra các sản phẩm nhựa thân thiện môi trường, đồng hành cùng Chính phủ quảng bá xu hướng tiêu dùng xanh"



Đón đầu xu thế "xanh"

Cho đến tận thời điểm này, Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics) vẫn đang được biết đến là nhà sản xuất bao bì màng mỏng (túi nilon) lớn nhất Đông Nam Á, 100% sản lượng được xuất khẩu. Điều này cũng đủ để cho thấy rằng mảng sản phẩm PE đang là nguồn doanh thu chủ lực của công ty này.

Mới đây, trong kì đại hội đồng cổ đông thường niên mới diễn ra vào giữa tháng 4, người đứng đầu doanh nghiệp đã tuyên bố với công chúng, cổ đông và báo giới rất nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm và rắn rỏi rằng "Chúng tôi sẽ chuyển hướng đầu tư, đẩy mạnh dòng sản phẩm vi sinh phân hủy thân thiện môi trường".

Khi được hỏi về nguyên nhân thay đổi, ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch An Phát Bioplastics kiêm Chủ tịch Tập đoàn An Phát (công ty mẹ của An Phát Bioplastics) cho biết "Chúng tôi thay đổi để bắt kip với xu hướng thời đại và tạo ra sự bền vững cho doanh nghiệp, cộng đồng".

Sở dĩ như vậy bởi làn sóng tẩy chay túi nilon, đồ nhựa dùng một lần đang rất phổ biến. Tại cuộc họp ở Strasbourg (Pháp) mới đây, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm dao, kéo nhựa sử dụng một lần, bông ngoáy tai, ống hút, thìa khuấy... Cuộc bỏ phiếu mở đường cho lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần sẽ có hiệu lực vào năm 2021 tại tất cả các quốc gia thành viên.

Còn tại Việt Nam, vào đầu tháng 4, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các bộ ngành liên quan và UBND các cấp chủ động thực hiện các giải pháp, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm dần việc sản xuất và sử dụng túi nilon khó phân hủy. Tiếp theo đó, vào ngày 25/4, Thủ tướng tiếp tục có văn bản xác định rác thải nhựa là "vấn đề cấp bách", đồng thời kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa…

Có thể nói, nhờ sự tác động của Chính phủ các nước, xu hướng tiêu dùng xanh sẽ ngày càng được phổ biến và điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chuyên về sản phẩm thân thiện môi trường.

Chọn con đường "xanh" có nghĩa là An Phát Bioplastics sẽ chấp nhận khá nhiều thách thức bởi tiêu dùng xanh hiện đang là xu hướng và để nó trở thành thói quen của hàng trăm triệu người Việt Nam và hàng tỉ người tiêu dùng trên toàn thế giới thì còn là cả chặng đường dài nữa.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng An Phát Bioplastics dường như hơi vội vàng vì đang có cả một mảng sản xuất túi PE với thị phần và doanh thu lớn mà lại chuyển hướng sang mảng sản phẩm vi sinh thì có thể bảo toàn được sự tăng trưởng như trước không? Nhưng nếu như theo dõi bước đường đi của công ty trong một vài năm trở lại đây thì có thể thấy rằng họ đã chuẩn bị rất kĩ cho chiến lược "xanh hóa"…

Làm gì để xanh hoá?

Người đứng đầu An Phát Bioplastics cho biết nếu như trước đây và hiện nay, Công ty được biết đến với vị trí dẫn đầu về bao bì màng mỏng thông thường thì trong thời gian tới, Công ty sẽ sẵn sàng với vai trò tiên phong là nhà cung cấp các sản phẩm nhựa thân thiện môi trường.

"Chúng tôi sẽ quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các cấp chính quyền để tuyên truyền và nhân rộng thói quen tiêu dùng xanh, sử dụng sản phẩm xanh trong đời sống hàng ngày", ông Phạm Ánh Dương nói.

Nói là làm và đã làm là rất quyết liệt. Từ năm 2013, An Phát Bioplastics đã đầu tư công nghệ và tất nhiên là cả nguồn vốn rất lớn để đẩy mạnh công tác R&D với mục tiêu tạo ra các sản phẩm túi thật sự thiên nhiên và quan trọng nhất là đảm bảo yếu tố "vi sinh" tức là có thể phân hủy 100% khi bị chôn lấp chứ không chỉ đơn giản là phân rã thành các mảnh nhỏ hơn như các sản phẩm thông thường vẫn tự quảng bá rằng "phân hủy".

Trước đó, Công ty cũng đã tài trợ cho một số tổ chức tại Việt Nam để nghiên cứu tạo ra sản phẩm này nhưng không thành công, và khi ấy, Công ty xác định rằng "sản phẩm của mình thì phải do chính mình làm ra bởi mình là người mong chờ nó nhất". Đến năm 2015, Công ty đã nghiên cứu thành công và chính thức bán túi vi sinh AnEco ra thị trường quốc tế. AnEco có nguồn gốc từ tinh bột ngô.

Đến năm 2018 vừa qua, túi AnEco chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam và cho đến nay đã đổ bộ được đến các hệ thống siêu thị lớn như Vinmart, Lotte, Aeon, Big C… Hiện nay, dòng sản phẩm AnEco của An Phát Bioplastics không chỉ dừng lại ở túi mà còn mở rộng sang cả dao, thìa tự hủy tức là đảm bảo đủ thay thế hoàn toàn cho các sản phẩm nhựa dùng một lần vốn đang là vấn đề cấp bách. An Phát Bioplastics hiện đang mở rộng nghiên cứu và sắp tới sẽ ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm nhựa thân thiện môi trường, đủ để đáp ứng các nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dân.

An Phát Bioplastics cũng đã có kế hoạch xây thêm nhà máy sản xuất bao bì thân thiện tại Mĩ, dự kiến quí 1 năm 2020, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động và trước mắt sẽ cung cấp sản phẩm cho thị trường Bắc Mĩ.

Tiềm năng và cơ hội trong ngành sản xuất sản phẩm vi sinh tự hủy là rất lớn bởi trên thế giới chưa có nhiều doanh nghiệp làm, hiện mới có khoảng 10 công ty sản xuất được, trong đó có 4 công ty hàng đầu tại Pháp, Đức, Italia và Trung Quốc. Đây chính là cơ hội lớn đế An Phát Bioplastics tăng tốc…