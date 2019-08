An Trung Industries chính thức trở thành nhà cung cấp 1 cho Brother

Ngày 16/8/2019, Công ty Cổ phần An Trung Industries, thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings chính thức kí kết hợp đồng cung ứng với Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam. Theo đó, An Trung Industries sẽ cung cấp linh kiện nhựa máy in cho Brother Việt Nam, chính thức trở thành nhà cung ứng cấp 1 cho Brother, Tập đoàn đa quốc gia đến từ Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm máy in, máy fax, máy scan, máy in nhãn, máy may công nghiệp và máy may gia đinh chất lượng cao.

Đây là thành công lớn của An Trung Industries và Tập đoàn An Phát Holdings. Trước đó, tháng 4/2019, An Trung Industries cũng chính thức trở thành nhà cung ứng cấp 2 của Samsung, tập đoàn sản xuất điện thoại di động lớn nhất toàn cầu.

An Trung Industries sẽ cung ứng linh kiện cho Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam bắt đầu từ tháng 8/2019. Các linh kiện này sẽ được sử dụng trực tiếp cho công đoạn sản xuất máy in của Brother, góp phần đưa sản phẩm phụ trợ "made-in-Vietnam" chất lượng đến với khách hàng trên toàn thế giới. Công suất dự kiến là 25.000 sản phẩm/tháng.

Để chuẩn bị cho sự hợp tác với Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam, nhà máy An Trung Industries được đầu tư thêm khoảng 200 tỉ đồng để bổ sung nhiều máy móc hiện đại và khuôn sản xuất các linh kiện nhựa máy in cho Brother Viêt Nam và các khách hàng khác.

Quá trình trở thành nhà cung ứng cho Brother của An Trung Industries được thực hiện liên tục trong gần 1 năm, bắt đầu từ tháng 10/2018 với sự đầu tư rất nghiêm túc và nỗ lực không mệt mỏi của An Trung Industries và Tập đoàn An Phát Holdings, nhằm đổi mới và cải tiến về công nghệ, máy móc, nguồn nhân lực… đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Brother - Tập đoàn hàng đầu thế giới với các chi nhánh hoạt động ở 44 quốc gia.

Ông Mẫn Chí Trung, Tổng giám đốc An Trung Industries cho biết: "Hành trình trở thành nhà cung ứng cho đối tác lớn đến từ Nhật Bản với kinh nghiệm hơn 100 năm trong ngành thiết bị điện luôn khó khăn gấp bội vì họ có yêu cầu cực kì cao. Chúng tôi đã phải trải qua quá trình hoàn thiện thiết kế, xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc, tuyển dụng nhân sự, đào tạo, sản xuất sản phẩm mẫu, kiểm tra đánh giá, phê duyệt… theo các tiêu chuẩn ngặt nghèo từ đối tác. An Trung Industries phải thỏa mãn các tiêu chí cốt lõi như chất lượng, giá cả, thời gian mới được lựa chọn".

Ông Kimura Tadashi, Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Brother Việt Nam, cho biết: "Tính chính xác và công nghệ cao là yếu tố quan trọng nhất trong lĩnh vực đúc nhựa của ngành công nghiệp phụ trợ. Và tôi đánh giá rất cao những nỗ lực cũng như sự chuyên nghiệp của Tập đoàn An Phát Holdings nói chung, An Trung Industries nói riêng để đáp ứng những yêu cầu đó. Vì vậy, tôi rất tin tưởng và hy vọng vào sự hợp tác này của chúng ta".

Chiến lược mục tiêu của An Trung Industries là tập trung mạnh vào nhóm khách hàng mảng điện - điện tử nhằm cung cấp các sản phẩm vốn là thế mạnh chủ lực của An Trung Industries. Ngoài Brother Việt Nam, hiện nay, An Trung Industries có khoảng 10 khách hàng lớn khác, bao gồm các Công ty đa quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam nổi tiếng, chủ yếu thuộc lĩnh vực điện - điện tử như: Elentec/Samsung, Daiwa/Yamaha, Panasonic, VinSmart, ACE ANTENA…

Bên cạnh thế mạnh trong ngành điện - điện tử, An Phát Holdings đang tập trung phát triển mảng công nghiệp hỗ trợ ô tô - xe máy với việc đầu tư mua lại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội trong năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp cung ứng lớn của ngành nhựa với nhiều khách hàng lớn như Toyota, Honda, Piaggio, VinFast... Đầu tháng 8/2019, An Phát Holdings đã khánh thành nhà máy Linh kiện nhựa Ô tô Vinfast - An Phát (VAPA) tại Hải Phòng, chuyên cung ứng sản xuất linh kiện nhựa ô tô - xe máy cho nhà máy VinFast trong giai đoạn đầu và giai đoạn sau sẽ mở rộng sang các khách hàng khác.