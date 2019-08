Ấn tượng mô hình “làng di sản” sắp xuất hiện ở Hạ Long

Giữa bức tranh kiến trúc "châu Âu thu nhỏ" ở Bãi Cháy, dãy phố được định hướng trở thành "làng di sản" sẽ là nét chấm phá ấn tượng, điểm đến không thể bỏ qua của bất cứ du khách nào đặt chân tới Hạ Long.

Sức hút của mô hình kinh doanh truyền thống

Hà Nội nằm trong danh sách các điểm du lịch tốt nhất châu Á năm 2019 do CNN bình chọn. Những tiêu chí để chọn Hà Nội vào danh sách này đó chính là vẻ đẹp tự nhiên, nét văn hóa truyền thống, kiến trúc cổ xưa và ẩm thực đặc trưng. Theo CNN, Hà Nội là trung tâm của lịch sử, văn hóa với nguồn năng lượng dồi dào vô tận. Du khách tới đây lần đầu có thể khám phá khu phố cổ, nơi như một mê cung với kiến trúc kiểu Pháp.

Mới đây, Hội An (tỉnh Quảng Nam) cũng xuất sắc vượt qua những thành phố lớn để đứng đầu trong danh sách 15 thành phố du lịch tốt nhất thế giới 2019 với số điểm 90,39 do tạp chí uy tín Travel and Leisure bình chọn.

Có thể nói, phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An thực sự để lại ấn tượng mạnh với khách quốc tế. Đó là nơi mà du khách có thể thỏa sức dạo bước trên những con phố với kiến trúc đặc trưng, thỏa sức ngắm nghía hàng trăm ngàn mặt hàng từ lưu niệm, sản phẩm truyền thống như lụa là gấm vóc, nón lá, cho đến đồ thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh nghệ thuật… và thưởng thức vô số món ăn đậm dấu ấn bản địa. Với lợi thế là nơi hội tụ văn hóa truyền thống mang theo lịch sử hàng trăm năm, các điểm đến này đã trở thành "di sản" của du lịch Việt.

Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác du lịch theo mô hình giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm truyền thống như thế. Điển hình là Hạ Long (Quảng Ninh) - thành phố di sản nổi tiếng - nơi thu hút 1/3 lượng khách quốc tế của cả nước trong 6 tháng đầu năm nay.



Du lịch Hạ Long đang lên "như diều gặp gió", nhưng lại chưa có khu vực tập trung cung cấp sản phẩm, dịch vụ truyền thống để khai thác tối đa nguồn thu từ khách du lịch, cũng như tạo sự đa dạng cho điểm đến.

Bởi vậy, tới đây tại Bãi Cháy - tâm điểm du lịch sầm uất của Hạ Long sẽ hình thành một dãy phố định hướng trở thành "làng di sản" ngay bên bờ Vịnh Hạ Long. Nằm trong hệ sinh thái du lịch đẳng cấp do Sun Group đầu tư, "làng di sản" thuộc Shophouse Europe, Sun Plaza Grand World sẽ đem đến cho Hạ Long một điểm du lịch, mua sắm mới lạ, hấp dẫn chưa từng có.

Có gì ở "làng di sản" bên bờ Vịnh Hạ Long?

Điểm độc đáo của "làng di sản" ở Bãi Cháy sau khi được các chủ sở hữu tương lai cùng kiến tạo nên, sẽ là chuỗi sản phẩm truyền thống được bày bán trong không gian mua sắm hiện đại, thời thượng ngay tại dãy phố Shopouse Europe thuộc dự án Sun Plaza Grand World. Khách quốc tế bước xuống từ những con tàu 5 sao cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ là đến "làng di sản".

Tới đây, khi "ngôi làng" hình thành, du khách sẽ thỏa sức mua sắm đủ loại hàng thủ công mỹ nghệ, lưu niệm, trang sức độc đáo không chỉ của Quảng Ninh mà của cả miền Bắc Việt Nam. Ở đó sẽ có ngọc trai, đá quý, những sản phẩm kết tinh văn hóa như vải thổ cẩm, lụa tơ tằm, hay ẩm thực truyền thống trong những nhà hàng khang trang phong cách kiến trúc Pháp…



Sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống, kiến trúc châu Âu hoa mỹ với nét văn hóa bản địa đặc sắc trong chuỗi sản phẩm ở "làng di sản" tạo bản sắc cho một điểm tham quan, trải nghiệm có "1-0-2" ở thủ phủ du lịch Hạ Long. Cứ tham chiếu doanh thu của chuỗi cửa hàng lưu niệm đặt ở các sân bay mang thương hiệu Lucky của AST - Công ty Dịch vụ Hàng không Taseco với gần 700 tỷ đồng mỗi năm và lợi nhuận sau thuế gần 150 tỷ đồng…đủ thấy tiềm năng của ngành hàng này tại các địa bàn đông khách ngoại.

"Làng di sản" ngay bên cạnh Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cũng sẽ cung cấp những sản phẩm đặc trưng phục vụ khách ngoại như thế, nhưng chắc chắn sẽ đa dạng và phong phú hơn nhiều. Lợi thế của nó chính là không gian mua sắm rộng lớn, sự kết hợp của nhiều cửa hàng shophouse, nhiều ý tưởng kinh doanh sáng tạo, độc đáo…

Mặt bằng đã sẵn sàng, kinh doanh "trúng đích", "làng di sản" thuộc Shophouse Europe, Sun Plaza Grand World ở Bãi Cháy sẽ sớm trở thành nam châm hút khách của Hạ Long.



Vị trí đắc địa nằm cạnh Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, trên con đường giao thương huyết mạch Hạ Long, gần tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex, khu nghỉ dưỡng 5 sao Sun Premier Village Ha Long Bay, chủ nhân các shophouse trong "làng di sản" sẽ an nhàn hưởng lợi nhuận khi chung tay kiến tạo nên trung tâm văn hóa truyền thống này, thay vì loay hoay tìm kiếm địa điểm cũng như nguồn khách cho các chiến lược kinh doanh dài hạn ở miền đất di sản.