Apple trải qua tuần sóng gió với loạt tin xấu

Apple bắt đầu tuần mới với sự kiện ra mắt 3 dịch vụ mới: Arcade, News Plus và TV Plus. Sự kiện có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng dự kiến tham gia các chương trình sắp tới của Apple TV Plus, gồm Jennifer Aniston, Jason Momoa, J. J. Abrams, và Kumail Nanjiani. Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey cũng có mặt để nói về 2 chương trình độc quyền của bà dành cho Apple TV Plus.