APS bị phạt và truy thu gần 3 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương - APEC Securities (mã APS-HNX) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, công ty đã kê khai thiếu doanh thu tính thuế khoản chi quà tặng khách hàng; hạch toán các chi phí trong kỳ các khoản chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh và cuối cùng là kê khai sai kỳ tính thuế thu nhập chi trả cho các cá nhân môi giới chứng khoán.

Theo đó, APS bị phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp số tiền 97.718.002 đồng.

Bên cạnh đó APS còn phải khắc phục hậu quả, bao gồm: truy thu thuế giá trị gia tăng năm 2018 là 13.160.000 đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền 468.630.008 đồng, trong đó năm 2017 là 466.532.008 đồng và năm 2018 là hơn 2 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập cá nhân năm 2018 là 2.198.461.948 đồng; số tiền chậm nộp thuế là 5.335.329 đồng. Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 15/11/2019.

Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp kể từ ngày 16/11/2019 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu qua thanh tra vào ngân sách nhà nước.

Như vậy APS bị truy thu, phạt thuế và phạt tiền chậm nộp tổng cộng 2.783.305.287 đồng.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế quý 3/2019 là lỗ hơn 13 tỷ, nguyên nhân là do tổng doanh thu giảm so với cùng kỳ và thị phần môi giới giảm mạnh do tình hình chung (cùng kỳ năm 2018 công ty lãi gần 162 triệu đồng); lũy kế 9 tháng lỗ hơn 32 tỷ (cùng kỳ lỗ 8,9 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ hơn 53 tỷ đồng – tăng 32 tỷ so với hồi đầu năm; 6 tỷ đồng từ quỹ thặng dư vốn cổ phần.

Trên thị trường cổ phiếu, giá cổ phiếu APS chỉ còn giao dịch quanh mức 1.900 đồng/cổ phiếu và so với hồi đầu năm 2019 thì cổ phiếu này đã giảm tới 39% với 270 đơn vị được giao dịch. Cổ phiếu này hiện đang nằm trong diện bị cảnh báo.