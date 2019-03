ASEAN coi 5G là ưu tiên số 1 về hợp tác ICT

"Trong những năm tới, ASEAN sẽ coi 5G là ưu tiên số một trong các hoạt động hợp tác về ICT. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước thành viên ASEAN khác để triển khai 5G và thúc đẩy chuyển đổi số", Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Hội nghị ASEAN về phát triển mạng thông tin di động thứ năm (5G) diễn ra sáng 21/3 tại Hà Nội.



Hội nghị ASEAN về phát triển mạng 5G do Bộ Thông tin và Truyền thông đứng ra tổ chức, diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3, với sự tham gia của bộ trưởng, các nhà quản lý về viễn thông của các nước ASEAN và các nước đối thoại, đại diện các tổ chức quốc tế, các tập đoàn hàng đầu về sản xuất và khai thác dịch vụ viễn thông.

Đây là hội nghị đầu tiên của ASEAN về phát triển mạng 5G, là một trong các sáng kiến của Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng công bố tại Hội nghị Bộ trưởng viễn thông và công nghệ thông tin ASEAN 2018, nhằm đẩy mạnh phối hợp trong khu vực về chính sách, đầu tư, phát triển công nghệ, dịch vụ và ứng dụng 5G.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát triển mạng 5G. Theo ông Hùng, nền kinh tế số, với những mô hình và phương thức kinh doanh mới đang tạo ra những cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, để triển khai 5G, việc xác định các chính sách và lộ trình cần thiết đối với mỗi quốc gia thường sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức. Đối với Việt Nam thì chủ trương khi thế giới triển khai 5G Việt Nam cũng sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai 5G. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2019, Bộ đã triển khai cấp phép tần số cho các doanh nghiệp để triển khai thử nghiệm 5G tại Hà Nội và Tp.HCM.

Người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông cho rằng, các công nghệ mới đột phá sẽ cho phép các chuỗi cung ứng được kết nối tốt hơn và phân phối hiệu quả hơn, đồng thời giảm chi phí hậu cần và giao dịch, thông qua trao đổi trực tuyến sẽ tạo cơ hội mở rộng thị trường, giảm chi phí kinh doanh.

"Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các nước ASEAN hiện đang hợp tác chặt chẽ với mục tiêu phát triển và xây dựng một ASEAN số. Chúng ta đều biết, 5G là một nhân tố không thể thiếu trong công cuộc hiện thực hoá mục tiêu này. Đối với 5G, các nước ASEAN đặt mục tiêu sẽ triển khai đồng bộ cùng lúc với các nước phát triển khác trên thế giới. Về lĩnh vực ICT, ASEAN cần trở thành những nước đi đầu", ông Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết Việt Nam hiện cũng đang tập trung phát triển các doanh nghiệp công nghệ và sản xuất các thiết bị IoT, thiết bị viễn thông, chipset 5G, camera giám sát…

Hội nghị ASEAN về phát triển mạng thông tin di động thứ năm (5G) với chủ đề "5G và Kỷ nguyên số - 5G and the Digital Era", trong hai ngày, các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ sẽ cùng thảo luận sâu từng chuyên đề về chính sách và quản lý, chiến lược phát triển di động băng rộng và lộ trình triển khai 5G bao gồm công nghệ, chia sẻ và dùng chung cơ sở hạ tầng, tần số, tiêu chuẩn, an toàn thông tin, ứng dụng và các mô hình kinh doanh dịch vụ 5G.

Bên cạnh đó, những khó khăn và thách thức của ASEAN sẽ phải đối mặt và cần phối hợp khi triển khai xây dựng hệ sinh thái cho mạng 5G cũng sẽ được đưa ra thảo luận.