Bà Hồ Kim Thoa thu về hơn 38 tỷ đồng từ thoái vốn tại DQC

Hồ Thị Kim Thoa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE).

Theo đó, bà Kim Thoa đã bán được 1.400.000 cổ phiếu trong tổng số 1,68 triệu cổ phiếu DQC đã công bố trước đó, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch còn 286.415 cổ phiếu, chiếm 0,916% số lượng cổ phiếu lưu hành. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 20/11 theo phương thức thỏa thuận.

Theo dữ liệu trên HOSE, thì bà Thoa đã bán 1,4 triệu cổ phiếu DQC với giá trị hơn 38 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu DQC giảm 7,22%, tương ứng 27.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng 14.510 cổ phiếu.

Hiện, gia đình bà Thoa vẫn nắm giữ số lượng lớn cổ phần tại Điện Quang với 9.160.457 cổ phiếu, chiếm 29,3% số lượng cổ phiếu lưu hành. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Hồ Quỳnh Hưng (em trai bà Thoa) đang sở hữu 2.517.993 cổ phiếu.



Hai con gái của bà Thoa là Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Nguyễn Thái Nga nắm giữ 4.125.632 cổ phiếu và Giám đốc điều hành khối Nguyễn Thái Quỳnh Lê nắm giữ 2.230.417 cổ phiếu.

Kết thúc quý 3/2018, doanh thu thuần của DQC đạt 289 tỷ đồng, lũy kế đạt 755 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 22 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 75 tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.