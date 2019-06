Ba lời khuyên để tối ưu khoản gửi tiết kiệm

Kiếm tiền thực sự đã khó nhưng một khi đã có tiền, làm sao để giữ tiền và làm cho những đồng tiền đó sinh sôi nảy nở lại là một câu chuyện không hề đơn giản. Nếu bạn đã tích góp được 1 khoản kha khá sau thời gian dài làm việc và quyết định tìm một địa chỉ an toàn để cất giữ và sinh lời thì gửi tiết kiệm ở ngân hàng là một lựa chọn đáng được ưu tiên. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu và tối ưu hóa khoản tiền nhàn rỗi bằng hình thức sinh lời từ gửi tiết kiệm ngân hàng.

Nhiều người cho rằng gửi tiết kiệm là hình thức đầu tư đơn giản và truyền thống nhất trong vô vàn các lựa chọn đầu tư hiện nay. Tuy nhiên, tối đa hóa khả năng sinh lợi của khoản gửi tiết kiệm là điều ít ai để ý. Nếu biết cách lựa chọn ngân hàng có lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn hợp lý cộng thêm các chương trình ưu đãi vào những dịp đặc biệt thì khả năng sinh lời từ khoản tiết kiệm của bạn đôi khi còn cao hơn và chắc chắn là an toàn hơn các hình thức đầu tư khác.

Quan niệm sai lầm khi gửi tiết kiệm

Việt Nam hiện nay có khoảng 49 ngân hàng bao gồm các ngân hàng thương mại trong nước, ngân hàng có vốn nước ngoài và các ngân hàng liên doanh. Các ngân hàng đều cung cấp các sản phẩm tiết kiệm với mức lãi suất đa dạng tùy vào chính sách từng thời kì của mỗi ngân hàng.

Nếu vài năm trước, người đi gửi tiền thường chọn ngân hàng có vốn nhà nước bởi lo ngại sự rủi ro của các ngân hàng cổ phần, thì giờ đây quan niệm này gần như đã thay đổi hoàn toàn.

Thực tế là các ngân hàng dù lớn hay nhỏ, có vốn của nhà nước hay không đều phải chịu sự quản lý và tuân thủ các quy định khắt khe từ Ngân hàng Nhà nước. Thậm chí, thống kê mức lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng có vốn chi phối của nhà nước cho thấy khả năng cạnh tranh của các ngân hàng này kém hơn các ngân hàng cổ phần, nếu tính riêng về mặt lãi suất.



Một số ngân hàng tư nhân đang có các mức lãi suất cực kì tốt như VPBank (8,2%), VietABank (8,1%), HDBank (7,5%),… trong khi đó sản phẩm tương đương tại các ngân hàng do nhà nước sở hữu lượng cổ phần chi phối thường nằm ở mức 6,8%-7% .

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 vừa qua cũng cho thấy tỷ lệ tăng doanh thu tiền gửi Khách hàng của những ngân hàng này khá tốt. Điều này cho thấy tư duy của người gửi tiền những năm gần đây đã có sự thay đổi lớn, các ngân hàng cổ phần đang vươn lên trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các ngân hàng nhà nước trong lĩnh vực thu hút tiền gửi trong dân.

Chọn đúng sản phẩm quan trọng như thế nào?

Hiện nay, mỗi ngân hàng đều cố gắng thiết kế các sản phẩm tiết kiệm sao cho phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Với những người có thu nhập đều đặn và muốn gửi tiết kiệm hàng tháng, sản phẩm tiết kiệm tích lũy sẽ là lựa chọn tối ưu. Với những người thường xuyên phải luân chuyển dòng tiền của mình thì gói tiết kiệm ngắn hạn sẽ tối ưu hơn gói tiết kiệm có thời hạn dài hơn, dù ngắn hạn thì mức lãi suất được hưởng không cao bằng dài hạn.

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, các ngân hàng cổ phần đã mạnh dạn tung ra những gói sản phẩm được "đo ni đóng giày" cho những đối tượng khách hàng mà tiềm năng thì lớn nhưng lại chưa được chú ý đúng mức.



Điển hình như mới đây VPBank vừa tung ra gói "Tuổi vàng" hướng tới các khách hàng trên 50 tuổi với ưu đãi cộng thêm lãi suất và hoàn tiền thêm đến 1 triệu đồng khi khách hàng mua bảo hiểm. Đây được xem là "chiến lược" hợp lí nhằm thu hút phân khúc khách hàng lứa tuổi trung niên.

Với các Khách hàng ở lứa tuổi này, nhu cầu sinh lời dựa trên khoản tiết kiệm là quan tâm hàng đầu, bên cạnh đó, sức khỏe cũng là yếu tố then chốt đảm bảo cho một cuộc sống bình an, hạnh phúc bên người thân và gia đình, do đó, việc tích hợp ưu đãi tặng thêm lãi suất với ưu đãi khi mua bảo hiểm kèm theo tiết kiệm có thể coi là điểm cộng của sản phẩm "Tuổi vàng" của VPBank.

Nhân tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng

Nếu như trước đây cuộc đua huy động vốn là cuộc "so kè" về lãi suất tiền gửi giữa các nhà băng với nhau, thì nay nhiều ngân hàng bắt đầu ưa chuộng hình thức khuyến mãi quà tặng hơn nhằm không chỉ "lấy lòng" khách hàng mà còn phù hợp với các quy định mới từ Ngân hàng Nhà nước.



Các chương trình ưu đãi ngày càng được triển khai thường xuyên với các hình thức đa dạng hơn như: tặng thêm lãi, hoàn tiền khi mua bảo hiểm, đồ gia dụng hay thậm chí quà tặng còn là đồ giá trị lớn như vàng, ô tô,… Như vậy, nếu biết khai thác hiệu quả các ưu đãi này thì rõ ràng Khách hàng sẽ là bên hưởng lợi nhiều nhất.

Cô Loan (quận 3, Tp.HCM) chia sẽ: "Dạo này các ngân hàng gần nhà cô thay nhau mời chào các chương trình khuyến mãi, hôm thì BIDV, hôm thì VIB. Mới hôm trước tái tục sổ tiết kiệm ở VPBank cô còn được các bạn tặng thêm bộ nồi chảo gia dụng vì Ngân hàng cũng đang triển khai khuyến mãi. Khách hàng như cô quả thật cứ có quà là thấy vui rồi".

Đại diện VPBank cho hay, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu bão hòa, các sản phẩm tiết kiệm "na ná" nhau thì các chương trình khuyến mãi được xem là "công cụ" hút khách tốt nhất. VPBank nằm trong số ít các ngân hàng có lãi suất không chỉ cạnh tranh (8,2%) mà còn thường xuyên có ưu đãi dành cho khách hàng.



Gần đây nhất là chương trình ưu đãi hè dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy. Theo đó, từ ngày 14/6 đến ngày 14/9, chỉ cần mở sổ tiết kiệm có giá trị tiền gửi từ 50 triệu đồng trở lên là khách hàng đã nhận được bộ quà tặng Lock&Lock hấp dẫn.

Như vậy có thể thấy, nếu biết tận dụng hiệu quả những thông tin khai thác được trên thị trường thì mỗi khách hàng gửi tiền tiết kiệm đều có thể trở thành chuyên gia tài chính sắc sảo cho chính tài sản của mình.