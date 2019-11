Bài toán sinh lời hấp dẫn của Sun Grand City New An Thoi

Kể từ khi xuất hiện khu đô thị đảo đầu tiên Sun Grand City New An Thoi, sản phẩm nhà phố thương mại này ngay lập tức làm nóng thị trường địa ốc Phú Quốc. Lý do không chỉ bởi vị trí, thiết kế, mà còn ở bài toán đầu tư hấp dẫn, bỏ vốn ban đầu không lớn nhưng lại thấy trước dòng lợi nhuận gia tăng bền vững, khó có "đối thủ" thứ hai.

Dòng vốn lớn đổ về đô thị đảo ở Phú Quốc

Thời gian qua, thị trường bất động sản khan hiếm nguồn cung, nhiều chủ đầu tư từ bất động sản trung tâm đến bất động sản nghỉ dưỡng đều đang trong quá trình chuẩn bị dự án. Điều này khiến không ít khách hàng phải săn tìm để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu các bất động sản tốt ngay khi nguồn cung sơ cấp vừa ra mắt thị trường.

Bất động sản vẫn đang được đánh giá là kênh dự trữ tài sản lớn nhất hiện nay với giá trị gấp 3,5 lần tổng sản lượng GDP toàn cầu. Vì thế, so với các kênh đầu tư khác, bất động sản vẫn được tín nhiệm là kênh đầu tư an toàn, ổn định, sinh lợi tốt. Trong đó bất động sản vừa ở vừa kinh doanh tại các điểm đến du lịch vẫn giữ vững "ngôi vua" suốt từ đầu năm đến nay.

Thị trường giàu tiềm năng liên tục được nhắc đến chính là Phú Quốc. Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc thì có thể nói đến thởi điểm này, Phú Quốc là một trong những địa phương có cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư tốt nhất trên cả nước: "Theo đó, tất cả các chính sách về đầu tư đều rất thuận lợi, đặc biệt là ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất cũng như thời gian thu tiền sử dụng đất. Cho đến thời điểm này, Phú Quốc đã thu hút được 304 dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng lên đến 370 nghìn tỷ đồng, tương đương với 16 tỷ USD".

Một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm ở thị trường Phú Quốc tiết lộ: "Gần đây giới địa ốc đang quan tâm đến khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi mới ra mắt ở Nam Phú Quốc. Với đặc thù là khu đô thị mới có hạ tầng, tiện ích đồng bộ dự án này cũng thu hút ngay chính người dân Phú Quốc và những hộ kinh doanh đã gắn bó với Phú Quốc nhiều năm mở rộng kinh doanh hướng đến phục vụ du lịch. Do đó tính cạnh tranh dự báo là khá lớn, nhất là ai cũng muốn tận dụng thời điểm vàng là lúc chủ đầu tư đưa ra chính sách tài chính có lợi nhất cho khách hàng".

Dự đoán của các nhà môi giới cho hay, dòng vốn đổ vào khu đô thị đảo này sẽ tăng mạnh bởi đón trúng thời điểm dòng Kiều hối đổ về cuối năm. Do đó, cơ hội "vàng" đầu tư Sun Grand City New An Thoi rất có thể phải chịu sức cạnh tranh khi trên 95% quỹ căn giới thiệu ra thị trường đều được nhà đầu tư xuống tiền giữ chỗ, những sản phẩm có vị trí khan hiếm và thuận lợi sẽ sớm có chủ.

Nhà phố thương mại "hưởng lợi nhuận vàng"

Sở dĩ nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thoi hấp dẫn ngay từ ngày đầu ra mắt là bởi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Với vị trí đắc địa nằm ở cửa ngõ dẫn vào quần thể Nam Phú Quốc, nằm trên trục đường chính 975 - được coi là "con đường tơ lụa" nối liền Nam - Bắc của đảo Ngọc, đồng thời kết nối các dự án nghỉ dưỡng triệu đô tại Nam đảo, đón trọn dòng khách tới "điểm phải đến" - cáp treo Hòn Thơm và công viên nước tại Sun World Hom Thom Nartural Park sắp khai trương cuối năm nay đảm bảo được bài toán kinh doanh bền vững.

Mang phong cách thiết kế Địa Trung Hải đầy phóng khoáng, mỗi căn mặt phố Sun Grand City New An Thoi có mặt tiền lên tới 7.5m, cao 5 tầng, diện tích sử dụng hơn 600m2 dễ dàng trở thành những "siêu phẩm" kinh doanh bắt mắt.

Đơn cử, nếu kinh doanh mini hotel, một căn nhà phố Sun Grand City New An Thoi tại trục đường An Thới - Cửa Lấp hay đại lộ New An Thoi có thể chia ra thành 18 phòng. Tính trung bình mức giá là 1,2 triệu/ đêm/ phòng - mức giá phổ biến cho khách sạn 2-3 sao hiện nay ở Phú Quốc, nếu chỉ tính khiêm tốn tỷ lệ lấp đầy 60%, thì sau khi trừ đi chi phí vận hành, lợi nhuận mỗi năm lên đến gần 3 tỷ đồng, tương đương tỷ suất sinh lời 9,9%.

Đây là tỷ suất lợi nhuận ước tính cho giai đoạn đầu vận hành, thực tế, nhà đầu tư còn kỳ vọng đạt được suất sinh lời cao hơn sau 3-5 năm khai thác ổn định.

Khoản lãi 3 tỷ đồng/năm mới đang tính chỉ là mức khởi đầu. Chỉ nay mai, khi quần thể Nam Phú Quốc hoàn thiện, tốc độ tăng trưởng khách du lịch không chỉ ở con số hơn 30% mỗi năm và giá trị bất động sản trung tâm đảo Ngọc cũng vì thế mà tăng vọt không ngừng. Triển vọng tăng giá địa ốc càng rõ khi Phú Quốc đang có cơ hội tiến sát đến ngưỡng cửa "thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam". Khi đó, những vị trí ven đại lộ chính như Sun Grand City New An Thoi hứa hẹn thành "đất vàng".

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thoi nếu sử dụng gói hỗ trợ tài chính vay vốn ngân hàng, giải ngân trước tháng 2/2020 sẽ được vay lên đến 70% giá trị bất động sản với lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc, miễn phí trả nợ trước hạn trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Tính ra, trong 2 năm đầu tiên, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 30% giá trị căn nhà. Đây là cơ hội lớn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư không chịu áp lực tài chính, hoặc vẫn có thể dư giả đầu tư, kinh doanh, tạo dòng tiền xoay vòng. Nếu không sử dụng đòn bẩy tài chính là vay vốn ngân hàng, nhà đầu tư vẫn được ưu đãi với tiến độ thanh toán "dễ thở" lên đến 22 tháng và nhận khoản chiết khấu 10% giá bán sản phẩm.

Với đặc điểm là đất đô thị sử dụng lâu dài, chủ nhân nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thoi hoàn toàn yên tâm về khối tài sản của mình ở điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Nếu nắm bắt trúng thời điểm đầu tư, chọn "điểm rơi" được hưởng nhiều ưu đãi nhất để xuống tiền, thương vụ đầu tư này sẽ chẳng khác gì "gà đẻ trứng vàng".