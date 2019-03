Bamboo Airways dẫn đầu bay đúng giờ trong ngành hàng không Việt Nam

Hãng hàng không Bamboo Airways đang dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ trong ngành hàng không Việt Nam, theo số liệu từ Cục Hàng không vừa công bố.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 19/1 đến 18/2, Bamboo Airways đã khai thác 507 chuyến bay đầu tiên của hãng với tỷ lệ đúng giờ lên tới 94,5% (chỉ có 28 chuyến bị chậm).

Tỷ lệ này đưa Bamboo Airways trở thành hãng có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất trong các hãng hàng không Việt Nam tháng 2/2019.

Mới cất cánh chính thức từ ngày 19/1 vừa qua, Bamboo Airways đang tiến gần đến kế hoạch khai thác 37- 40 đường bay trong năm 2019, đồng thời bay quốc tế từ quý 2/2019 với các điểm đến đầu tiên dự kiến là Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Australia, Anh, Pháp... Hãng cũng cho biết sẽ nâng tổng số máy bay lên 40-50 chiếc trong năm nay, trong đó có nhiều máy bay thân rộng.

Ở chiều ngược lại, Jetstar Pacific có tỷ lệ đúng giờ 74,5%, thấp nhất trong 5 hãng hàng không Việt Nam hiện tại. Hãng được ghi nhận đã khai thác 3.291 chuyến bay trong tháng 2.

Trong khi đó, Vietjet Air là hãng có số lượng chuyến bay bị chậm nhiều nhất, với tỷ lệ khai thác đúng giờ là 78,5% (2.677 chuyến bị chậm trong tổng số 12.442 chuyến bay tháng 2), tức khoảng 5 chuyến bay của Vietjet Air thì có một chuyến chậm giờ cất cánh.

Vietnam Airlines có tỷ lệ khai thác đúng giờ ở mức 88,9% trong tháng 2, với tổng số 12.063 chuyến bay.

Còn với Vasco, theo số liệu từ Cục Hàng không, hãng đã khai thác 1.060 chuyến bay trong tháng 2, đạt tỷ lệ đúng giờ ở mức 90,8%.

Tính chung toàn ngành, các hãng hàng không đã khai thác tổng cộng 29.363 chuyến bay trong tháng 2, có 4.984 chuyến bị chậm giờ bay, tỷ lệ đúng giờ trung bình là 83%.

Toàn ngành ghi nhận 18 chuyến bay bị hủy, trong đó có 12 chuyến bay bị huỷ là do Vietnam Airlines khai thác.

Trong các lý do chậm chuyến, những lý do chủ quan của hãng hàng không chiếm tới 75,7% số chuyến bay, số còn lại lần lượt là do "trang thiết bị và dịch vụ tại cảng", "lý do khác", "thời tiết" và tỷ lệ thấp nhất là do "điều hành bay".