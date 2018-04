Bamboo Airways rầm rộ chiêu mộ nhân sự

"Ứng viên trúng tuyển sẽ được tham gia các khoá đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước, đặc biệt các vị trí cấp cao sẽ được gửi tới các hãng đào tạo hàng không quốc tế uy tín để nâng cao trình độ, hoàn thiện nghiệp vụ chuyên môn", đại diện Bamboo Airways cho biết về kế hoạch tuyển dụng quy mô sẽ diễn ra trong tháng 4/2018.

Thông tin từ Tập đoàn FLC cho biết, để chuẩn bị cho mục tiêu cất cánh vào cuối năm 2018, các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của Bamboo Airways đang được xúc tiến hoàn thiện với tiến độ gấp rút.

Riêng trong mảng nhân sự, đợt tuyển dụng quy mô đầu tiên của hãng hàng không này sẽ diễn ra ngay trong tháng 4/2018, với nhu cầu lên tới gần 600 vị trí ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ an ninh, kỹ thuật, dịch vụ, khai thác, bảo dưỡng, thương mại, phi công, tiếp viên…

Cụ thể, Bamboo Airways sẽ tuyển gần 90 nhân sự kỹ thuật và tổ chức bảo dưỡng; 92 phi công (bao gồm cơ trưởng, cơ phó); 250 tiếp viên, trong đó tiếp viên trưởng là 45 người và nhân sự khối thương mại là gần 50 người…

Sau khi hoàn thành các khoá huấn luyện này, ứng viên sẽ được bố trí việc làm tại Bamboo Airways với mức thu nhập cạnh tranh, cùng cơ hội di chuyển đến nhiều nước trên thế giới và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác.

Đây là cơ hội cho những cá nhân có mong muốn làm việc trong môi trường hàng không chuyên nghiệp với chế độ đãi ngộ hấp dẫn cùng những hoạt động nội bộ sôi nổi, thú vị.

Cũng theo đại diện Bamboo Airways, đợt tuyển dụng lần này sẽ ưu tiên các lao động địa phương nằm trong danh sách điểm đến mà hãng dự định triển khai tuyến bay, như Thanh Hoá, Quy Nhơn, Hải Phòng, Quảng Ninh…

"Tất nhiên, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm tới những nhân sự chất lượng cao, trẻ trung, cầu tiến, đã được đào tạo bài bản trong lĩnh vực hàng không tại nước ngoài. Với những nhân sự này, Bamboo Airways sẽ có chế độ đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài", ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó tổng giám đốc Bamboo Airways cho hay.

Bamboo Airways vừa gây xôn xao khi ký thỏa thuận mua 24 máy bay A321NEO với Airbus dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Pháp François de Rugy.

Sự kiện này được xem là dấu mốc quan trọng để chuẩn bị cho tiến trình cất cánh của Bamboo Airways, dự kiến sẽ diễn ra trong cuối năm 2018, theo Tập đoàn FLC.

Bamboo Airways có hướng đi hoàn toàn khác so với các hãng bay trong nước. Thay vì tập trung vào các thành phố lớn vốn có cơ sở hạ tầng hàng không đã phát triển, Bamboo Airways tập trung khai thác thị trường ngách, bao gồm các tuyến bay thẳng từ quốc tế và trong nước tới các điểm du lịch mới nổi của Việt Nam.

Trong hai năm đầu tiên, Bamboo Airways sẽ hoạt động trong nước khoảng 8 -10 tuyến bay với các điểm đến ưu tiên như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Quy Nhơn hay Nha Trang…Từ năm thứ ba, các tuyến bay quốc tế sẽ được triển khai kết nối trong nước với các nước và vùng lãnh thổ thuộc Đông Bắc Á quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan…

Dự kiến đến năm 2023, hãng hàng không này sẽ mở 24 đường bay nội địa và 16 đường bay quốc tế.

Với chiến lược hoạt động riêng biệt, Bamboo Airways được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn chất lượng cho hành khách tại Việt Nam và quốc tế, giúp khai thác tốt hơn cơ sở hạ tầng hàng không hiện có, khắc phục tình trạng sân bay quá tải tại các đô thị lớn, đồng thời tăng cường liên kết vùng, nâng tầm du lịch Việt Nam.

* Một số vị trí tuyển dụng của Bamboo Airways:

- Giám đốc IT, trưởng phòng IT, nhân sự phụ trách các hệ thống thương mại, nhân sự phụ trách các hệ thống vận hành và kĩ thuật… (Khối IT).

- Giám đốc thương mại, phó giám đốc phát triển kinh doanh, trưởng phòng vé, trưởng phòng phụ trách kênh bán đại lý, trưởng phòng thương mại điện tử và số, giám đốc ban kế hoạch thị trường, trưởng phòng phụ trách kế hoạch mạng lưới bay, trưởng phòng sản phẩm - chính sách - giá, trưởng phòng phụ trách quản lý doanh thu, giám đốc hàng hoá… (Khối Thương mại).

- Giám đốc bảo dưỡng, trưởng phòng an toàn và chất lượng, giám đốc khai thác, trưởng phòng an ninh, cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên trưởng, tiếp viên (Khối kỹ thuật và khai thác)….và nhiều vị trí khác.

* Thông tin chi tiết:

Website: http://career.flc.vn/

Hotline: ‎0911 410 988

Ứng viên có thể gửi CV về:

Email: jobs@bambooairways.com/jobsbambooairways@flc.vn