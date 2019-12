Bán lẻ kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí - Xu thế của kỷ nguyên mới

Nhu cầu nghỉ dưỡng - mua sắm - vui chơi giải trí 3 trong 1 tăng đột biến là cơ hội vàng cho khu phức hợp có đầy đủ tiềm năng.

Để khách đi ngủ… phí đi

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) từng cho rằng, kinh tế đêm mang lại những lợi ích khổng lồ. "Khách muốn tiêu tiền mà ta không có chỗ, khách đi thăm quan vài chỗ rồi đi ngủ thì... phí đi. Ta không móc túi người ta được là sai lầm", ông nói thêm.

Bởi thế, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, muốn phát triển kinh tế ban đêm, phải có cách làm đa dạng về "chủng loại mặt hàng".

Dưới góc độ doanh nghiệp du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Vietravel cho rằng, muốn đẩy mạnh kinh tế đêm, trước hết, chúng ta phải hình dung mục tiêu của kinh tế đêm là gì, từ đó xây dựng phương thức, quy hoạch về văn hóa, ẩm thực, vui chơi giải trí, các hình thái văn hóa.

Dẫn chứng một số mô hình hoạt động đêm ở Việt Nam đã thành công, ông Kỳ nhắc tới Hội An. Hai thập kỷ gần đây, Hội An thành điểm sáng về kinh tế ban đêm. Hội An của ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau. Khi mặt trời lặn, thành phố này lộng lẫy hơn với đèn hoa đăng, đèn lồng.

"Nếu như các địa phương khác, vòng quay du lịch đã "chết lịm" từ 18h, thì ở Hội An, không khí còn náo nhiệt thậm chí đến 2h sáng với đủ các hoạt động, các dịch vụ từ giải trí, ẩm thực, cho tới văn hóa", ông nói.

Hay như câu chuyện tại Huế, sau khi làm phố đi bộ, rồi tạo sự kiện với những chủ đề rõ ràng thì kết quả ngoài dự kiến. "Khi tôi đề xuất thì lãnh đạo Huế tỏ ý lo ngại nhưng đến một ngày, lãnh đạo thành phố gọi cho tôi và nói "Kỳ ơi kẹt xe rồi". Kẹt xe ở Huế vào buổi tối, liệu có tin được không? Nhưng điều đó đã xảy ra", ông Kỳ kể.

Xu thế kỷ nguyên mới

Thực tế, kinh tế đêm phát triển kéo theo nhu cầu nghỉ dưỡng - mua sắm - vui chơi giải trí 3 trong 1 tăng đột biến được đánh giá sẽ là cơ hội vàng cho những địa phương đa dạng về các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các khu phức hợp có đầy đủ tiềm năng.

Phân tích từ trường hợp của Phú Quốc, sản phẩm "đinh" hút khách rất mạnh của Phú Quốc hiện nay là chợ đêm Phú Quốc (ngã ba Bạch Đằng - Nguyễn Đình Chiểu), trung bình mỗi đêm thu hút tới 3.500 khách, chi tiêu bình quân 150 USD/người (số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2019).

Tính ra, mỗi ngày chợ đêm đã mang về cho Phú Quốc khoảng hơn 10 tỷ đồng. Chưa kể, giá trị bất động sản và giá trị dịch vụ xung quanh chợ đêm này trong bán kính 1 km đã tăng lên 300%; tiểu thương, người dân hưởng lợi lớn khi giá thuê bất động sản đã tăng gấp nhiều lần.

Không dừng lại ở đó, Phú Quốc đang được kỳ vọng sẽ trở thành thiên đường du lịch, giải trí và mua sắm với các khu phức hợp quy mô lớn, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Trong đó, Grand World Phú Quốc được ví như thiên đường giải trí, và là khu mua sắm - vui chơi - giải trí 24/7 hàng đầu Đông Nam Á, nơi du khách chỉ cần "bước một bước chạm thiên đường giải trí - xoay người lại thấy tinh hoa hội tụ".

Grand World Phú Quốc có được lợi thế mà không dự án nào có được là nằm trong tổ hợp Corona Resort & Casino - Casino đầu tiên tại Việt Nam được phép thí điểm cho người trong nước tham gia vui chơi, trải nghiệm. Minh chứng rõ nét tại các quốc gia lân cận, bất động sản tại khu vực Casino luôn gia tăng phi mã và thu hút được lượt khách hàng vượt trội.

Đây là nơi tập trung dòng khách thượng lưu, có nhu cầu chi tiêu mua sắm lớn, đặc biệt là nguồn khách tăng đều đặn hàng năm. Đây chính là yếu tố tiên quyết để đảm bảo lợi nhuận từ kinh doanh hoặc cho thuê.

Chưa kể, dự án cũng nằm gần các khu nghỉ dưỡng hiện đại đang vận hành ổn định trên đảo như chuỗi khu nghỉ mát Vinpearl, Vườn thú Safari, sân golf 27 lỗ và đặc biệt là khu vui chơi giải trí Vinpearl đang được mở rộng gấp 3 với các trò chơi độc nhất vô nhị, được kỳ vọng sẽ đón nhận lượng khách đến vui chơi giải trí gia tăng gấp nhiều lần so với lượng khách đến vui chơi kỳ tích trước đấy.

Với dự án Grand World, cùng Vinpearl Phú Quốc, đây sẽ trở thành quần thể vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng All In One lớn nhất và có hoạt động 24/7 sôi động bậc nhất. Dự án này được kì vọng sẽ là cú hích ngoạn mục cho du lịch Phú Quốc với việc khai thác dịch vụ ban đêm, là một phần doanh thu lớn chưa được khai thác đúng, đủ tại Việt Nam.