Bảng giá đất Bình Dương tăng mạnh, nhà đầu tư nên rót tiền vào đâu?

Cuối tháng 10/2019, UBND tỉnh Bình Dương đưa ra dự kiến bảng giá đất mới tại tỉnh này. Theo đó, bảng giá đất được điều chỉnh tăng từ 45-95% so với hiện nay. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý của cộng đồng doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.

Nhiều chuyên gia địa ốc dự báo, việc bảng giá đất được điều chỉnh tăng như thế này sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của thị trường bất động sản Bình Dương, đặc biệt là những khu vực đầy tiềm năng như Bến Cát, Bàu Bàng.

Giá đất điều chỉnh tăng từ 45 - 95%

Theo dự kiến bảng giá đất mới thì giá đất tại Bình Dương sẽ được điều chỉnh tăng mạnh từ 45-95% so với hiện nay.

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, việc tăng giá đất, nhất là tại khu vực đô thị sẽ góp phần giãn dân ra khu vực ngoại thành, vì giá đất tăng sẽ tạo áp lực tài chính lên đền bù giải phóng mặt bằng đối với nhiều doanh nghiệp, dẫn đến lựa chọn các địa điểm đầu tư xa trung tâm để triển khai dự án thuận lợi hơn, góp phần phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở những khu vực trung tâm.

Theo đó, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khu vực thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và Dĩ An sẽ tăng mạnh do tác động mạnh từ nguồn cung hạn chế, việc chuyển nhượng để chuyển đổi công năng cũng như mục đích sử dụng sang đất thương mại và đất ở.

Cụ thể, Tp. Thủ Dầu Một tăng bình quân 50% so với bảng giá đất hiện hành; thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An tăng bình quân 95% so với bảng giá đất hiện hành. Bên cạnh đó, giá tại thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên cũng tăng bình quân 60% so với bảng giá đất hiện hành; huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên tăng bình quân 80% so với bảng giá đất hiện hành; huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 45% so với bảng giá đất hiện hành.

Đầu tư căn hộ Bến Cát giá thấp, tiềm năng cao

Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Tp.HCM, với bảng giá đất mới, Bến Cát sẽ là kênh đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư vào tỉnh này.

Thứ nhất, Bình Dương là thành phố công nghiệp nên mọi thứ liên quan đến công nghiệp đều có tiềm năng phát triển, bất động sản cũng vậy. Vì thế, các nhà đầu tư nên đổ tiền vào các dự án gần các khu công nghiệp lớn để đón đầu tiềm năng.

Được biết, năm 2020, Bình Dương sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn trong vùng, tập trung chuyển đổi công năng các khu công nghiệp ở khu vực phía Nam và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao ở phía Bắc. Theo đó, sẽ tạm ngưng phát triển các khu công nghiệp tại Dĩ An, Thuận An, chuyển sang Bến Cát, phát triển khu vực này trở thành trung tâm công nghiệp lớn hàng đầu Bình Dương.

Bến Cát hiện có 8 khu công nghiệp với hơn 40.000 chuyên gia và 300.000 người lao động. Trong tương lai, khi trường Đại học Việt Đức quy mô 12.000 sinh viên quốc tế đi vào hoạt động, các khu công nghiệp chuyển về đây thì nhu cầu căn hộ cho chuyên gia nước ngoài, sinh viên quốc tế sẽ rất lớn.

Thứ hai, giá bất động sản ở đây chỉ trên dưới 20 triệu/m2, thấp xa so với thị xã Thuận An và Dĩ An (bình quân khoảng 35 triệu đồng/m2) hay thành phố Thủ Dầu Một (40-45 triệu đồng/m2)… Chính điều này tạo nên sức hấp dẫn rất lớn thu hút dòng vốn đang đổ vào thị trường Bến Cát trong những tháng cuối năm để đón đầu cơ hội.

Theo thống kê, 4 tháng cuối năm 2019, thị xã này đón nhận nguồn cung gần 5.000 căn hộ đến từ 6 dự án của các chủ đầu tư lớn từ Tp.HCM và Bình Dương: Thịnh Gia Tower (gần 1.000 căn hộ), Unico Thăng Long (Gần 700 căn hộ), TTG Royal Residence (784 căn hộ), Phú Gia Luxury Residence (hơn 900 căn hộ); Golden Silk Complex (1.300 căn hộ).

Mở đầu là dự án Thịnh Gia Tower của Tập đoàn Ruby Group vừa triển khai đợt tháng 10 vừa qua, quy mô khoảng 1.000 căn hộ cao cấp. Được biết, đây là dự án đang hút khách bậc nhất tại Bình Dương với nhiều tiềm năng đầu tư. Chỉ sau hơn 1 tháng giới thiệu ra thị trường, dự án đã thu hút hàng trăm đăng ký tư vấn đến từ các nhà đầu tư.



Theo các chuyên gia, sở dĩ Thịnh Gia Tower hấp dẫn giới đầu tư là vì dự án này nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 13, sát khu du lịch Đại Nam (Thủ Dầu Một), gần các khu công nghiệp lớn nhất của Bình Dương: VSIP 2, Mỹ Phước 1,2,3, Rạch Bắp, Việt Hương 2….

Ngoài ra, Thịnh Gia Tower còn nằm trong khu đô thị Thịnh Gia hiện hữu, xung quanh người dân đang sinh sống nhộn nhịp, tiện ích đầy đủ. Đầu tư dự án tại những nơi đầy sinh khí, khu dân cư hiện hữu sẽ giúp nhà đầu tư sẽ hạn chế rủi ro, vì khi dân cư đã hiện hữu thì khi giá thị trường tăng giá căn hộ sẽ tăng, thị trường giảm thì giá chững lại chứ không lỗ như các dự án nằm một mình, xung quanh không có cư dân hiện hữu.

Dự án này hiện có giá từ 16,5 - 18 triệu/m2 nhưng lại hướng tới bàn giao tiêu chuẩn cao cấp của các căn hộ hạng A với: trần cao 3m3, hành lang 2m, vượt tiêu chuẩn các căn hộ cao cấp (trần cao 3m, hành lang 1m8) đảm bảo mọi căn hộ đều lộng gió, sàn nhà được lát đá, trang thiết bị vệ sinh ToTo, khóa từ thông minh và thẻ thang máy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân…

Đây cũng là dự án căn hộ đáp ứng được nhu cầu khắt khe của chuyên gia như có trung tâm thương mại trong lòng dự án, tiện ích cao cấp: hồ bơi resort, skybar trên cao, công viên 4 mùa 4 ha…