Báo cáo mới nhất: Hà Nội ô nhiễm bụi mịn cao nhất trong các đô thị

Thông tin này vừa được Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết trong báo cáo chất lượng không khí tháng 10/2019 tại một số đô thị lớn gồm: Tp Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Việt Trì (Phú Thọ), Tp Huế (Thừa Thiên – Huế), Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh dựa trên số liệu của các trạm quan trắc đặt tại các đô thị này.



Theo Tổng cục Môi trường, ô nhiễm không khí tại các đô thị ở Việt Nam chủ yếu là do bụi mịn PM2.5, các thông số khác (NO2, O3, CO, SO2) về cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT.

Trong các đô thị, Tp Hà Nội có giá trị của thông số PM2.5 ở mức cao nhất, Tp Huế có giá trị PM2.5 ở mức thấp nhất.

Tổng cục Môi trường đánh giá, chất lượng không khí trong tháng 10/2019 vừa qua tốt hơn so với tháng 9 (là tháng có mức độ ô nhiễm tăng cao đột biến).

Tuy nhiên, trong tháng 10 vẫn có một số ngày giá trị của thông số PM2.5 vượt quá giới hạn của quy chuẩn cho phép, như tại Hạ Long là 1 ngày, Việt Trì là 6 ngày, Tp Huế là 1 ngày, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh mỗi địa phương có 2 ngày.

Tại một số các thành phố, theo kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI), chất lượng không khí phổ biến ở mức trung bình, riêng tại Tp Huế chất lượng không khí phần lớn các ngày vẫn ở mức tốt.

Riêng tại Hà Nội, đợt ô nhiễm tăng cao trong tháng 9 đã kết thúc vào ngày 3/10, vì vậy trong tháng 10 vừa qua, chất lượng không khí tốt hơn hẳn so với tháng 9. Tuy nhiên, một số khoảng thời gian thông số PM2.5 tăng cao và vượt quy chuẩn quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 24 giờ), đó là các ngày từ 20 - 21/10, 25 - 27/10 và 30 - 31/10.

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí tại các trạm trong tháng 10 cũng cho thấy, có 10/31 ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém, các ngày còn lại chỉ số chất lượng không khí ở mức trung bình (AQI>50), riêng ngày 24/10 chất lượng không khí ở mức tốt.

Trong những ngày chất lượng không khí ở mức kém (ngày 26-27/10, ngày 30-31/10), giá trị của thông số PM2.5 thường cao vào khung thời gian ban đêm, khoảng từ 21 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau.

Đây là khoảng thời gian lặng gió và thuận lợi cho hiện tượng nghịch nhiệt. Điều này làm tích tụ các chất ô nhiễm trong không khí xuống tầng sát mặt đất.

Hiện tại, Hà Nội và các vùng khác của miền Bắc đang là mùa đông. Đây là thời kỳ ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, trong đó có PM2.5 thường cao nhất trong năm.

Do đó, Tổng cục Môi trường khuyến cáo người dân cần cập nhật về tình hình ô nhiễm không khí để có những ứng phó phù hợp như: trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao hạn chế các hoạt động ngoài trời, hạn chế mở cửa sổ, sử dụng khẩu trang chống bụi.