Bất chấp tăng trưởng kinh tế giảm tốc, Alibaba báo lãi gấp đôi

Alibaba Group Holding Ltd. vừa công bố kết quả kinh doanh quý kết thúc vào ngày 30/6, trong đó doanh thu tăng 42% và lợi nhuận tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, bất chấp thị trường thương mại điện tử bão hòa và kinh tế Trung Quốc giảm tốc do chiến tranh thương mại.

Đây là báo cáo quý cuối cùng trước khi người đồng sáng lập Alibaba, Jack Ma, thôi giữ chức chủ tịch công ty vào tháng tới. Kết quả kinh doanh cho thấy người kế nhiệm ông, CEO Daniel Zhang, có thể tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh tập trung vào thúc đẩy doanh số tại các khu vực nông thôn của Trung Quốc, đồng thời đầu tư vào các mảng kinh doanh tương đối mới, như điện toán đám mây và mở rộng ra quốc tế.

Alibaba cho biết có kế hoạch mua lại tới 6 tỷ USD cổ phiếu trong vòng 2 năm tới. Cổ phiếu Alibaba tăng 3% lên mức 166,97 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 15/8 tại New York.

Theo nhà phân tích David Dai của Bernstein, kết quả kinh doanh quý giúp các nhà đầu tư tự tin hơn vào kỷ nguyên "hậu Jack Ma" của Alibaba. "Kết quả này đánh dấu sự kết thúc tốt đẹp của Jack Ma trong vai trò chủ tịch công ty và là tín hiệu tốt về việc chuyển giao quyền lực suôn sẻ", Dai nhận định.

Jack Ma dự kiến thôi giữ chức chủ tịch Alibaba vào tháng 9 - Ảnh: Getty Images.

Trong quý kết thúc vào ngày 30/6, doanh thu của Alibaba tăng lên 114,9 tỷ Nhân dân tệ (16,3 tỷ USD), tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua dự báo của các nhà phân tích. Trong đó, doanh thu mảng thương mại điện tử cốt lõi tăng 44% lên 99,5 tỷ Nhân dân tệ. Trong quý, lợi nhuận của Alibaba tăng gấp đôi lên 21,2 tỷ Nhân dân tệ.

Alibaba hiện là hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc, chiếm lĩnh khoảng 2/3 thị phần. Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh đã bão hoà, công ty này chuyển hướng nhắm vào tầng lớp trung lưu tại các khu vực khác của Trung Quốc. Alibaba cho biết trong quý vừa rồi, 70% khách hàng mới của công ty đến từ các khu vực kém phát triển của Trung Quốc.

Alibaba cũng đang đẩy mạnh phát triển sang các lĩnh vực khác như điều hành hệ thống máy tính cho các công ty khác. Trong quý vừa qua, doanh thu mảng điện toán đám mây của công ty tăng 66% lên 7,8 tỷ Nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước.

Theo giới phân tích, kết quả kinh doanh quý của Alibaba cho thấy chi tiêu của cả khách hàng và doanh nghiệp tại Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao bất chấp nền kinh tế nước này đang đối mặt với nhiều trở ngại, trong đó có chiến tranh thương mại với Mỹ.

Theo tin từ China Daily, Alibaba đang cân nhắc hoãn niêm yết cổ phiếu lần hai trên sàn chứng khoán Hồng Kông - dự kiến thực hiện vào tháng 9 tới. Trước đó, hồi tháng 6, công ty này đã nộp hồ sơ chào bán cổ phần trên sàn chứng khoán Hồng Kông, dự kiến huy động gần 20 tỷ USD.



Hiện tại, Alibaba đang niêm yết trên sàn chứng khoán New York và có vốn hoá khoảng 417 tỷ USD. Năm 2014, Alibaba có thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất thế giới khi huy động được 25 tỷ USD.