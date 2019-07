Bắt cựu Chủ tịch Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, ngày 7/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với hai bị can:

Vân Trọng Dũng, sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn; trú tại chung cư 212 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. HCM

Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1966, nguyên Kế toán trưởng, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trú tại chung cư Nguyễn Tri Phương, số 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp.HCM

Cả hai bị can trên đều bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 8/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" với ông Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963, nguyên Tổng giám đốc cư trú tại: Số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

Nguyễn Thành Mỹ, sinh năm: 1959; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư; cư trú tại: Số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, Tp.HCM.

Được biết, ông Lê Tấn Hùng là em trai của ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư thành uỷ Tp. HCM. Trước khi giữ chức Tổng giám đốc Sagri, ông là Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên Xung phong Tp.HCM.