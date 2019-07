Bất động sản 6 tháng: Thanh khoản giảm, nhưng chưa có bong bóng

Theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, diễn biến của thị trường bất động sản cả nước không nhiều tin vui, trong đó đáng chú ý là thị trường bất động sản Hà Nội đánh dấu sự sụt giảm cả về nguồn cung và lượng giao dịch của thị trường.

Giao dịch giảm dù giá tăng nhẹ

Báo cáo do Hội Môi giới bất động sản công bố sáng 17/7 cho thấy, tại Hà Nội, lượng cung bất động sản nhà ở trong quý 2/2019 đạt 7.772 sản phẩm, tăng 49,3% so với quý 1. Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2019 lượng cung bất động sản nhà ở đạt 12.976 sản phẩm, băng 76,05% so với cùng kỳ năm 2018.

Lượng giao dịch bất động sản nhà ở quý 2 đạt 5.616 sản phẩm, tăng 71% so với quý 1/2019. Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2019 lượng giao dịch bất động sản nhà ở đạt 8.899 sản phẩm, bằng 68,9% so với cùng kỳ năm 2018, dù giá có tăng nhẹ, sản phẩm chủ yếu trên thị trường dao động từ 24 – 37 triệu/m2.

Tỉ lệ hấp thụ bất động sản nhà ở 6 tháng đầu năm đạt 68,6%. Đặc biệt, trong quý 2/2019 tỉ lệ hấp thụ căn hộ bình dân lên tới 84,7%.

Theo Hội Môi giới bất động sản, một trong những nguyên nhân chính của sự sụt giảm là do chính sách giảm tín dụng bất động sản của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Chiếm tỉ trọng lớn trong lượng cung và giao dịch là sản phẩm nằm trong các đại dự án của Tập đoàn Vingroup.

Tương tự Hà Nội, tại Tp.HCM trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh cả về nguồn cung và lượng giao dịch của thị trường.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019 lượng cung bất động sản nhà ở tại Tp.HCM đạt 10.715 sản phẩm, bằng 39,1% so với cùng kỳ năm 2018. Lượng giao dịch bất động sản nhà ở 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8.560 sản phẩm, bằng 46.8% so với cùng kỳ năm 2018. Tỉ lệ hấp thụ bất động sản nhà ở 6 tháng đầu năm đạt 79,9%.

Về giá bán, giá bán căn hộ chung cư trong quý 2 tăng khoảng 5% so với quý trước, giá đất nền tăng 2-3% so với quý trước.

Theo đánh giá của Hội Môi giới bất động sản, thị trường bất động sản Hà Nội và Tp.HCM mặc dù có sự sụt giảm về lượng cung và lượng giao dịch nhưng tỉ lệ hấp thụ vẫn ở mức tương đối cao. Điều này cho thấy lực cầu tại 2 khu vực này vẫn rất mạnh. Giá bất động sản nhà ở có chiều hướng tăng nhẹ nhưng không sốt, thị trường duy trì ở mức ổn định. Vì vậy, không xuất hiện bong bóng bất động sản.

Một số vùng có thị trường bất động sản đã phát triển mạnh trong một vài năm trở lại đây như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai,… cũng cho thấy sự giảm tốc về cả nguồn cung mới và lượng giao dịch bởi sự rà soát các dự án từ chính quyền địa phương.

Ở hầu hết các tỉnh thành khác trên cả nước đều ghi nhận sự phát triển của thị trường Bất động sản và thu hút các nhà đầu tư bởi các Thành phố lớn không còn nhiều cơ hội đầu tư. Chủ đạo vẫn là dòng sản phẩm đất nền, giá cả tăng trưởng ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, xuất hiện một số thị trường bất động sản mới như: Hòa Bình, Yên Bái, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, …

Chưa yên tâm đầu tư Condotel

Đối với thị trường Condotel, nguồn cung mới sản phẩm trong 6 tháng đầu năm tương đối thấp, sản phẩm chào bán chủ yếu từ các dự án năm 2018 được tiếp tục chào bán. Tính hấp thụ chỉ đạt 25,02%.



Nhìn chung toàn thị trường nguồn cung mới hạn chế với việc chậm triển khai các thủ tục dự án và chưa có nhiều chính sách tạo điều kiện phát triển dòng sản phẩm này.

Trong khi đó, khách hàng, các nhà đầu tư chưa thật sự yên tâm để quyết định đầu tư do các chính sách cũng như việc quản lý, vận hành, khai thác kinh doanh Condotel. Khách hàng chủ yếu đầu tư vào các dự án của các chủ đầu tư lớn, có uy tín, kinh nghiệm trong việc quản ký, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, việc siết chặt các nguồn vốn và tính thanh khoản của các sản phẩm Coldotel chậm bởi giá tương đối cao và tỉ lệ hấp thụ thấp.

Nhận định về thị trường 6 tháng cuối năm, Hội Môi giới bất động sản cho rằng, đối với thị trường Hà Nội, 6 tháng tới nguồn cung bất động sản chào bán ra thị trường và lượng giao dịch dự kiến tăng mạnh. Giá bán không có nhiều biến động lớn (dao động dưới 5%) Tính hấp thụ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đối với thị trường Tp.HCM, với hàng loạt các động thái mang tính tích cực từ chính quyền thành phố hứa hẹn sự phát triển mạnh về lượng cung và lượng giao dịch. Tỉ lệ hấp thụ tiếp tục duy trì ở mức cao. Giá dự kiến tăng mạnh, bởi vậy sẽ kích thích các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong 6 tháng cuối năm

Còn tại các khu vực khác như Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh,… nếu không có sự chuyển biến tích cực từ phía chính quyền địa phương thì thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm sẽ không có biến động so với 6 tháng đầu năm 2019.