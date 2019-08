Bất động sản Bình Dương cuối năm 2019: Tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới?

Quý 2/2019, thị trường căn hộ Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới cao nhất trong 10 năm qua, đạt ngưỡng 35 triệu đồng/m2. Theo giới chuyên gia, mức giá này có thể tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm 2019.

Thị trường Tp.HCM trầm lắng, Bình Dương giữ nhịp sôi động

Nửa năm 2019, Tp.HCM chỉ có 24 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai, với tổng số 7.313 căn hộ, giảm 10 dự án (giảm 29,4%), giảm 2.336 căn (giảm 24,2%) so với 12 tháng qua.

Nguồn cung phân khúc căn hộ cao cấp tại Tp.HCM giảm đến 43,8% (2.227 căn so với 3.965 căn cùng kỳ năm ngoái). Căn hộ bình dân giảm 34,7% (1.249 căn so với 1.914 căn cùng kỳ năm trước).

Trong khi đó, từ cuối năm 2018, Bình Dương đón nhận dòng vốn ngàn tỷ đến từ nhiều chủ đầu tư uy tín: VinGroup (Vincom Shophouse Dĩ An), Chánh Nghĩa Quốc Cường (C-Sky View), Hà Nam (Hana Garden Mall), Hà An (Opal Boulevard), Bcons (Bcons Garden)…

Riêng 6 tháng đầu năm nay, Bình Dương có hơn 7.000 căn hộ được ra, xấp xỉ với nguồn cung tại Tp.HCM dù thành phố này mới là tâm điểm của thị trường bất động sản phía nam. Dự kiến cuối năm, tại Bình Dương vẫn giữ nhịp sôi động hiện tại vì sẽ có thêm nhiều dự án mới được tung ra nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà cận Tết.

Tiềm năng tăng giá trị của bất động sản Bình Dương

Nhờ những chính sách thu hút nhà đầu tư nước ngoài, tính đến cuối quý 2/2019, Bình Dương thu hút 33,75 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài FDI. Hàng loạt tập đoàn đa quốc gia đang rót mạnh vốn đầu tư: Warburg Pincus (Hoa Kỳ), Tokyu (Nhật Bản), KyungBang (Hàn Quốc), Sembcorp (Singapore), Timberland (Singapore), CSI (Đài Loan)…

Về vị trí địa lý, Bình Dương là cửa ngõ giao thương với Tp.HCM, có các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia chạy qua như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á… thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện.

Hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm được đầu tư và hoàn thiện: Dự án cao tốc nối các tỉnh phía bắc với Tp.HCM, kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Dĩ An, cao tốc Tp.HCM - thành phố Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc Tp.HCM - Lộc Ninh, tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Uyên Hưng - Tân Thành…

Với những lợi thế và chuyển biến tích cực, từ diện mạo đô thị, cơ sở hạ tầng của tỉnh đến chất lượng cuộc sống của người dân Bình Dương liên tục được nâng cao, hoàn thiện.

Hưởng lợi từ nguồn vốn FDI, hạ tầng hoàn thiện…, chỉ chưa đầy 1 năm trở lại đây, Bình Dương chứng kiến tiền lệ chưa từng có. Cụ thể, quý 2/2019, bất động sản Bình Dương, đơn cử là phân khúc căn hộ thiết lập mặt bằng giá mới cao nhất trong 10 năm qua, đạt ngưỡng 35 triệu/m2. Mức giá này tăng đến 20% - 30% so với thời điểm cuối năm 2018.

Trong khi ở Tp.HCM, mức giá căn hộ cao cấp trung bình đạt khoảng 4.600 USD (hơn 105 triệu/m2), một số dự án có giá đến 6.000 USD - 8.000 USD/m2, theo báo cáo của Jones Lang LaSalle Việt Nam.

Theo khảo sát của Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, không chỉ sôi động ở phân khúc nguồn cung mới, trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ Bình Dương cũng đang thiết lập mặt bằng giá mới, cao hơn so với thời điểm cuối năm 2018 từ 10% - 30%.

Tuy giá căn hộ cao cấp tại Bình Dương đang thiết lập mặt bằng giá mới nhưng vẫn chỉ bằng 1/3 giá căn hộ cùng phân khúc tại Tp.HCM. Theo đó, mặt bằng giá của căn hộ tại Bình Dương được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, trước hết là trong 4 tháng cuối năm 2019.

Bình Dương hiện có đến hơn 50.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc, chủ yếu tập trung ở Thủ Dầu Một, tạo nên nhu cầu nhà ở lớn. Họ có yêu cầu cao về tiện ích, không gian sống và an ninh do thời gian làm việc thay đổi linh hoạt, thường xuyên vắng nhà. Do đó, những căn hộ cao cấp có vị trí thuận tiện, tiện ích đa dạng sẽ có sức hút lớn với giới chuyên gia nước ngoài.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, từ C-Sky View, cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhờ hệ thống hạ tầng, giao thông tiện lợi. C-Sky View được xây dựng trong khuôn viên rộng với hệ thống an ninh 24/24 giúp dự án hình thành một môi trường sống xanh, an toàn, cộng đồng văn minh.

Với các gia đình chuyên gia nước ngoài hoặc những gia đình có con nhỏ, căn hộ C-Sky View với phong cách thiết kế tối giản (Minimalism), không gian sang trọng, tất cả các phòng có cửa sổ đón ánh sáng và gió tự nhiên là sự lựa chọn hấp dẫn.

Đặc biệt, C-Sky View còn là dự án căn hộ tiên phong tại Bình Dương ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành. Nhờ đó, chỉ với một lần chạm tay vào chiếc điện thoại thông minh, cư dân C-Sky View sẽ được tận hưởng ngay cuộc sống tiện nghi. Việc kết nối với ban quản lý và cộng đồng cư dân trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn.

* Thông tin chi tiết:

Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn - Đơn vị phát triển kinh doanh

Website: https://cenhomes.vn/du-an-ldp/c-sky-view/

Hotline: 0937 64 24 64.