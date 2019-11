Bất động sản Bình Dương đón cơ hội lớn

Việc UBND tỉnh Bình Dương dự kiến điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư. Bởi một khi được thông qua, nó sẽ tạo nên cú hích giúp bất động sản Bình Dương tăng tốc mạnh mẽ.

Giá đất "vùng trũng" sẽ tăng đến 95%

Cuối tháng 10/2019, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố dự thảo lấy ý kiến góp ý về bảng giá các loại đất giai đoạn sau năm 2020. Theo đó, bảng giá đất tại Bình Dương dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng mạnh từ 45-95% so với hiện nay.

Nguyên nhân, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, bảng giá đất ở trên địa bàn hiện nay chỉ bằng 50% so với giá phổ biến trên thị trường, còn giá đất nông nghiệp chỉ bằng từ 15-40%. Bên cạnh đó, việc giá đất tăng do hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, một số khu vực được công nhận đạt chuẩn đô thị loại I, II; một số xã chuẩn bị lên phường, thị trấn…

Cụ thể, khu vực thành phố Thủ Dầu Một sẽ tăng bình quân 50% so với bảng giá hiện hành. Thị xã Thuận An và Dĩ An tăng bình quân 95% so với hiện hành. Thị xã Bến Cát và Tân Uyên tăng bình quân 60%. Huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng tăng bình quân 45%. Đặc biệt, huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên tăng bình quân 80% so với bảng giá hiện hành.

Việc bảng giá đất được điều chính tăng sau 2020 được dự báo sẽ tác động sự phát triển của thị trường bất động sản Bình Dương. Trong đó, những địa phương như Bến Cát, Bàu Bàng được giới kinh doanh bất động sản xem như "vùng trũng" thu hút dòng vốn lớn đổ vào đầu tư.

Thực tế, hiện nay Bến Cát và Bàu Bàng đang nở rộ các dự án bất động sản, đặc biệt là đất nền, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho các nhóm khách hàng khác nhau. Dữ liệu tổng hợp từ các chủ đầu tư cho thấy mức giá bán hiện tại rẻ nhất là The Eden City với chỉ 7 triệu đồng/m2, cao nhất 12 triệu đồng/m2 như Phúc An Garden.

Như vậy, giá đất Bến Cát, Bàu Bàng vẫn thấp xa so với thị xã Thuận An và Dĩ An (bình quân khoảng 30 triệu đồng/m2) hay thành phố Thủ Dầu Một (35-45 triệu đồng/m2)… Chính điều này tạo nên sức hấp dẫn rất lớn thu hút dòng vốn đang đổ vào Bến Cát, Bàu Bàng nói riêng, thị trường bất động sản Bình Dương nói chung trong những tháng cuối năm để đón bắt cơ hội.

Nhiều yếu tố hấp dẫn

Tuy được xem là "vùng trũng" về giá nhưng tiềm năng của bất động sản Bến Cát và Bàu Bàng lại rất lớn.

Thứ nhất, tỉnh Bình Dương đang tập trung phát triển các khu công nghiệp ở phía Bắc mà Bến Cát và Bàu Bàng là hai địa phương trọng điểm. Tại đây đang có 13 khu công nghiệp đang và chuẩn bị hoạt động với tổng diện tích lên đến 10.000 ha. Trong tương lai, đây sẽ là khu vực phát triển công nghiệp chủ lực của Bình Dương, thay thế cho Thuận An, Dĩ An tập trung vào mảng thương mại - dịch vụ. Như vậy, rất đông kỹ sư, chuyên gia và người lao động tập trung về Bến Cát, Bàu Bàng để làm việc, sinh sống.

Thứ hai, Bến Cát, Bàu Bàng nằm ngay đầu mối giao thông kéo dài từ Tây Nguyên xuống Tp.HCM theo hướng trục Bắc - Nam như quốc lộ 13, quốc lộ 14, cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn…

Mặt khác, với việc Tp.HCM tập trung phát triển về hướng Củ Chi, Tây Ninh sẽ gắn kết với Bến Cát, Bàu Bàng trở thành một hành lang kinh tế kết nối giao thương với Đồng Bằng sông Cửu Long và sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài.

Công nghiệp, hạ tầng và thị trường bất động sản như chiếc bình thông nhau. Ở đâu hạ tầng và công nghiệp phát triển thì bất động chắc chắn sẽ làm tăng giá trị cho bất động sản. Rõ ràng, với chiến lược phát triển của Bình Dương, cơ hội không chỉ đang mở ra rất lớn cho bất động sản mà cả giáo dục, thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí, y tế… Không phải tự nhiên mà trường Đại học Việt Đức chọn lựa xây dựng tại Bến Cát mà nhằm đón đầu nhu cầu sử dụng lao động sẽ bùng nổ của các doanh nghiệp tại đây.

Theo ông Chu Thanh Hải, Tổng giám đốc Uniland, đất nền vẫn đang là kênh đầu tư chính trên thị trường bất động sản. Trong đó, so với các địa phương khác, Bình Dương có nhiều yếu tố giúp thị trường phát triển bền vững hơn. Bởi ngoài việc hạ tầng phát triển, dân nhập cư đông đúc thì lĩnh vực công nghiệp của Bình Dương đang nằm trong nhóm đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài kéo theo nhu cầu về nhà ở và thương mại - dịch vụ rất lớn và làm gia tăng giá trị cho bất động sản.

