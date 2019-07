Công ty Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL Việt Nam) cho biết, hiện có khoảng 18.290 ha đất đã được định hướng cho phát triển công nghiệp ở khu vực phía Nam, phần lớn nguồn cung tập trung chủ yếu ở các tỉnh Long An, Bình Dương và Đồng Nai.

Đây đều là những điểm đến được săn đón nhất cho các nhà sản xuất thành lập mới nhờ nền tảng vững chắc để phát triển sản xuất, bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và thủ tục hành chính được thiết lập tốt để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp.

JII Việt Nam nhận định, do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cùng việc Việt Nam nỗ lực mở rộng khu vực thương mại tự do, trong đó mới nhất là Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam (EVFTA) vừa được ký kết vào cuối tháng 6 năm 2019, được kỳ vọng sẽ tăng cường sức hấp dẫn của thị trường công nghiệp Việt Nam, thúc đẩy nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp trong nước.

Trên thực tế, nhu cầu thuê đã tăng mạnh khi giá đất trung bình trong quý 2/2019 lên mức mới với 95 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Long An, hiện đang được xem là lựa chọn mới bên cạnh hai khu vực đầu tư truyền thống là Bình Dương và Đồng Nai, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong quý khảo sát.

Thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai nền kinh tế lớn nhất cả nước, vẫn dẫn đầu với mức 162 USD/m2/chu kỳ thuê. Giá thuê RBF (nhà xưởng xây sẵn) dao động từ 3,5-5,0 USD/m2/tháng với thời hạn thuê tối thiểu 3-5 năm. Mức thuê này tăng nhẹ so với kỳ cập nhật hai quý trước đó, nhờ nhu cầu đối với loại hình này đang tăng mạnh.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình khu vực kinh tế trọng điểm miền Nam đạt được mức cao với 81% trong quý 2/2019, chủ yếu nhờ vào Tp.HCM, Bình Dương và ĐồngNai.



Trong quý 2/2019, miền Nam đạt tổng diện tích đất cho thuê là 25.060 ha, cao gấp 2,5 lần so với miền Bắc. Do quỹ đất hiện tại đã đạt tỷ lệ lấp đầy cao, nguồn cung nổi bật đến từ các giai đoạn tiếp theo của các khu công nghiệp hiện hữu và/hoặc các khu công nghiệp mới đã được thiết lập để đưa ra thị trường nhằm tận dụng nhu cầu ngày càng tăng.