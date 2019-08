Một báo cáo mới được công bố bởi JLL cho thấy, nhu cầu dịch chuyển các nhà sản xuất từ các nước đến Việt Nam của các công ty đa quốc gia là một trong những yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản công nghiệp Đồng Nai.

Theo báo cáo quý 2/2019 của JLL, nhu cầu thuê tăng mạnh đã đẩy giá thuê đất công nghiệp tại Đồng Nai lên mặt bằng giá mới với 90 USD/m2 /chu kỳ thuê, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung căn hộ toàn tỉnh có 2.424 căn, những cải thiện đáng kể của cơ sở hạ tầng trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy giá bán căn hộ trung bình lên đến 1.150 USD/m2, đồng thời cũng là tỉnh có giá bán căn hộ cao nhất nhì khu vực miền Nam, đứng sau Tp.HCM.

Nguồn cung nhà liền thổ đạt 4.235 căn với giá bán trung bình đạt 1.273 USD/m2 đất. Đối với thị trường văn phòng, Đồng Nai có thể cạnh tranh trực tiếp với Bình Dương với lượng nguồn cung dồi dào và giá cả cạnh tranh. Toàn tỉnh có 49.500m2 sàn văn phòng với giá thuê trung bình đạt 10 USD/m2 /tháng.

Thị trường bán lẻ cũng ghi nhận sự sôi động từ các trung tâm mua sắm tại Biên Hòa với tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ toàn tỉnh đạt 121.850m2, giá thuê trung bình đạt 16,5 USD/m2 /tháng.

Trong khi đó, Long An cũng ghi nhận mức tăng trưởng giá thuê cao nhất trong quý vừa qua. Hiện giá thuê đất khu công nghiệp tại Long An đứng thứ hai trong nhóm thủ phủ khu công nghiệp miền Nam, vượt qua ngưỡng 100 USD/m2/chu kỳ thuê, cao hơn 10 USD so với Bình Dương.

Nguồn cung nhà liền thổ đạt 3.352 căn với giá bán trung bình 1.368 USD/m2. Long An có nguồn cung văn phòng khá khiêm tốn với tổng diện tích 9.600m2, và khách thuê chỉ phải trả 4,3 USD cho mỗi m2 theo tháng.

Ở mảng bán lẻ, Long An cũng có giá thuê phải chăng với 13,5 USD/m2 cho tổng cộng 41.400m2 nguồn cung.

Mặc dù ngành công nghiệp được đánh giá tiềm năng phát triển mạnh sẽ mang một lượng lớn nhân lực đổ về Long An, nhưng tỉnh này vẫn chưa có nguồn cung căn hộ nào.

"Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, các nhà đầu tư không ngừng tìm kiếm các tài sản công nghiệp và hậu cần, thông qua liên doanh với các nhà phát triển công nghiệp địa phương hoặc mua lại quỹ đất và các bất động sản đang hoạt động.

Việc thiếu hụt những tài sản công nghệ cao, không gian kho bãi hiện đại và nhu cầu mạnh mẽ từ những doanh nghiệp trong khu vực đang thúc đẩy tiềm năng của thị trường bất động sản công nghiệp. Chất lượng tài sản, tốc độ tăng trưởng giá thuê, quy mô giao dịch và thời hạn còn lại của quyền sử dụng đất là những yếu tố mấu chốt cho quyết định của nhà đầu tư", ông Stephen -, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, kết luận.