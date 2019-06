Bất động sản Dĩ An - Thuận An sôi động bậc nhất 10 năm qua

Dữ liệu nghiên cứu thị trường từ Batdongsan.com.vn cho thấy, Thuận An và Dĩ An hiện là khu vực ghi nhận nhu cầu tìm mua và giao dịch bất động sản sôi động nhất Bình Dương trong các tháng đầu năm 2019.

Chưa bao giờ thuận lợi như hiện tại

Thị trường nhà đất Bình Dương có xu hướng nóng trở lại các tháng đầu năm 2019 khi hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Tp.HCM đổ về đây triển khai dự án mới. Tính riêng 3 tháng đầu năm, có gần chục dự án căn hộ, đất nền mới công bố triển khai trên địa bàn tỉnh. Lượng sản phẩm rao bán và nhu cầu tìm kiếm giao dịch bất động sản tại Bình Dương đều tăng khá mạnh so với quý 4/2018.

Đáng chú ý, theo dữ liệu công bố mới nhất của Batdongsan.com.vn, sức nóng của thị trường chủ yếu tập trung tại 2 khu vực Dĩ An và Thuận An. Trong đó, thị xã Dĩ An dẫn đầu về lượng sản phẩm căn hộ chung cư chào bán, còn Thuận An là địa phương có số sản phẩm đất nền rao bán nhiều nhất trong quý vừa qua.

Những chuyển động tích cực của thị trường bất động sản Thuận An - Dĩ An trong 6 tháng đầu năm 2019 chủ yếu đến từ 3 nguyên nhân:

Thứ nhất, thủ tục pháp lý thực hiện các dự án tại Bình Dương nhanh chóng hơn Tp.HCM trong bối cảnh các dự án mới tại Tp.HCM bị đình trệ do bị rà soát pháp lý kéo dài. Điều này đã góp phần hình thành làn sóng dịch chuyển đầu tư của doanh nghiệp bất động sản Tp.HCM và các nhà đầu tư bất động sản về các khu vực lân cận Tp. HCM. Trong đó Dĩ An - Thuận An - Thủ Dầu Một (Bình Dương) là sự lựa chọn hàng đầu khi là thủ phủ công nghiệp lớn nhất Việt Nam, lại sát cạnh Tp.HCM và có hạ tầng hoàn thiện.

Thứ hai, giá đất tại Bình Dương rẻ hơn Tp.HCM, đáng chú ý là vẫn còn nhiều quỹ đất vị trí đẹp, kết nối giao thông tốt về hướng Tp.HCM và các khu công nghiệp. Quỹ đất rẻ, lại được tạo điều kiện thủ tục pháp lý nhanh chóng để phát triển nhà cao tầng, sẽ kéo giá thành chung cư tại Bình Dương rẻ hơn mặt bằng chung căn hộ tại Tp.HCM.

Trong bối cảnh giá đất bị đẩy lên quá cao sau những đợt sốt ảo, dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền dễ được thị trường đón nhận hơn nhờ cạnh tranh về giá so với ngay tại địa phương lẫn khu vực Tp.HCM.

Thứ 3, sau thời gian dài "vắng bóng" các dự án lớn triển khai, thì từ cuối năm 2018 đến nay, thị trường, Dĩ An - Thuận An , Bình Dương đón nhận 2 dự án lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút đầu tư cho khu vực, đặc biệt là khu vực Dĩ An.

Đầu tiên là dự án hạ tầng xây dựng tuyến cầu vượt tại ngã tư 550 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng DT743 đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho triển khai đầu tư thi công. Khi hoàn thành, dự án này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tuyến DT743, Dĩ An.

Chuẩn bị triển khai thi công dự án hạ tầng xây dựng 2 tuyến cầu vượt tại Ngã 6 An Phú và Ngã tư 550.

Theo thông tin mới nhất, mọi công tác đền bù cơ bản đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao mặt bằng 2 vị trí cầu vượt tại ngã tư 550 cho Tổng công ty Becamex thực hiện đầu tư xây dựng phần hạ tầng xây lắp. Quy mô đầu tư 6 đến 8 làn xe, kết hợp cầu vượt và cải tạo nút giao Sóng Thần.

Bên cạnh sức nóng của dự án hạ tầng xây dựng 2 tuyến cầu vượt tại ngã 6 An Phú và ngã tư 550, thông tin trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên tại Bình Dương sắp khai trương đã làm thị trường Dĩ An sôi động chưa từng có.

Hàng loạt dự án bất động sản đổ bộ

Theo ghi nhận 6 tháng đầu năm, thị trường "khởi sắc" với hàng loạt các dự án của các doanh nghiệp bất động sản như: Charm City (DCT Group); Opal Boulevard (Đất Xanh Group); Chánh Nghĩa Quốc Cường (Quốc Cường Gia Lai); Happy Ones (Vạn Xuân)…

Dự án Charm City của chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam chuẩn bị công bố ra thị trường gần 500 căn hộ.

Các dự án nhà cao tầng xuất hiện tại Bình Dương đa phần tọa lạc tại Dĩ An và Thuận An. Đây là hai điểm nóng có lộ trình được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, cũng là những địa bàn có kết nối thuận tiện về Tp.HCM.

Hấp dẫn các nhà đầu tư nhất trong 6 tháng đầu năm là dự án Charm City của chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam (DCT Group). Dự án này hút các nhà đầu tư, khi vừa có trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án, vừa nằm ngay ngã tư 550 - nơi vừa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt khởi công cầu vượt.

Theo chủ đầu tư DCT Group, dự kiến trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ công bố dự án ra thị trường với gần 500 căn hộ. Được biết, khối căn hộ mới sắp được công bố sẽ thuộc phân khúc cao cấp, hướng đến đối tượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần… xung quanh dự án.

Charm City là khu phức hợp căn hộ cao cấp có trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án.

Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của đối tượng khách hàng là các chuyên gia, dự án Charm City sẽ sở hữu hàng loạt các tiện ích cao cấp chưa từng xuất hiện tại Bình Dương: trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án với hai tầng thời trang trung cao cấp, hai tầng ẩm thực với hàng chục nhà hàng đa phong cách, hai khu vui chơi giải trí hiện đại cho trẻ em và giới trẻ, rạp chiếu phim Lotte lớn nhất Dĩ An, siêu thị VinMart, siêu thị điện máy VinPro, chuỗi cửa hàng cafe - trà sữa và khu phố shophouse sầm uất.

Ngoài ra, Charm City còn sở hữu tổ hợp 3 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic - hồ bơi resort, ốc đảo - hồ bơi tràn, rộng gần 2,000m2; cùng hệ thống Chill Bar, nhà hàng Rooftop... trên đỉnh tòa nhà.