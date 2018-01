Bất động sản Đồng Nai - Bình Dương: Loạt "đòn bẩy" cộng hưởng

Hàng loạt "đòn bẩy" cộng hưởng cùng lúc trong dịp cuối năm đã tạo ra một lực đẩy cho trục địa ốc Biên Hoà - Dĩ An vươn lên trong năm 2018.



Quyết định kéo dài Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến Biên Hòa - Dĩ An đã khiến cục diện của thị trường bất động sản Đồng Nai - Bình Dương thay đổi. Theo đó, thế thượng phong của Long Thành, Nhơn Trạch… được nhường lại cho trục Biên Hoà - Dĩ An.

Cục diện thay đổi

Những tháng đầu năm 2017, tâm điểm của thị trường bất động sản Đồng Nai – Bình Dương chỉ xoay quanh cơn sốt đất Nhơn Trạch, Long Thành. Ghi nhận 7 tháng đầu năm, có hàng ngàn tỷ đồng đổ vào hơn 218 dự án lớn nhỏ với quy mô gần 2.000 ha tại Long Thành, Nhơn Trạch… khi có thông tin sân bay Long Thành và cầu Cát Lái được phê duyệt.

Tuy nhiên từ đầu tháng 9, tình hình giao dịch của thị trường đất nền Long Thành và Nhơn Trạch chậm lại do bị hạn chế phân lô, tách thửa, sang nhượng đất để ngăn chặn tình trạng xuất hiện những khu đô thị "ma" do nhà đầu tư Tp.HCM đổ xô về đầu cơ và bỏ hoang chờ lên giá.

Động thái can thiệp của các cơ quan chức năng đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường bất động sản Đồng Nai - Bình Dương: Thế thượng phong của Nhơn Trạch, Long Thành đã bị đảo ngược, nhường lại vị trí dẫn đầu cho Biên Hòa, Dĩ An khi có thông tin UBND Tp.HCM chấp thuận triển khai siêu dự án Metro có tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ kéo dài tới tận Tân Vạn - Biên Hoà - Dĩ An.

Theo thống kê, trong tháng đầu tiên của năm 2018, sẽ có 3.211 căn hộ thuộc 8 dự án được đồng loạt chào bán trên trục Biên Hoà - Dĩ An. Tính ra, chỉ riêng lượng cung căn hộ trong tháng 1/2018 trên trục này đã gấp 8 lần tổng lượng cung căn hộ tại Đồng Nai - Bình Dương trong 6 năm qua cộng lại.

Nổi bật nhất trong số các dự án này, phải kể đến dự án Samsora Riverside của công ty Samland. Samsora Riverside sở hữu vị trí khá đẹp khi tọa lạc ngay điểm dừng Tân Vạn của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên - Biên Hoà.

Với 1.125 căn hộ được xây dựng thành 1 tổ hợp khép kín lên đến 15.000 m2, Samsora Riverside được biết đến như một trong những dự án có quy mô lớn nhất trong khu vực. Đây cũng là một trong những dự án sở hữu mật độ xây dựng rất thấp chỉ ở mức 39%, hàng nghìn m2 còn lại được chủ đầu tư dành để phát triển diện tích cây xanh, mặt nước.

Không chỉ vậy, hướng trực tiếp ra sông Đồng Nai nên Samsora Riverside còn thừa hưởng khí hậu sông nước mát mẻ quanh năm. Dự án cũng được đầu tư các tiện ích như siêu thị mini, coffee shop, hồ bơi, spa, gym-fitness, nhà trẻ tiêu chuẩn quốc tế…

Đại diện nhà phát triển dự án Samland cho biết, giá bình quân mỗi căn hộ Samsora Riverside là 700 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ. Để sở hữu, người mua sẽ thanh toán khoản chi phí ban đầu 140 triệu đồng, phần còn lại ngân hàng sẽ cho vay vốn từ 10 - 20 năm. Mỗi tháng, khách hàng sẽ trả cả gốc và lãi khoản 5 - 6 triệu đồng đã có thể sở hữu 1 căn nhà của riêng mình.

Khách hàng chen nhau tham quan dự án Samsora Riverside.

Sau Samsora, trong 2 tuần tới, Công ty Berjaya-D2D Việt Nam cũng sẽ chính thức giới thiệu ra thị trường hơn 700 căn hộ thuộc dự án Topaz Twins. Dự án Biên Hoà Center City (576 căn), LDG Primium (879 căn), Thanh Bình Center (587 căn)… cũng sẽ lần lượt được công bố trong quý 1/2018.

Loạt "đòn bẩy" cộng hưởng

Hàng loạt "đòn bẩy" cộng hưởng cùng lúc trong dịp cuối năm đã tạo ra một lực đẩy cho trục địa ốc Biên Hoà - Dĩ An vươn lên trong năm 2018.

Thứ nhất, tháng 11 vừa qua, UBND TP.HCM đã chấp thuận chi 21.234 tỷ để kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Khi đi vào vận hành, tuyến Metro này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách đi từ Đồng Nai cụ thể là từ trung tâm Biên Hòa, Dĩ An đến quận 1 Tp.HCM chỉ còn 20 phút –nhanh hơn cả việc di chuyển từ quận quận 12, Bình Tân hay Tân Phú đến trung tâm Sài Gòn.

Việc kéo dài tuyến Metro đến Biên Hoà - Dĩ An được kỳ vọng sẽ tạo ra kỳ tích cho thị trường này như kỳ tích mà tuyến Metro đã tạo ra cho bất động sản khu Đông.

Thứ hai, hàng loạt chính sách hạn chế tách thửa sang tên với đất nên quanh sân bay Long Thành hay huyện Nhơn Trạch đã khiến giao dịch tại đây giảm mạnh. Những tháng cuối năm thị trường ghi nhận một làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ dòng vốn từ Long Thành sang Biên Hoà, Dĩ An khi địa phương này đón hàng loạt công trình hạ tầng tỷ đô.

Thứ 3, bất động sản Biên Hoà – Dĩ An còn sở hữu những lợi thế như dân số đông, gần sát 20 khu công nghiệp lớn với hơn 25.000 chuyên gia nước ngoài, 500 nghìn công nhân nên nhu cầu về căn hộ tại Biên Hòa - Dĩ An rất lớn.

Tuy nhiên, hiện Biên Hoà - Dĩ An chỉ có khoảng 700 căn hộ, chưa đáp ứng được 3% lượng nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia và dân văn phòng làm việc tại các khu công nghiệp. Hiện lượng cung căn hộ không đủ đáp ứng cầu khiến hầu hết các ông lớn địa ốc đều muốn nhảy vào đầu tư tại Biên Hòa - Dĩ An.

Tháng cuối cùng của năm 2017 mới là thời điểm bắt đầu của sức nóng bất động sản Biên Hoà - Dĩ An, và thị trường tại đây được dự báo sẽ còn sôi động hơn nữa trong năm 2018.