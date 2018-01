Bất động sản Hải Phòng 2018 và hấp lực từ "thành phố 5 sao thu nhỏ"

Dù Hải Phòng có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế, du lịch, công nghiệp, nhưng phải cho tới gần đây, thị trường bất động sản của thành phố này mới có dấu hiệu sôi động, thu hút sự chú ý của giới đầu tư trên cả nước.



Các dự án kết nối giao thương giữa Hải Phòng với trong và ngoài nước như dự án sân bay Cát Bi, đường ôtô cao tốc Tân Vũ - Lạch Huyện, cảng quốc tế Lạch Huyện, đường ra đảo Tân Vũ, cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh… đã trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

Nhiều tập đoàn kinh tế lớn rót vốn liên tục và tạo sự chuyển động mạnh mẽ đối với thị trường bất động sản Hải Phòng, tiêu biểu như Vingroup đầu tư vào khu đô thị Vinhomes Imperia, khu vui chơi giải trí - du lịch sinh thái đảo Vũ Yên, và nhiều chủ đầu tư khác...

Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, tiện ích xã hội và đặc biệt là sự hình thành của nhiều dự án lớn, sôi động nhất chính là khu vực ven của quận nội thành như Lê Chân, quận Hồng Bàng hay huyện Thủy Nguyên…

Gần một năm trước, cây cầu vượt đường bộ đầu tiên tại Việt Nam có nhịp dài gần 100 m đã được thông xe tại nút giao thông đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng.

Khảo sát cho thấy, sau mỗi dự án lớn ra mắt, thị trường bất động sản tại Hải Phòng lại đón một đợt sóng, thiết lập mặt bằng giá mới.

Trong bối cảnh này, tại Vinhomes Imperia Hải Phòng, chủ đầu tư Vingroup đã không tiếc tiền đầu tư vào dự án. "Thành phố 5 sao thu nhỏ" đầu tiên tại Hải Phòng được coi như là biểu tượng của cuộc sống sang trọng, khi được thiết kế cảnh quan xây xanh cùng hệ thống tiện ích cao cấp.

Biệt thự Vinhomes Imperia được thiết kế xây dựng đa dạng với loại hình biệt thự và đất nền biệt thự, đem đến nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu về nhà ở cũng như điều kiện tài chính. Bên cạnh đó, chính sách bán hàng cũng là một trong những điểm đáng chú ý của dự án.

Hiện tại, khi tiếp tục mở bán các sản phẩm biệt thự và dinh thự tại phân khu "đế vương" - The Monaco, chủ đầu tư Vingroup đã giới thiệu chính sách bán hàng tháng 1/2018 với nhiều ưu đãi đối với khách hàng.

Cụ thể, khách hàng được hỗ trợ vay vốn đến 65% giá trị biệt thự, được hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc trong 18 tháng và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Ngoài ra, khi mua từ căn thứ hai trở lên, khách hàng và người thân được ưu đãi 1% vào giá bán biệt thự.

The Monaco chính là phân khu sang trọng bậc nhất của toàn bộ khu đô thị 5 sao này, khi sở hữu những ưu thế nổi bật về vị trí, sản phẩm, tiện ích và bến du thuyền riêng.

Phân khu này cũng được tích hợp đầy đủ chuỗi hệ thống tiện ích với trung tâm thương mại Vincom, quảng trường ánh sáng, khu phức hợp thể thao, club-house…

Đặc biệt, tại đây, nhằm đảm bảo an toàn cho các biệt thự, toàn bộ các lô đất nằm sát bờ sông sẽ được bao bọc bởi hai lớp kè trong khi cốt nền của các shophouse và biệt thự Imperia đều cao hơn so với cốt nền đường thành phố. Ngoài ra, là hệ thống an ninh đa lớp, một trong những niềm tự hào của chủ đầu tư.