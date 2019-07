Bất động sản Long Hải tăng nhiệt nhờ dự án 5 sao quốc tế

Thông tin chủ đầu tư Bến Thành - Long Hải sắp ra mắt tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp bậc nhất vùng biển Long Hải (Bài Rịa - Vũng Tàu), đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Long Hải đang trong "cơn khát"

Theo báo cáo diễn biến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng do DKRA Việt Nam vừa công bố, trong quý 1/2019 có khoảng 2 dự án condotel mới mở bán trong 3 tháng đầu năm. Rổ hàng này cung ứng cho thị trường khoảng 1.751 căn condotel, tăng 12 lần so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 74%, tăng 31 lần so với quý trước.

Đơn vị này đánh giá thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam ở phân khúc căn hộ condotel có dấu hiệu tăng cả cung lẫn cầu. Nguồn cung sơ cấp condotel tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa và Đà Nẵng nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục bùng nổ ở nhiều địa danh du lịch khác trên cả nước trong những quý còn lại của năm.

Xu hướng chung thị trường cho thấy, các thủ phủ du lịch biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… đã gần như hết dư địa để phát triển các dự án mới có quy mô lớn trên 10ha. Để xây dựng các tổ hợp nghỉ dưỡng hoành tráng, đẳng cấp, hiện các chủ đầu tư đang mở rộng sang các thị trường "vệ tinh". Với quỹ đất còn nhiều và thiên nhiên còn khá nguyên sơ, đây là những điểm thu hút khách du lịch, dù trước đó chưa có "chiếc đũa thần" của các đại gia bất động sản gõ vào.

Đơn cử có thể kể đến vùng biển Long Hải - được mệnh danh là "Rồng biển" của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện tại khu vực này vẫn chỉ mới có khoảng chục nhà đầu tư bất động sản uy tín và tầm vóc tham gia phát triển. Theo giới chuyên gia, nguồn cung tại đây ra bao nhiêu cũng sẽ không đủ với nguồn cầu.

Chủ đầu tư Bến Thành - Long Hải, nhân tố mới sáng giá

Mở đầu cho quý 2 đầy khởi sắc là thông tin chủ đầu tư Bến Thành - Long Hải rục rịch chuẩn bị ra mắt dự án tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế, vào đúng thời điểm thị trường đang khan hiếm nguồn cung. Nhân tố mới này được dự đoán sẽ mang đến sự khởi sắc của "Rồng biển" Long Hải trong thời gian ngắn sắp tới.

Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng việc chủ đầu tư này chọn Long Hải - một thị trường du lịch biển mới nổi tiềm năng để phát triển một dự án thương hiệu quốc tế, với hai dòng sản phẩm chủ đạo là biệt thự nghỉ dưỡng và condotel cho thấy bước đi chiến lược trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang.

Theo một vị giám đốc sàn giao dịch bất động sản lớn tại Tp.HCM, dự án sắp ra mắt của chủ đầu tư Bến Thành - Long Hải không những gây chú ý về quy mô đầu tư đẳng cấp, mà còn sở hữu vị trí độc tôn.

Dự án sắp ra mắt của chủ đầu tư Bến Thành - Long Hải hứa hẹn sẽ tạo ra cú hích cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Được biết dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn và đẳng cấp của Bến Thành - Long Hải có tổng diện tích lên đến 12,64 ha, được quy hoạch bài bản, đồng bộ, cung cấp ra thị trường những sản phẩm biệt thự và condotel tiêu chuẩn đẳng cấp 5 sao quốc tế.

Đồng thời, dự án này có sự tham gia của thương hiệu quản lý vận hành quốc tế là Wyndham, thuộc chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới Wyndham Hotels & Resorts, giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ đẳng cấp và nguồn khách quốc tế thường xuyên.

Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, có thâm niên đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm hiện tại họ cũng chỉ mới nắm được những thông tin "bên lề". Tuy nhiên với kinh nghiệm đầu tư, đa số đều dự đoán rằng sắp tới dòng tiền đầu tư đổ dồn về Long Hải để chớp lấy cơ hội ngàn vàng.