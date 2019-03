Bất động sản phía Tây Hà Nội: Sức hút từ hạ tầng tỷ USD

Là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của Thủ đô Hà Nội - với vị trí tâm điểm các trục giao thông huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, vành đai 3 Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương…, khu Tây Hà Nội với hạ tầng đồng bộ đang "lột xác" từng ngày, kéo theo sự tăng trưởng không ngừng của thị trường bất động sản tại đây.

Cú hích từ hạ tầng tỷ USD



Trong vòng 10 năm trở lại đây, khu vực phía Tây Hà Nội được chú trọng, đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, từng bước "thay da đổi thịt", khẳng định vị thế là trung tâm hành chính mới của thủ đô.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn đã và đang dần hình thành, góp phần nâng tầm khu vực, kết nối mạnh mẽ khu vực phía Tây với trung tâm thành phố như cao tốc Đại Lộ Thăng Long, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, trục đường hướng tâm Tố Hữu – Lê Văn Lương cùng xe bus nhanh BRT...

Cùng với các trục giao thông quan trọng, nhiều tuyến đường chính đang được mở rộng, cải tạo, nâng cấp như tuyến đường nối Nguyễn Xiển - Đại lộ Chu Văn An - Xa La dự kiến thông xe trong năm 2019; tuyến đường vành đai 2.5 với tổng chiều dài 21,2 km nằm giữa đường vành đai 2 và vành đai 3, chạy qua các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ.

Sau khi hoàn thành, hai tuyến đường này sẽ góp phần quan trọng vào việc rút ngắn quãng đường di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các quận lân cận.

Đặc biệt, mới đây Tp.Hà Nội cũng đã thông qua quy hoạch tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài đến đường Vành đai 3, cùng với tuyến BT Chu Văn An dự kiến hoàn thành cuối năm 2019 sẽ hình thành một trục đường hướng tâm mới từ Xa La - Khu đô thị The Manor Central Park đến trung tâm, giúp cho việc di chuyển lên phố cổ trở nên dễ dàng, thuận tiện.

Quy hoạch tuyến đường Lê Trọng Tấn - Vành đai 3 giúp dễ dàng kết nối khu vực lân cận

Với sự bứt tốc mạnh mẽ về hạ tầng, giờ đây, bất cứ ai đi trên những trục đường huyết mạch của khu Tây Hà Nội đều có thể cảm nhận được tầm vóc của một khu vực phát triển năng động. Bất động sản phía Tây Hà Nội vốn đã phát triển mạnh mẽ, nhưng được dự báo sẽ "bứt tốc" mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới nhờ sự đầu tư về hạ tầng và các dự án đại đô thị đang triển khai đồng bộ.

Thị trường bất động sản "bứt tốc"

Cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, không gian thoáng đãng, nhiều dự án đẳng cấp với mức giá hợp lý đã cộng hưởng với nhau khiến thị trường bất động sản phía tây Hà Nội vốn đã nhộn nhịp nay càng sôi động hơn.

Ghi nhận từ số liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường như Savills hay CBRE cho thấy, trong những năm qua, khu vực phía Tây Hà Nội liên tục dẫn đầu vị thế so với khu vực phía Đông và Đông Bắc.

"Với hạ tầng khá hoàn thiện, khu Tây và Tây Nam Hà Nội vẫn sẽ là điểm đến được nhiều người lựa chọn thay vì các khu vực khác như khu Nam và khu Đông vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dần về hạ tầng" - bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội, cho biết.

Cùng quan điểm với bà Hoài An, đại diện một sàn giao dịch bất động sản tại khu vực Hà Đông cũng cho biết bất động sản khu vực phía Tây đang là "thỏi nam châm" hút khách. Bên cạnh giá đất thổ cư tăng ổn định từ 10-20% hằng năm thì hiện nay những dự án khu đô thị với quy mô lớn, quy hoạch bài bản với nhiều tiện ích cao cấp đang được khách hàng săn lùng, đặc biệt là khách hàng đến từ các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai…

Trong số các dự án lớn tại khu vực phía Tây, có thể thấy, hiện nay khu đô thị The Manor Central Park được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Bitexco đang là một trong những dự án hút khách hàng đầu.

Chia sẻ về khối lượng giao dịch của dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết từ cuối năm 2018 đến nay đã có rất nhiều khách hàng liên hệ đặt mua nhà tại đây. Lượng giao dịch vẫn không ngừng gia tăng mạnh mẽ khi đường Chu Văn An nối Xa La - Nguyễn Xiển dự kiến được hoàn thành cuối năm 2019, công viên Chu Văn An liền kề rộng 100ha với 3 hồ điều hòa đang trong quá trình hoàn thiện.

Chưa hết, nhìn về tổng thể dự án, The Manor Central Park là dự án cao cấp hiếm hoi ở phía Tây Hà Nội mang đến cho cư dân một hệ sinh thái toàn diện. Tại đây, cư dân được sống trong môi trường yên bình tránh xa những ồn ào, xô bồ của cuộc sống thành thị, tận hưởng không khí trong lành.

Chỉ cần bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, lại có thể ngay lập tức hòa mình vào cuộc sống tấp nập của chốn phồn hoa. Mật độ xây dựng dự án thấp, chỉ khoảng 20%, mọi công trình trong khu đều được thiết kế để tận dụng tối đa cảnh quan sân vườn, công viên.

Dự án còn được quy hoạch với chức năng tích hợp "tất cả trong một" (all in one) giúp đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản ngay tại nơi mình sống mà không phải mất thời gian di chuyển tới nơi khác với đầy đủ các hạng mục từ công viên, trung tâm thương mại, nhà phố, biệt thự, shophouse cho tới nhà trẻ, trường học, phòng khám quốc tế…

Anh Huy - một khách hàng vừa mua căn shophouse tại The Manor Central Park cho biết, tại những khu vực đang có sự bứt tốc về hạ tầng thì "đất quý hơn vàng" bởi giá đất gia tăng mạnh mẽ từng ngày.

"Theo quy luật, việc tăng giá hữu cơ tự nhiên theo phát triển hạ tầng thì khả năng cuối năm 2019 giá shophouse ở đây sẽ còn tăng nữa. Vì thế, việc quyết định nhanh chóng đón đầu mua từ bây giờ sẽ mang lại lợi nhuận tối ưu hơn.

Bên cạnh đó, trong tương lai gần, cộng đồng cư dân The Manor Central Park có thể lên đến 15.000 đến 17.000 ngườicũng là một điểm cộng, tăng giá trị sinh lời nhất là với những người đầu tư để kinh doanh.

"Hồi giữa năm 2018, tôi đã chần chừ không mua, cũng tham khảo qua một vài dự án khác nhưng cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn The Manor Central Park vì không thấy dự án nào hội tụ nhiều điểm ưu việt như ở đây. Kể cả sau này có muốn bán hay để ở đều rất thuận lợi", anh Huy chia sẻ về quyết định xuống tiền cho căn shophouse tại The Manor Central Park của mình.

Khu vực phía Tây Hà Nội đã dần hiện rõ hơn là một khu vực kinh tế mới sầm uất, năng động với những dự án bất động sản có quy mô, đầu tư về chất lượng và cảnh quan sinh sống.

Với cơ sở hạ tầng giao thông công cộng được đầu tư với những trục đường giao thông lớn mở rộng, hệ thống tàu cao tốc trên cao… và sự dịch chuyển của các trụ sở các cơ quan hành chính đầu não, khu vực phía Tây Hà Nội hứa hẹn trở thành khu vệ tinh mới của thủ đô Hà Nội.



Trong tương lai gần, những khu đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn như The Manor Central Park sẽ còn tiếp tục thúc đẩy đưa khu vực phía Tây bứt tốc mạnh mẽ hơn nữa, tạo nên sức hút hấp dẫn cho các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu tìm kiếm nơi ở tốt cho gia đình.