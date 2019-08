Bất động sản quanh Vincom Plaza Dĩ An sôi động, giá tăng mạnh sau 1 năm

Vincom Plaza, cầu vượt 6-8 làn, khu căn hộ cao cấp hàng đầu Dĩ An, Bình Dương ồ ạt được khởi công quanh khu vực ngã tư 550, đã đẩy giá bất động sản khu vực này tăng 300% sau một năm.

Vincom Dĩ An trong khuôn viên dự án Charm City đã hoàn thành phần thô.

Cuối tuần vừa qua, hình ảnh mới nhất của Vincom Plaza đầu tiên của Dĩ An nằm trong khuôn viên khu căn hộ hạng sang Charm City đã hoàn thiện xong phần thô bên ngoài, được đồng loạt đăng tải và tạo sức hút trên các trang diễn đàn lớn của người Bình Dương như Bình Dương 24h, Tin Bình Dương… Mỗi tin đăng tải, đã thu hút về cả chục nghìn lượt quan tâm.



Cùng với sự mong đợi của người dân Dĩ An về việc khai trương Vincom Plaza là sự tiếc nuối của nhiều nhà đầu tư bất động sản Bình Dương khi đã không kịp sở hữu bất động sản này khi được chào bán.

Cụ thể, vào khoảng tháng 8/2018, Vincom Shophouse Dĩ An được chào bán ra thị trường với giá 4-5 tỷ đồng cho mỗi căn 100m2. Mức giá này được nhiều nhà đầu tư Dĩ An đánh giá là khá đắt đỏ đối với nhà đất xung quanh đang được chào bán quanh mức 1,5-2 tỷ/100m2. Vì vậy, chủ yếu nhà đầu tư dự án này là người Tp.HCM.

Sau gần 1 năm, giá trị các căn shophouse Vincom Dĩ An tăng mạnh lên mức 10-12 tỷ/căn. Đây được xem như mức tăng giá ấn tượng tại thị trường bất động sản Bình Dương ở thời điểm hiện tại.

Giá đất quanh Vincom Plaza tăng gấp 2-3 lần sau một năm.

Chị Hoàng Oanh, kinh doanh tại Dĩ An, đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư dự án này cho biết. Ở giai đoạn dự án mới công bố đợt một, chị muốn đầu tư, tuy nhiên do dự án chưa thành hình, khu vực ngã tư 550 lại hay kẹt xe nên chị không mua. Cuối tháng 7, đi qua đây thấy Vincom lên đẹp quá, rồi lại có thông tin sắp khởi công cầu vượt và khu căn hộ cao cấp Charm City nên chị muốn mua liền. Nhưng ở thời điểm này, giá các căn shophouse không còn ở mức giá 4-5 tỷ nữa, mà đã tăng gấp 2-3 lần.



Dự án Charm City đang là dự án hút khách đầu tư hàng đầu Bình Dương.

Không chỉ Vincom Shophouse, khu phức hợp Charm City - dự án có Vincom Plaza trong khuôn viên cũng đang tạo sức hút mạnh mẽ tại thị trường Bình Dương. Trong đợt công bố đầu tiên vào cuối tháng 7, chủ đầu tư công bố hơn 500 căn hộ cao cấp, đã thu hút gần 1.500 nhà đầu tư, gấp 3 lần lượng hàng được DCT Group đưa ra thị trường. Ghi nhận, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ số căn hộ bung ra đợt một của Charm City đều đã có chủ nhân.



Dự kiến Vincom Plaza sẽ được khai trương trong 2-3 tháng tới.

Charm City tạo sức hút khi là dự án hiếm hoi tại Dĩ An, Bình Dương sở hữu những lợi thế độc tôn. Với Vincom Plaza trong lòng dự án cư dân ở đây chỉ cần mở cửa ra là thấy cả trăm tiện ích trong khuôn viên: rạp chiếu phim Lotte Cinema 7 phòng, 2 tầng ẩm thực đa phong cách, 2 tầng thời trang trung cao cấp, siêu thị Vinmart, Vinpro, phòng gym hiện đại, khu phố đi bộ.



Bên cạnh đó dự án còn gây ấn tượng khi thiết kế như resort giữa lòng Dĩ An. Với tổ hợp 3 hồ bơi 2.000m2 (hồ bơi ốc đảo, hồ bơi tràn và hồ bơi chuẩn Olympic), cùng hệ thống Sky Garden kết hợp Chill Bar trên đỉnh tòa nhà.

Với mức giá khoảng 26 triệu/m2, giới chuyên gia địa ốc nhận định, giá của Charm City hiện tại đang khá mềm so với những tiện ích và ưu thế mà dự án đang sở hữu. Các nhà đầu tư kỳ vọng, khi Vincom đi vào khai trương, cầu vượt, khu khách sạn 4 sao khởi công, và các tiện ích được phát triển đồng bộ, giá căn hộ Charm City sẽ tăng đáng kể.

Chị Uyên khách hàng sở hữu 2 căn hộ tại Charm City chia sẻ, ngoài không gian sống cao cấp thì Charm City có tiềm năng cho thuê cao. Hiện dự án Charm Plaza được xây dựng cách đây gần 10 năm tại Charm City, đã có thể cho thuê được 8-10 triệu/m2 đối với căn 1 phòng ngủ. Khi Charm City hoàn thành với Vincom Plaza, cùng hàng loạt tiện ích cao cấp, dự án này sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia nước ngoài, giá thuê căn 1 phòng ngủ có thể cán mốc 12- 14 triệu/tháng và 15-23 triệu/tháng đối với căn 2 và 3 phòng ngủ.

Quanh Charm City, hiện tại giá đất đã được đẩy lên trên 50-60 triệu đồng/m2, gần như gấp đôi so với mức giá 30 triệu/m2 ở thời điểm giữa năm 2018. Các tuyến đường lớn phía sau Vincom Plaza Dĩ An, như N1, N2, giá đất hiện tại đã vào khoảng 45-50 triệu/m2, tăng khoảng 40% so với trước Tết.

TS. Minh Hải - Chuyên gia địa ốc tại Tp.HCM cho biết, ngoài các thông tin khai trương Vincom, khởi công cầu vượt 6 làn, khu căn hộ cao cấp Charm City, và khu khách sạn 4 sao. Thì thông tin Dĩ An sắp được nâng cấp lên thành phố và bến xe Miền Đông Mới chuẩn bị đưa vào hoạt động trong tháng tới cũng tạo một lực đẩy khổng lồ với thị trường bất động sản Dĩ An, đặc biệt là khu vực quanh ngã tư 550.