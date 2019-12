Bất động sản Tân Uyên “chuyển mình” hút vốn đầu tư

Từ đầu năm 2019, nhờ những lợi thế về hạ tầng, vị trí địa lý, thu hút FDI, thị trường bất động sản Bình Dương bất ngờ trở thành điểm nóng thu hút dòng vốn đầu tư ở khu vực phía Nam. Trong đó, thị xã Tân Uyên được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

"Chuyển mình" phát triển

Cách đây năm năm, huyện Tân Uyên đã được nâng cấp trở thành thị xã Tân Uyên với mục tiêu tạo ra bước ngoặt của sự phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa và tạo động lực thu hút đầu tư. Với sự phát triển vượt bậc, đến năm 2018 thị xã Tân Uyên đã được công nhận là đô thị loại 3 và trở thành "thủ phủ" phát triển công nghiệp - dịch vụ của tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, dân số của thị xã Tân Uyên vào khoảng 400.000 người, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,56 lần so với bình quân cả nước. Nhờ chính sách thu hút đầu tư thuận lợi, đến nay Tân Uyên đang có 988 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 9.986 tỷ đồng; 579 doanh nghiệp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 3.801 triệu USD. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng năm 2018 đạt 21.800 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017. Thương mại, dịch vụ đạt 8.780 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2017.

Không dừng lại ở đó, Tân Uyên đang tiếp tục được tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông nhằm đạt đô thị loại II trong năm 2020. Các công trình tiêu biểu gồm nâng cấp đường ĐT 743, đường ĐH 406, đường 30-4, phố đi bộ Uyên Hưng, Công viên Uyên Hưng… Đặc biệt, việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ 6 lên 8 làn xe hứa hẹn sẽ tạo động lực để Tân Uyên thúc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thu hút đầu tư.

Ngoài ra, thị xã Tân Uyên còn ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp - dịch vụ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí... Những địa phương được ưu tiên đầu tư là Hội Nghĩa, Phú Chánh bởi dân số ngày càng tăng do nằm gần nhiều khu công nghiệp hàng đầu của Bình Dương.

Đáng chú ý, trong giai đoạn sắp tới, Tân Uyên có định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ công nghiệp - dịch vụ - đô thị sang dịch vụ - công nghiệp và Tân Uyên sẽ phát triển đô thị nén, đô thị thông minh. Định hướng này hứa hẹn sẽ tiếp tục mở ra cơ hội bứt phá về kinh tế và giúp thị trường bất động sản tăng tốc.

Triển vọng bất động sản thương mại

Nhờ đòn bẩy của kinh tế, hạ tầng, mặt bằng giá bất động sản Tân Uyên đang tăng nhanh, nhất là những khu vực có vị trí thuận lợi, đông dân cư. Đơn cử, tại Hội Nghĩa, nếu năm 2018 giá đất phổ biến ở mức 10-15 triệu đồng/m2 thì nay đã tăng lên 20 -25 triệu đồng/m2. Những dự án có hạ tầng chỉn chu, pháp lý hoàn thiện và có thể khai thác thương mại có thể đạt mức hơn 30 triệu đồng/m2.

Thực tế, những năm vừa qua, thị trường bất động sản Bình Dương phát triển dựa vào các khu công nghiệp, nơi tập trung rất đông lao động, kỹ sư, chuyên gia. Trong đó, thị xã Tân Uyên là một điểm nóng nhờ có nhiều khu công nghiệp lớn như Tân Uyên, Nam Tân Uyên, Tân Hiệp, Uyên Hưng, Phú Chánh.

Theo khảo sát của chuyên trang batdongsan, trong quý 1/2019, nếu Dĩ An dẫn đầu về lượng sản phẩm căn hộ chào bán, thì Tân Uyên có số sản phẩm đất nền rao bán nhiều nhất. Số liệu này chứng tỏ bất động sản Tân Uyên vẫn còn rất nhiều tiềm năng và được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Mới đây, chủ đầu tư Long Đại Phát đã phối hợp với Đất Nguồn Group và Địa ốc Kim Hoàng giới thiệu ra thị trường dự án khu thương mại Đại Phát (Khu nhà ở Long Đại Phát) với quy mô chỉ 90 căn nhà phố nằm trên mặt tiền đường ĐT 747, xã Hội Nghĩa.

Chỉ trong một tuần lễ, hầu hết sản phẩm đều đã được khách hàng đặt chỗ ưu tiên.

Khu thương mại Đại Phát được giới kinh doanh bất động sản đánh giá rất cao về tiềm năng khai thác kinh doanh nhờ tọa lạc ngay trung tâm hành chính xã Hội Nghĩa và đường ĐT 747 là trục giao thông chiến lược của tỉnh Bình Dương cũng như thị xã Tân Uyên. Hơn nữa, dự án còn nằm đối diện chợ Hội Nghĩa, gần chợ Quang Vinh, bệnh viện 400 giường và các trường học, dân cư rất đông nên tiềm năng gia tăng giá trị rất lớn.

Theo tìm hiểu, Khu thương mại Đại Phát có giá từ 2,2 tỷ đồng/căn xây dựng 1 trệt 2 lầu. Khách hàng sẽ được thanh toán linh hoạt trong 9 tháng và ngân hàng cho vay 70% kèm nhiều khuyến mãi hấp dẫn.

