Bất động sản Việt Nam nhập cuộc Fintech với các ứng dụng "All in one"

Thị trường bất động sản Việt Nam đang tích cực hội nhập với xu hướng Fintech của thế giới. Mới đây, việc một doanh nghiệp bất động sản Việt được vinh danh với giải thưởng "Nhà đầu tư Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng công nghệ tốt nhất Đông Nam Á" đã phần nào chứng tỏ những bước đi tiên phong, dẫn đầu và vị thế của địa ốc Việt trên trường quốc tế.

Fintech thay đổi bộ mặt ngành bất động sản



Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ trên nền tảng Internet vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) đã và đang tác động mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề trên toàn thế giới.

Được xem là làn sóng dẫn đầu cuộc cách mạng 4.0, Fintech (Financial Technology - Công nghệ tài chính) mang đến cho con người nhiều tiện ích thông qua sự phát triển công nghệ toàn diện. Trong những năm gần đây, Fintech đã tạo ra những thay đổi chóng mặt trên thị trường tài chính toàn cầu.

Tại Mỹ, với đòn bẩy Fintech, khối lượng vay trực tuyến sẽ chạm mốc 120 tỷ USD vào cuối thập kỷ này, con số này trong năm 2015 chỉ là 20 tỷ USD. Tại châu Âu, các ngân hàng như Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank và Standard Chartered đã mất khoảng 420 tỷ USD giá trị thị trường bởi sự lên ngôi của Fintech. 8 ngân hàng hàng đầu đã sa thải khoảng 100.000 nhân viên tính từ đầu năm 2016 đến nay.

Bên cạnh thị trường tài chính, chúng ta cũng chứng kiến sự thâm nhập mạnh mẽ của Fintech trong lĩnh vực bất động sản. Các công ty Fintech hứa hẹn sẽ giúp cho việc mua, bán nhà trở nên hiệu quả hơn so với phương thức truyền thống nhiều lần. Thật vậy, sự có mặt của Fintech với các trang web và ứng dụng bất động sản cung cấp thông tin minh bạch về các dự án giúp cắt giảm số lượng lớn người trung gian trong hàng loạt các giao dịch, giúp cho quá trình mua, bán diễn ra nhanh hơn, dễ dàng hơn và với chi phí thấp hơn.

Trên thế giới có rất nhiều startup Fintech góp phần làm thay đổi bộ mặt lĩnh vực bất động sản như Zillow, Fiserv, SS& C Technologies, FICO,… Đình đám nhất trong số này có lẽ là cái tên Zillow - một Fintech "lão làng" trong lĩnh vực bất động sản đã cung cấp dịch vụ tổng hợp nhu cầu của người mua và bán, so sánh các thông tin giao dịch và giá trị trước khi liên lạc với môi giới trực tiếp.



Bằng cách này, giá dịch vụ trung bình chỉ vào khoảng 6% so với phương pháp truyền thống tại Mỹ. Tuy giúp khách hàng cắt giảm đáng kể thời gian và chi phí nhưng Zillow vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn các trung tâm môi giới mà chỉ giúp công việc của họ trở nên dễ dàng hơn.

Khác với Zillow, Fiserv sử dụng công nghệ để tạo điều kiện cho vay, quản lý rủi ro và khởi tạo khoản vay. Càng ngày, các ngân hàng càng dựa vào Fiserv để xử lý các giao dịch liên quan đến bất động sản. Nó đang phá vỡ quy trình cho vay truyền thống vốn mất rất nhiều thời gian để thực hiện.

Bất động sản Việt Nam nhập cuộc Fintech với các siêu ứng dụng "All in one"

Không nằm ngoài guồng quay phát triển toàn cầu, Việt Nam cũng đang tích cực ứng dụng công nghệ, đặc biệt là Fintech vào các sản phẩm bất động sản. Theo đó, các chủ đầu tư sẽ kết nối và lồng ví điện tử vào các ứng dụng quản lý của họ nhằm nâng cao dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Trong khi các doanh nghiệp nhỏ đã bắt tay với các các đơn vị cung cấp ví điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đóng và thu các khoản phí thì các ông lớn tự tạo ra ứng dụng Fintech của riêng mình. Có thể kể đến như Vingroup với ứng dụng VinID, sau đó, một loạt các sàn bất động sản khác như Danh Khôi, Cengroup cũng đang tham gia cuộc đua này.

Nổi bật nhất trong cuộc đua ứng dụng Fintech vào bất động sản thời gian gần đây phải kể đến ông lớn đất Bắc Sunshine Group. Mới đây, Sunshine Group đã vinh dự đạt được giải thưởng "Nhà đầu tư Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng công nghệ tốt nhất Đông Nam Á 2019 - Best Innovation and Technology Southeast Asia 2019"; trong khuôn khổ lễ trao giải bất động sản Dot Property Đông Nam Á 2019 diễn ra tại khách sạn Park Hyatt, Bangkok.

Là một tập đoàn bất động sản công nghệ, chủ đầu tư này không đơn thuần xây dựng các căn hộ thông minh, các "thành phố thu nhỏ thông minh" với những ứng dụng tự động hóa phục vụ mọi nhu cầu của cư dân từ việc gửi xe, giặt giũ, sửa chữa điện nước cho đến ăn uống, đi lại, mua sắm, vui chơi, giải trí,... Sắp tới, Sunshine Group còn triển khai một siêu ứng dụng Fintech tích hợp đồng bộ nhiều tính năng trên nền tảng công nghệ rất hiện đại.

Nếu như với các ứng dụng Zillow, Fiserv được nhắc tới bên trên, người dùng phải sử dụng nhiều app để thực hiện các tính năng cùng liên quan đến bất động sản thì với Sunshine App, chỉ cần duy nhất 1 ứng dụng là khách hàng có thể trải nghiệm đủ mọi tính năng, từ việc tìm căn hộ cho đến vay mua nhà, thanh toán các khoản vay, thậm chí có thể đầu tư trực tiếp vào bất kỳ dự án nào của Sunshine Group. Mọi thỏa thuận sẽ được tiến hành online và việc ký kết được thực hiện tự động khiến cho việc mua bán nhà trở nên dễ dàng như bạn mua một quyển sách trên Tiki hay một món hàng trên Shopee.

Với "siêu App" này, Sunshine Group tham vọng nâng tầm bất động sản Việt trên thị trường thế giới và để thực hiện khát vọng này, Tập đoàn Sunshine mới đây đã ký kết hợp tác chiến lược với ông lớn công nghệ Samsung Vina - Đây được coi là bước khởi đầu quan trọng và là một phần chiến lược của Sunshine Group trên hành trình vươn ra biển lớn trong cuộc đua Fintech đang bùng nổ trên toàn cầu.

Với việc ra mắt Sunshine Super App và các tính năng "All in one" trên ứng dụng điện thoại thông minh, Sunshine Group sẽ mở ra một sân chơi mới, bước ra thế giới khi Fintech đang là xu hướng chung của thị trường thế giới.