Bất động sản vùng ven Tp.HCM: Bình Dương dẫn đầu thị trường căn hộ, Long An “sốt” đất nền

Năm 2019, giữa lúc thị trường bất động sản Tp.HCM thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng, nhiều dự án bị đóng băng do siết chặt pháp lý thì bất động sản tại vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở nên sôi động. Trong đó, Bình Dương dẫn đầu thị trường căn hộ, Long An dẫn đầu thị trường đất nền.

Bình Dương dẫn đầu thị trường căn hộ



Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường căn hộ tại Bình Dương. Báo cáo cho biết, đến hiện tại, Bình Dương ghi nhận nguồn cung hơn 24.000 căn hộ và đang trên đà tăng tốc về số lượng cũng như chất lượng nhà.

Số căn hộ tại Bình Dương hiện nay cao hơn gấp 5,3 lần so với nhà liền thổ dù quỹ đất cho nhà ở thấp tầng tại đây rất lớn. Giá căn hộ trên thị trường Bình Dương có nơi chạm mức 45 - 50 triệu/m2 nhưng vẫn hút khách và vẫn có xu hướng tăng. Với nguồn cung hiện có, hiện Bình Dương chỉ xếp sau Tp.HCM.

Đáng chú ý, các dự án căn hộ được công bố ra thị trường trong 9 tháng đầu năm 2019 đều thiết lập mức giao dịch ấn tượng, hầu hết các dự án đều tiêu thụ từ 80% -100% lượng căn hộ bán ra thị trường. Có một số dự án như: Charm City, Tecco Tower (Dĩ An), Happy One (Thành phố Thủ Dầu Một), Eco Xuân (Thuận An)... đều có lượng khách hàng lớn quan tâm.

Trong đó, Charm City gây ấn tượng với giao dịch thành công chạm ngưỡng 100%, lượng khách hàng có nhu cầu mua nhiều gấp nhiều lần lượng hàng mà chủ đầu tư cung ứng ra thị trường. Trong vòng 4 tháng ra mắt, 1.200 căn hộ của Charm City đều đã có chủ sở hữu.

Dù các dự án liên tục được giới thiệu ra thị trường nhưng hiện tại thị trường căn hộ tại Bình Dương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 4 tháng cuối năm 2019, Bình Dương cũng sẽ đón nhận thêm nguồn cung gần 5.000 căn hộ tại Bến Cát đến từ 6 dự án của các chủ đầu tư lớn từ Tp.HCM và Bình Dương: Thịnh Gia Tower (gần 1.000 căn hộ), Unico Thăng Long (Gần 700 căn hộ), TTG Royal Residence (784 căn hộ), Phú Gia Luxury Residence (hơn 900 căn hộ); Golden Silk Complex (1.300 căn hộ).

Theo lý giải của JLL, nguyên nhân Bình Dương hiện đang dẫn đầu về thị trường căn hộ là do thủ tục pháp lý tại Bình Dương nhanh chóng hơn Tp.HCM khi các dự án mới tại Tp.HCM bị đình trệ do bị rà soát pháp lý kéo dài.

Long An "sốt" đất nền

So với sự phát triển của Bình Dương, cũng là một tỉnh sát vách Tp.HCM, có thể thấy tương lai của Long An đầy tiềm năng không kém. Thống kê dữ liệu trực tuyến của batdongsan.com.vn đến quý 3/2019, Long An dẫn đầu về lượt tìm kiếm, trong đó Đức Hòa, Cần Giuộc và Bến Lức là nơi được tìm mua đất nền nhiều nhất.

Ghi nhận thực tế tại xã Tân Đức, thị trấn Đức Hòa vào dịp cuối tuần có hàng trăm nhà đầu tư từ Tp.HCM đổ về xã này tìm mua đất nền.

Anh Hoàng Long - nhà đầu tư tại Tp.HCM chia sẻ: Đức Hòa là thị trấn sát với Tp.HCM nhất nên ít nhiều hưởng lợi từ các công trình giao thông - đô thị mở rộng từ Tp.HCM. Theo đề án Quy hoạch vùng Tp.HCM, Đức Hòa là 1 trong 3 đô thị vệ tinh của Tp.HCM, bên cạnh Cần Giuộc và Bến Lức.

"Với vị thế là vệ tinh Tp.HCM và kết nối với nhiều tuyến đường vào khu Nam Tp.HCM, đồng thời là vị trí trung tâm của Long An, huyện Đức Hòa sẽ thu hút nhiều ông lớn đổ về đầu tư. Được biết, hiện nay tại Đức Hòa có gần 20 khu công nghiệp lớn nhỏ và cụm công nghiệp dẫn đầu khu vực về thu hút vốn FDI với hàng trăm nghìn lao động: Khu công nghiệp Hải Sơn, Khu công nghiệp PE City Tân Đức, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Khu công nghiệp Xuyên Á, Khu công nghiệp An Hạ...

Trong tương lai, con số này sẽ còn tăng lên do quỹ đất nội thành còn ít, xu hướng tập trung các khu công nghiệp tại vùng ven sẽ gia tăng, kéo theo đó là lượng lao động, chuyên gia nước ngoài sẽ đổ về đây", anh Long phân tích.

Khác với anh Long, anh Hồng Phúc lại đầu tư đất nền Long An vì ở đây còn nhiều quỹ đất sạch và giá đất ở đây còn rẻ Mặc dù giá đất nền ở Đức Hoà đã tăng 2-3 lần trong mấy năm gần đây nhưng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với thị xã Thuận An, Dĩ An ở Bình Dương hay Nhơn Trạch ở Đồng Nai.

Trước năm 2017, giá nhà đất huyện Đức Hòa chỉ khoảng 5 - 6 triệu/m2 nhưng đến thời điểm sốt đất nền năm 2017 thì con số đã đạt 10 - 12 triệu/m2. Hoạt động bất động sản Đức Hòa 2019 có một số điểm đất giá đã đạt 16 - 18 triệu/m2. Được biết, sắp tới sẽ có nhiều dự án đến từ các nhà đầu tư lớn đổ bộ Đức Hòa, khi đó, bộ mặt Đức Hòa sẽ thay đổi, giá đất tại đây sẽ tăng cao hơn nữa.

Phối cảnh dự án Tân Tạo Shopping Street.

Tiêu biểu có thể kể đến dự án Tân Tạo Shopping Street của chủ đầu tư An Nông Group, tọa lạc ngay mặt tiền đường vành đai 4, thị trấn Đức Hòa - khu vực tập trung đông dân nhất huyện. Chủ đầu tư cho biết sẽ xây dựng dự án thành con phố mua sắm sầm uất bậc nhất Đức Hòa.

Con phố mua sắm này kết hợp với làng hoa Tân Đức, làng cổ Phước Lộc Thọ, dự kiến sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân thị trấn hoặc những nơi lân cận vào mỗi dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết. Nhiều chuyên gia bất động sản dự đoán, đây sẽ là dự án "hút" đầu tư mạnh mẽ, góp phần giúp Đức Hòa trở nên sầm uất hơn.

Được biết, trong năm 2018, thu ngân sách khu vực huyện Đức Hoà đạt hơn 910 tỷ. Mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 18%/năm. Vừa qua Đức Hòa đã được thông qua nghị quyết phê duyệt công nhận là khu đô thị loại 4, hứa hẹn trở thành "Thành phố mới của Long An".

TS. Trần Nguyễn Minh Hải nhận định, tới đây thị trường bất động sản phân khúc đất nền sẽ chuyển mình và phân hóa mạnh mẽ. Đức Hòa với những lợi thế của mình, hội tụ đầy đủ những điều kiện về cơ sở hạ tầng, tiện ích hoàn thiện sẽ mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư khi xuống tiền tại thị trấn này.