Bắt giam và khám nhà ông Trương Duy Nhất

Bộ Công an vừa phát đi thông cáo liên quan đến việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" do bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" và đồng phạm thực hiện, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Trương Duy Nhất, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đại Đoàn Kết (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2011) tại thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Nhất về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự, do có những vi phạm pháp luật liên quan đến nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trương Duy Nhất và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của ông Nhất liên quan đến nhà 82 Trần Quốc Toản mà Vũ "nhôm" mua.

Ông Trương Duy Nhất (Sinh năm 1964 tại Quảng Nam) hộ khẩu thường trú tại số 25 đường Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Ông Nhất làm ở báo Đại Đoàn Kết từ năm 1987, thường trú tại Đà Nẵng. Khoảng giữa năm 2010, ông Nhất thôi làm việc tại báo Đại Đoàn Kết. Sau đó là chủ nhân của trang blog "Một góc nhìn khác".

Năm 2013, ông bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Đà Nẵng theo lệnh của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 đến 25/5/2013, ông Nhất sử dụng blog cá nhân để đăng tải nhiều bài viết sai sự thật.

Tháng 3/2014, ông Nhất đã bị tòa tuyên án 2 năm tù giam về tội về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.