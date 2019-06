Bên cạnh Vincom Plaza, Dĩ An lại sắp xây cầu vượt tại con đường sầm uất nhất

Thông tin Vincom Plaza Dĩ An sắp khai trương chưa kịp hạ nhiệt, thị trường Dĩ An lại nóng bừng khi sắp khởi công cầu vượt tại ngã tư 550 - khu vực đông đúc nhất Dĩ An, Bình Dương.

Hàng loạt thông tin có lợi cho bất động sản Dĩ An

Đầu tháng 6, cả Dĩ An nóng bừng trước thông tin sắp khai trương trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên của Bình Dương nằm trong khuôn viên khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City.

Thông tin này chưa kịp lắng xuống, thị trường Dĩ An lại tiếp tục nóng lên trước thông tin UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt xây dựng cầu vượt tại ngã tư 550, trung tâm Dĩ An, Bình Dương.

Được biết, hạng mục này thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường tỉnh DT743, quy mô đầu tư 6 đến 8 làn xe, kết hợp cầu vượt và cải tạo nút giao Sóng Thần.

Dự án không chỉ tháo gỡ vướng mắc về giao thông, mà còn tạo đòn bẩy cho Dĩ An phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, trong quý 4/2019 Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên của Bình Dương (tọa lạc tại ngã tư 550, trung tâm Dĩ An, Bình Dương) sẽ được đưa vào vận hành.

Đây là 2 yếu tố được đánh giá là cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Dĩ An, đặc biệt là khu vực ngã tư 550 bứt phá trong thời gian tới.

Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên của Bình Dương sắp khai trương

Bất động sản Dĩ An liên tục bứt phá

Trước sự nâng cấp của hạ tầng và thông tin Vincom Plaza Dĩ An đầu tiên của Bình Dương sắp khai trương. Trong quý 2/2019 Dĩ An, Bình Dương đón hàng loạt dự án bất động sản, đặc biệt tập trung tại khu vực đường huyết mạch DT743.

Thuận lợi nhiều nhất từ 2 yếu tố trên là khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City của chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam (DCT Group), dự kiến dự án sẽ được chính thức công bố vào tháng 6/2019. Dự án này hút các nhà đầu tư, khi vừa có trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án, vừa nằm ngay ngã tư 550 - nơi vừa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt khởi công cầu vượt để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông của khu vực này.

Căn hộ cao cấp Charm City dự kiến sẽ được chính thức công bố vào tháng 6/2019.

Theo Chủ đầu tư DCT Group, khối căn hộ mới sắp được công bố thuộc phân khúc cao cấp, sẽ hướng đến đối tượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần… xung quanh dự án.

Ngoài lợi thế có trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An trong khuôn viên dự án, Charm City còn được DCT Group đầu tư nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện tại Dĩ An với: tổ hợp hồ bơi rộng gần 2.000m2 (hồ bơi resort, hồ bơi ốc đảo, hồ bơi tràn); cùng hệ thống Chill Bar, nhà hàng, cà phê Rooftop trên đỉnh tòa nhà; hay phố thương mại sầm uất, và các tiện ích phục vụ nhu cầu cho chuyên gia.

Nhận thấy thị trường căn hộ tại Dĩ An đang cực kỳ tiềm năng. Ngoài Charm City, trong quý 3/2019, trong vòng bán kính 3km tính từ khu Vincom Plaza Dĩ An, sẽ có khoảng 2.000 căn hộ của các dự án Opal Boulevard, Uni Mall City… được công bố, lấp đầy khoảng trống thị trường.

Ngoài loại hình căn hộ, phân khúc đất nền Dĩ An, khu vực quanh ngã tư 550 cũng tăng đột biến từ 30% - 40% tùy khu vực so với cùng thời điểm năm trước. Cụ thể, đầu năm 2018, giá đất nền tại khu vực chỉ rơi vào khoảng 25 triệu đồng/m2, đến thời điểm cuối năm 2018, giá đất nền đã được đẩy lên trên 35 triệu đồng/m2, tăng khoảng 40%.

Giá bất động sản Dĩ An liên tục bứt phá trong quý 2/2019

Các tuyến đường lớn phía sau Vincom Plaza Dĩ An, như N1, N2, giá đất hiện tại đã vào khoảng 35 - 45 triệu/m2.

Bên cạnh đó, ghi nhận thực tế thị trường cho thấy, hàng loạt dự án căn hộ được triển khai tại Dĩ An, Bình Dương thời gian qua đều có sức mua rất tốt, trong các đợt mở bán, 70-90% sản phẩm chào hàng đều được tiêu thụ thành công.

Một nhà đầu tư đến từ Tp. HCM chia sẻ: "Dĩ An hiện tại đang sở hữu mức giá khá mềm. Tuy nhiên, sau khi hạ tầng hoàn thiện, Vincom Plaza Dĩ An đi vào hoạt động, chắc chắn sẽ đẩy giá bất động sản Dĩ An tăng nhanh, tương đồng với tiềm năng vốn có của địa phương này. Do đó, tôi nhanh chóng chuyển hướng đầu tư về Dĩ An, đặc biệt là phân khúc căn hộ, kỳ vọng khả năng sinh lợi cao thời gian tới".